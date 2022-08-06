Воины 54-й ОМБр сбили вражеский беспилотник Орлан-30

Украинские воины нанесли потери врагу, сбив беспилотник в небе над Украиной.

Об этом сообщают на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

За сутки военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетьмана Ивана Мазепы сбили в небе беспилотник, который запустили оккупанты для разведки украинских позиций на востоке. Как оказалось, сбитый БПЛА – это Орлан-30.

"Орлан-30" – модификация российского беспилотника "Орлан-10", который рашисты активно используют в войне с Украиной. Модифицированный Орлан имеет взлетную массу в 27 кг и может нести до 8 кг полезной нагрузки.

Смотрите: В Марьинке две группы оккупантов "демилитаризировались" на минах-ловушках, установленных бойцами 54-й ОМБр. ВИДЕО беспилотника