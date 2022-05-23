Задержан сторонник "русского мира" в Запорожье, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожье полиция задержала сторонника "русского мира". По месту проживания фигуранта правоохранители изъяли оружие, советскую и коммунистическую символику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в круглосуточном режиме оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области совместно со следователями и другими подразделениями полиции отрабатывают и проверяют информацию о лицах, которые могут сотрудничать с врагом и своими действиями угрожать нацбезопасности.

"По результатам мероприятий полицейские установили местного жителя – сторонника "русского мира". Мужчина открыто поддерживал полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины и действия оккупантов. В его помещении оперативники УСС и следователи отдела полиции №2 Запорожского райуправления полиции обнаружили и изъяли автомат с патронами к нему, рации, патроны разного калибра, а также запретную в Украине советскую и коммунистическую символику", - говорится в сообщении.

Гражданин был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вознесенівська окружна прокуратура м. Запоріжжя.

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