Воины 54-й ОМБр сбили вражеский беспилотник Орлан-30

Украинские воины нанесли потери врагу, сбив беспилотник в небе над Украиной.

Об этом сообщают на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

За сутки военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетьмана Ивана Мазепы сбили в небе беспилотник, который запустили оккупанты для разведки украинских позиций на востоке. Как оказалось, сбитый БПЛА – это Орлан-30.

"Орлан-30" – модификация российского беспилотника "Орлан-10", который рашисты активно используют в войне с Украиной. Модифицированный Орлан имеет взлетную массу в 27 кг и может нести до 8 кг полезной нагрузки.

Смотрите: В Марьинке две группы оккупантов "демилитаризировались" на минах-ловушках, установленных бойцами 54-й ОМБр. ВИДЕО беспилотника

Електроніка поважчала!
06.08.2022 10:13 Ответить
Теперь может нести фоторужье "***** 9" с двухкратным зумом и 1,3 Mhp матрицей.
06.08.2022 10:25 Ответить
Хвоторужьйо

06.08.2022 11:18 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
06.08.2022 10:48 Ответить
 
 