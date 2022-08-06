В Новій Каховці ліквідовано колаборанта Гура (оновлено). ВIДЕО
У тимчасово окупованій Новій Каховці ліквідовано "заступника голови адміністрації" Віталія Гура.
Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ZN.UA.
Спочатку так званий "заступник голови" окупаційної адміністрації міста перебував у лікарні у важкому стані. Потім його намагалися доправити до окупованого Криму, але він помер під час транспортування.
Імовірно, в прибічника російських загарбників стріляли з пістолета Макарова у будинку, показаному на відео.
Топ коментарі
+65 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.08.2022 13:36 Відповісти Посилання
+50 Кремень
показати весь коментар06.08.2022 13:39 Відповісти Посилання
+42 saper
показати весь коментар06.08.2022 15:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уже в буфете пьёт пиво перед концертом Кобзона в честь своего прибытия.
Или прибития?
Продовжуйте, не зупиняється!0
"Партизаны это террористы!" (Привет дедам, партизанам Второй Мировой)
"Надо восстановить НКВД!" (Вертухайские гены)
"Надо везде понаставить камеры!" (Ага,щас! Орки-коррупционеры лучше жизнью будут рисковать, чем пойдут на прозрачность в работе)
Короче, у мордора только один путь развития, точнее, одно направление - на ***, в СССР. Его население чувствует себя комфортно только в совке, с "Берёзками" за валюту и чеки для избранных и уголовкой за валюту и очередями за костями с остатками мяса на них для быдла.
Вскоре агент ГРУ Тарас Журчало вышел из туалета. В кабинках остались два трупа - Виталий Гура и донецкий ополченец Воняло, которого украинский киллер ликвидировал как ненужного свидетеля...
(хоча... ГРУ своїх зкріПОНОСців теж мочить, аж гай шумить)
І здох хряк....