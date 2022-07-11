Оккупанты Мелитополя заявляют о покушении на коллаборанта Сигуту
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В оккупированном Мелитополе в Запорожье захватчики заявляют о покушении на оккупационного "главу администрации Мелитопольского района" Андрея Сигуту.
Об этом сообщил колаборат Алексей Селиванов – оккупационный "заместитель начальника ГУ МВД в Запорожской области", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью украинский режим предпринял попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, невзирая на угрозы с украинской стороны", - написал он.
Селиванов добавил, что на месте ведутся "оперативно-следственные действия". И пригрозил, что те, кто пытается "дестабилизировать мирную жизнь" на оккупированных территориях, будут наказаны.
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Але сонце все ж таки зійде і роса спаде!
Він добровільно обійняв посаду виконувача обов'язків голови незаконного органу влади - «військової цивільної адміністрації Мелітопольського району». А потім вступив на посаду голови вказаного незаконного органу влади, яку обіймає досі.
На новій посаді 20 квітня Сігута призначив голову незаконного органу влади Терпеніївської сільської адміністрації, а 10 червня - голову Приазовської сільської адміністрації.
Декількома днями раніше Запорізька обласна прокуратура повідомила Сігуті про підозру в колабораціонізмі та державну зраду. Чоловік ще у березні встановив контакти з росіянами, після чого почав "зливати" ворогові місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, військової техніки та зброї.
Крім того, в рамках слідства було встановлено, що до зобов'язань Сігути входило знаходити та залучати до справ та інших інформаторів серед мешканців Запоріжжя. Саме екс-нардеп поширював серед місцевих жителів контакти, куди пропонував надсилати заборонену інформацію про українських військових.
Також відомо, що 11-12 липня депутат-зрадник має з'явитися на допит.