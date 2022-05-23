На Путина было покушение около 2 месяцев назад, но неудачное, - Буданов
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что на Путина было покушение после начала войны против Украины.
Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно 2 месяца назад было.
Еще раз говорю, оно был неудачным. Огласки никакой это событие не имело, но оно имело место", - рассказал он.
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https://youtu.be/pk6LucPVxPQ Путин Сдох
https://youtu.be/pk6LucPVxPQ вот как это будет