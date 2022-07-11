Окупанти Мелітополя заявляють про замах на колаборанта Сігуту
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Мелітополі на Запоріжжі загарбники заявляють про замах на окупаційного "голову адміністрації Мелітопольського району" Андрія Сігуту.
Про це повідомив колаборат Олексій Селіванов - окупаційний "заступник начальника ГУ МВС у Запорізькій області", інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні вночі український режим зробив спробу замаху на голову адміністрації Мелітопольського району Андрія Сігуту. На щастя, він не постраждав та продовжує трудову діяльність, незважаючи на погрози з українського боку", - написав він.
Селіванов додав, що на місці ведуться "оперативно-наслідкові дії". І пригрозив, що ті, хто намагається "дестабілізувати мирне життя" на окупованих територіях, будуть покарані.
Топ коментарі
+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар11.07.2022 11:08
+6 Garry Grant
показати весь коментар11.07.2022 11:09
+5 jklpqrs
показати весь коментар11.07.2022 11:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Але сонце все ж таки зійде і роса спаде!
Він добровільно обійняв посаду виконувача обов'язків голови незаконного органу влади - «військової цивільної адміністрації Мелітопольського району». А потім вступив на посаду голови вказаного незаконного органу влади, яку обіймає досі.
На новій посаді 20 квітня Сігута призначив голову незаконного органу влади Терпеніївської сільської адміністрації, а 10 червня - голову Приазовської сільської адміністрації.
Декількома днями раніше Запорізька обласна прокуратура повідомила Сігуті про підозру в колабораціонізмі та державну зраду. Чоловік ще у березні встановив контакти з росіянами, після чого почав "зливати" ворогові місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, військової техніки та зброї.
Крім того, в рамках слідства було встановлено, що до зобов'язань Сігути входило знаходити та залучати до справ та інших інформаторів серед мешканців Запоріжжя. Саме екс-нардеп поширював серед місцевих жителів контакти, куди пропонував надсилати заборонену інформацію про українських військових.
Також відомо, що 11-12 липня депутат-зрадник має з'явитися на допит.