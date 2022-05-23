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Новости Война
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На Путина было покушение около 2 месяцев назад, но неудачное, - Буданов

путін

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что на Путина было покушение после начала войны против Украины.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно 2 месяца назад было.

Еще раз говорю, оно был неудачным. Огласки никакой это событие не имело, но оно имело место", - рассказал он. 

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Буданов Кирилл (455) покушение (1033) путин владимир (31218)


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Топ комментарии
+73
Сегодня день просто охренительных историй от зеленых холуев для отвлечения плебса.
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23.05.2022 14:16
+68
Буданову верить ,себя не уважать! Где была разведка ,когда разминировали Чонгар и стелили дорожки оккупантов на Юге
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23.05.2022 14:27
+41
Магеллан25%@Magellan_Fernan

https://mobile.twitter.com/Magellan_Fernan/status/1528679797093711873 1 ч

Я так думаю, що вкид зі " справою" Порошенка саме сьогодні повинен перебити новини по втраті Луганської області та Світлодарська з Миронівським.
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23.05.2022 14:23
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а що ви ще хотіли коли нашою країною керують дибіли придурки та наркомани
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23.05.2022 16:24 Ответить
С кожним днем стає страшніше і страшніше ...
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23.05.2022 17:00 Ответить
Как говорил мой знакомый - сам ******, видал ******ов, но такого никогда не встречал.
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23.05.2022 17:54 Ответить
Сказочник Буданов - иди занимайся Порошенко, ты отвлекся
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23.05.2022 18:19 Ответить
А ЗАМАХ РОБИВ ТАКИЙ САМИЙ КДБЄШНІК ЯК ПУТІН !!!???
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23.05.2022 20:37 Ответить
СКАЖІТЬ СКІЛЬКИ ТРЕБА ГРОШЕЙ ДЛЯ ЙОГО ЛІКВІДАЦІІ 100% !!! ТА МИ ЗБЕРЕМО !!!
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23.05.2022 20:38 Ответить
Та охочих і готових і безкоштовно - повно.
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23.05.2022 21:32 Ответить
Самый точный прогноз
https://youtu.be/pk6LucPVxPQ Путин Сдох

https://youtu.be/pk6LucPVxPQ вот как это будет
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24.05.2022 05:08 Ответить
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