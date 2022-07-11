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Окупанти Мелітополя заявляють про замах на колаборанта Сігуту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

андрій,сігута

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі загарбники заявляють про замах на окупаційного "голову адміністрації Мелітопольського району" Андрія Сігуту.

Про це повідомив колаборат Олексій Селіванов - окупаційний "заступник начальника ГУ МВС у Запорізькій області", інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вночі український режим зробив спробу замаху на голову адміністрації Мелітопольського району Андрія Сігуту. На щастя, він не постраждав та продовжує трудову діяльність, незважаючи на погрози з українського боку", - написав він.

Селіванов додав, що на місці ведуться "оперативно-наслідкові дії". І пригрозив, що ті, хто намагається "дестабілізувати мирне життя" на окупованих територіях, будуть покарані.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Повезло уроду... Продолжение следует...
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11.07.2022 11:08
+6
Один будущий "груз200" рассказывает о покушении на другого такого же.
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11.07.2022 11:09
+5
to be continued. Только очень жди.
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11.07.2022 11:15
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Повезло уроду... Продолжение следует...
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11.07.2022 11:08 Відповісти
Один будущий "груз200" рассказывает о покушении на другого такого же.
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11.07.2022 11:09 Відповісти
Вiн розумiв, на що йде ...
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11.07.2022 11:09 Відповісти
Вдруге щастя йому більше не зробить "Ги, ги"...
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11.07.2022 11:10 Відповісти
Сігута-кабздун ждьот...
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11.07.2022 11:10 Відповісти
"оперативно-наслідкові дії". Чому на ЦЕНЗОРІ і досі існує до вибору московська мова?!
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11.07.2022 11:12 Відповісти
перекладають на автоматі.
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11.07.2022 12:38 Відповісти
to be continued. Только очень жди.
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11.07.2022 11:15 Відповісти
Хріново, що не кокнули!
Але сонце все ж таки зійде і роса спаде!
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11.07.2022 11:23 Відповісти
Вони обурюються, думали що його і їх будуть тут цілувати, ні-ні, помилялися. Всіх москалів й колаборантів чекає жорстке покарання!
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11.07.2022 11:51 Відповісти
Погроз нема з української сторони, тільки смерть.
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11.07.2022 12:13 Відповісти
"...зробив спробу замаху на голову..." Дивлячись на його пику складається враження, що то не голова а дупа.
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11.07.2022 12:28 Відповісти
карний злочинець
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11.07.2022 12:40 Відповісти
депутат та заступник голови Мелітопольської районної ради восьмого скликання Андрій Сігута став на бік ворога у війні Росії проти України.
Він добровільно обійняв посаду виконувача обов'язків голови незаконного органу влади - «військової цивільної адміністрації Мелітопольського району». А потім вступив на посаду голови вказаного незаконного органу влади, яку обіймає досі.

На новій посаді 20 квітня Сігута призначив голову незаконного органу влади Терпеніївської сільської адміністрації, а 10 червня - голову Приазовської сільської адміністрації.

Декількома днями раніше Запорізька обласна прокуратура повідомила Сігуті про підозру в колабораціонізмі та державну зраду. Чоловік ще у березні встановив контакти з росіянами, після чого почав "зливати" ворогові місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, військової техніки та зброї.

Крім того, в рамках слідства було встановлено, що до зобов'язань Сігути входило знаходити та залучати до справ та інших інформаторів серед мешканців Запоріжжя. Саме екс-нардеп поширював серед місцевих жителів контакти, куди пропонував надсилати заборонену інформацію про українських військових.

Також відомо, що 11-12 липня депутат-зрадник має з'явитися на допит.
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11.07.2022 13:43 Відповісти
 
 