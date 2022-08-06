Воины 54-й ОМБр сбили вражеский беспилотник Орлан-30
Украинские воины нанесли потери врагу, сбив беспилотник в небе над Украиной.
Об этом сообщают на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
За сутки военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетьмана Ивана Мазепы сбили в небе беспилотник, который запустили оккупанты для разведки украинских позиций на востоке. Как оказалось, сбитый БПЛА – это Орлан-30.
"Орлан-30" – модификация российского беспилотника "Орлан-10", который рашисты активно используют в войне с Украиной. Модифицированный Орлан имеет взлетную массу в 27 кг и может нести до 8 кг полезной нагрузки.
