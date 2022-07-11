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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мелитополь (598) оккупация (9530) покушение (968) Запорожская область (2260) коллаборационизм (684)

Оккупанты Мелитополя заявляют о покушении на коллаборанта Сигуту

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

андрій,сігута

В оккупированном Мелитополе в Запорожье захватчики заявляют о покушении на оккупационного "главу администрации Мелитопольского района" Андрея Сигуту.

Об этом сообщил колаборат Алексей Селиванов – оккупационный "заместитель начальника ГУ МВД в Запорожской области", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью украинский режим предпринял попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, невзирая на угрозы с украинской стороны", - написал он.

Селиванов добавил, что на месте ведутся "оперативно-следственные действия". И пригрозил, что те, кто пытается "дестабилизировать мирную жизнь" на оккупированных территориях, будут наказаны.

Читайте: На Путина было покушение около 2 месяцев назад, но неудачное, - Буданов
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Топ комментарии
+6
Повезло уроду... Продолжение следует...
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11.07.2022 11:08
+6
Один будущий "груз200" рассказывает о покушении на другого такого же.
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11.07.2022 11:09
+5
to be continued. Только очень жди.
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11.07.2022 11:15
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Повезло уроду... Продолжение следует...
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11.07.2022 11:08 Ответить
Один будущий "груз200" рассказывает о покушении на другого такого же.
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11.07.2022 11:09 Ответить
Вiн розумiв, на що йде ...
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11.07.2022 11:09 Ответить
Вдруге щастя йому більше не зробить "Ги, ги"...
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11.07.2022 11:10 Ответить
Сігута-кабздун ждьот...
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11.07.2022 11:10 Ответить
"оперативно-наслідкові дії". Чому на ЦЕНЗОРІ і досі існує до вибору московська мова?!
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11.07.2022 11:12 Ответить
перекладають на автоматі.
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11.07.2022 12:38 Ответить
to be continued. Только очень жди.
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11.07.2022 11:15 Ответить
Хріново, що не кокнули!
Але сонце все ж таки зійде і роса спаде!
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11.07.2022 11:23 Ответить
Вони обурюються, думали що його і їх будуть тут цілувати, ні-ні, помилялися. Всіх москалів й колаборантів чекає жорстке покарання!
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11.07.2022 11:51 Ответить
Погроз нема з української сторони, тільки смерть.
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11.07.2022 12:13 Ответить
"...зробив спробу замаху на голову..." Дивлячись на його пику складається враження, що то не голова а дупа.
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11.07.2022 12:28 Ответить
карний злочинець
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11.07.2022 12:40 Ответить
депутат та заступник голови Мелітопольської районної ради восьмого скликання Андрій Сігута став на бік ворога у війні Росії проти України.
Він добровільно обійняв посаду виконувача обов'язків голови незаконного органу влади - «військової цивільної адміністрації Мелітопольського району». А потім вступив на посаду голови вказаного незаконного органу влади, яку обіймає досі.

На новій посаді 20 квітня Сігута призначив голову незаконного органу влади Терпеніївської сільської адміністрації, а 10 червня - голову Приазовської сільської адміністрації.

Декількома днями раніше Запорізька обласна прокуратура повідомила Сігуті про підозру в колабораціонізмі та державну зраду. Чоловік ще у березні встановив контакти з росіянами, після чого почав "зливати" ворогові місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, військової техніки та зброї.

Крім того, в рамках слідства було встановлено, що до зобов'язань Сігути входило знаходити та залучати до справ та інших інформаторів серед мешканців Запоріжжя. Саме екс-нардеп поширював серед місцевих жителів контакти, куди пропонував надсилати заборонену інформацію про українських військових.

Також відомо, що 11-12 липня депутат-зрадник має з'явитися на допит.
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11.07.2022 13:43 Ответить
 
 