В Новій Каховці ліквідовано колаборанта Гура (оновлено). ВIДЕО

У тимчасово окупованій Новій Каховці ліквідовано "заступника голови адміністрації" Віталія Гура.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ZN.UA.

Спочатку так званий "заступник голови" окупаційної адміністрації міста перебував у лікарні у важкому стані. Потім його намагалися доправити до окупованого Криму, але він помер під час транспортування.

Імовірно, в прибічника російських загарбників стріляли з пістолета Макарова у будинку, показаному на відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти Мелітополя заявляють про замах на колаборанта Сігуту