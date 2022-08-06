УКР
В Новій Каховці ліквідовано колаборанта Гура (оновлено). ВIДЕО

У тимчасово окупованій Новій Каховці ліквідовано "заступника голови адміністрації" Віталія Гура.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ZN.UA.

Спочатку так званий "заступник голови" окупаційної адміністрації міста перебував у лікарні у важкому стані. Потім його намагалися доправити до окупованого Криму, але він помер під час транспортування.

Імовірно, в прибічника російських загарбників стріляли з пістолета Макарова у будинку, показаному на відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти Мелітополя заявляють про замах на колаборанта Сігуту

Топ коментарі
+65
Кожна така гнида має бути знищена...
06.08.2022 13:36 Відповісти
+50
Живучі паскуди.З першого разу й не завалиш!
06.08.2022 13:39 Відповісти
+42
06.08.2022 15:16 Відповісти
Кожна така гнида має бути знищена...
06.08.2022 13:36 Відповісти
дебет, кредит - херсонські партизани підібьють сальдо !
06.08.2022 16:40 Відповісти
Сальдо і Бульдо)
07.08.2022 08:34 Відповісти
💩👹ОНО УЖЕ СДОХЛО‼️😂🤣
06.08.2022 19:58 Відповісти
Живучі паскуди.З першого разу й не завалиш!
06.08.2022 13:39 Відповісти
На них гімна багато, кулі вязнуть
06.08.2022 17:00 Відповісти
треба з Макарова 9х18 переходити на більш потужні
06.08.2022 17:18 Відповісти
Ну, для работы, которая описана в статье, и ПМ неплохо подходит. Другое дело, шо полностью заглушить ПМ невозможно.
06.08.2022 19:22 Відповісти
Да просто киллер хреновый попался.
06.08.2022 22:05 Відповісти
Тоді б ми тут цю статтю не побачили.
07.08.2022 03:39 Відповісти
Сдохни **** ********* ***................................................
06.08.2022 13:43 Відповісти
Щось не поділили? Першість в тому, хто перший буде заглядати в .... Путіну ?
06.08.2022 13:44 Відповісти
Кілер криворукий, навіть я і то зробив би контрольний в голову із відстані 0,5 метра в потилицю!
06.08.2022 14:17 Відповісти
Нічого ви не розумієте. Це ж щоб помучався.
06.08.2022 14:41 Відповісти
ти вже в херсонському степу, зачаївся у бурьянах ?
06.08.2022 16:41 Відповісти
там тобі роботи вистачить, давай вперде, фотозвіти викоадеш або відосики, особливо як контрольний робиш.
06.08.2022 22:28 Відповісти
хрєново, що не вбили, але дякуючи партизанам може не викарабкається
06.08.2022 15:12 Відповісти
Как это "не вбили"?
Уже в буфете пьёт пиво перед концертом Кобзона в честь своего прибытия.
Или прибития?
06.08.2022 22:31 Відповісти
06.08.2022 15:16 Відповісти
Это он скушал что-то не то... По морде и диагноз...
06.08.2022 16:08 Відповісти
не удивлюсь, если параша новости сообщат, шо макарова, чей писталетик был найден, уже тоже ищут и шо шансы на его поимку 100%. крепостные схавают ))
06.08.2022 16:26 Відповісти
Приготовился к просмотру , а увидел ни куя .
06.08.2022 16:32 Відповісти
Ето же рассея, там показывают что-то, картинки для зомбирования, а самое главное ,что гипнотизеры скажут . Любой практикующий гипноз скажет, что картинка должна быть ниочем, а клиент сам все домыслит при правильном лингво-программировании
06.08.2022 17:55 Відповісти
Не хочеш жити в Украіні -- виідь но предавати це не по людськи -- от і прилітає
06.08.2022 16:37 Відповісти
предавати- це монгольскою?
06.08.2022 22:55 Відповісти
суржик
07.08.2022 02:11 Відповісти
гура отправился к гуриям. Только вот что жена скажет? Заругает поди, или ей тоже по..уй?
06.08.2022 16:39 Відповісти
До чортів. У Пекло.
07.08.2022 03:43 Відповісти
Як гарно читати такі новини!
Продовжуйте, не зупиняється!0
06.08.2022 16:41 Відповісти
Зєлєнскій-дєрмак-татаров, читайте уважно.. і думай-те
06.08.2022 16:56 Відповісти
Прийміть мої щирі "і х*й з ним"...)))
06.08.2022 17:10 Відповісти
Шкорда, що довго не мучився, сволота ...
06.08.2022 18:20 Відповісти
Палай у пеклі, курво
06.08.2022 19:51 Відповісти
Ще треба повісити луценко катю цю хвойду кінчену колаборантку. Мешкає ця тварина у с.Відножино.
06.08.2022 20:21 Відповісти
Очень правильное применение пистолета Макарова, главное, чтобы такие колаборанты не попадали в наш "рехформованый" суд, пять лет посидеть или вообще сразу дать денег и на свободу - это не наказание для таких ссук.
06.08.2022 21:03 Відповісти
Так буде з кожним зрадником !
06.08.2022 21:09 Відповісти
Коменты орков к этой новости в "РИА Новости"
"Партизаны это террористы!" (Привет дедам, партизанам Второй Мировой)
"Надо восстановить НКВД!" (Вертухайские гены)
"Надо везде понаставить камеры!" (Ага,щас! Орки-коррупционеры лучше жизнью будут рисковать, чем пойдут на прозрачность в работе)
Короче, у мордора только один путь развития, точнее, одно направление - на ***, в СССР. Его население чувствует себя комфортно только в совке, с "Берёзками" за валюту и чеки для избранных и уголовкой за валюту и очередями за костями с остатками мяса на них для быдла.
06.08.2022 21:51 Відповісти
Жаль, жаль, что эта падла не подохла сразу, но всё же будем надеяться, что это всё же совершится, иначе просто и быть не может!
06.08.2022 22:16 Відповісти
Уже можно праздновать.
06.08.2022 22:32 Відповісти
на юге враг накопил около 25тыс. войск(в основе дисантники)- готовится наступление на Николаев с выходом на Одессу А полудурки радуются убийству какогото ничтожества...
06.08.2022 22:41 Відповісти
Десант в лобову атаку це добре, більше здохне фахівців.
06.08.2022 23:06 Відповісти
Гура зашёл в туалет. В туалете журчало и воняло.
Вскоре агент ГРУ Тарас Журчало вышел из туалета. В кабинках остались два трупа - Виталий Гура и донецкий ополченец Воняло, которого украинский киллер ликвидировал как ненужного свидетеля...
06.08.2022 22:57 Відповісти
*агент ГУР, ясен пінь

(хоча... ГРУ своїх зкріПОНОСців теж мочить, аж гай шумить)
06.08.2022 23:43 Відповісти
Одне іншому не заважає. Смерть окупантам і колаборантам!
06.08.2022 23:02 Відповісти
****
І здох хряк....
07.08.2022 00:39 Відповісти
Побільше б таких нових!
07.08.2022 01:22 Відповісти
Все крысы будут уничтожены!
07.08.2022 04:57 Відповісти
Сдох курилка
07.08.2022 08:23 Відповісти
Семочки в кишеню не забудьте поставити.
07.08.2022 20:10 Відповісти
 
 