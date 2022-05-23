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Задержан сторонник "русского мира" в Запорожье, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожье полиция задержала сторонника "русского мира". По месту проживания фигуранта правоохранители изъяли оружие, советскую и коммунистическую символику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в круглосуточном режиме оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области совместно со следователями и другими подразделениями полиции отрабатывают и проверяют информацию о лицах, которые могут сотрудничать с врагом и своими действиями угрожать нацбезопасности.

"По результатам мероприятий полицейские установили местного жителя – сторонника "русского мира". Мужчина открыто поддерживал полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины и действия оккупантов. В его помещении оперативники УСС и следователи отдела полиции №2 Запорожского райуправления полиции обнаружили и изъяли автомат с патронами к нему, рации, патроны разного калибра, а также запретную в Украине советскую и коммунистическую символику", - говорится в сообщении.

Гражданин был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Задержан сторонник русского мира в Запорожье, - Нацполиция 01

Задержан сторонник русского мира в Запорожье, - Нацполиция 02
Задержан сторонник русского мира в Запорожье, - Нацполиция 03

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вознесенівська окружна прокуратура м. Запоріжжя.

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Автор: 

задержание (6675) Запорожье (2651) Нацполиция (16459) русский мир (614) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+20
А опзжешников и шариевцев из горсовета не затримали?
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23.05.2022 11:45
+14
Пісець якийсь, для чого пику закрили, країна має своїх героїв.
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23.05.2022 11:58
+9
Якщо має ноги, то може втікати. Чому не застрелили при втечі ?
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23.05.2022 11:51
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А опзжешников и шариевцев из горсовета не затримали?
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23.05.2022 11:45 Ответить
Ще на початку війни перевзулись
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23.05.2022 12:48 Ответить
Татишо, то ж святе - вони голоси давали зебілам на виборах
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23.05.2022 14:31 Ответить
Червоний прапор особливо естетично виглядає засунути у дупу а щвюбгані плакати - засунутими у писок тих, хто їх зберігає.
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23.05.2022 11:47 Ответить
Якщо має ноги, то може втікати. Чому не застрелили при втечі ?
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23.05.2022 11:51 Ответить
Да, есть негласное правило - летчиков, артиллеристов и танкистов в живых не оставлять, в этот список надо ещё добавить подобных коллаборантов - предателей..
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23.05.2022 12:58 Ответить
а автоматик официально получил под шумок ? поєтому разберутся и отпустят мразину
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23.05.2022 11:53 Ответить
русские с нашими долго не церемонятся …
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23.05.2022 11:57 Ответить
Пісець якийсь, для чого пику закрили, країна має своїх героїв.
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23.05.2022 11:58 Ответить
не замальовуйте морду під_рів... їх мусять бачити
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23.05.2022 12:15 Ответить
Символіку не заборонено зберігати. Заборонено її пропагувати тобто публічна демонстрація. . Це щодо юридичного аспекту.
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23.05.2022 12:29 Ответить
Як можна взагалі сподіватись виграти війну з НЕЗАЧИЩЕНИМ ТИЛОМ??? Сєпарів і ватників ніхто навіть морально не пресує,мародерів коригувальників і диверсантів ніхто не знищує,а навпаки-їх всіляко відмазують,московські попи діють вільно,всілякий непотріб і сцикуни вимагають у петиціях випускати призовний вік за кордон,секретна військова інфа тече з установ в медіапростір як з дірявого відра,оборонне виробництво не налагоджене,трудової мобілізації немає,гуманітарка розкрадається... Про яку перемогу ви постійно волаєте,печальні невторопи,якщо країною керують відверті зрадники і шахраї. Всім,хто має розум,вже зрозумілі «цєлі спєцапєрациі»: знищити патріотичну спільноту,щоби потім «даґаваріцца пасєрєдінє». Інакше як ще можна раціонально пояснити відсутність контррозвідувальних заходів,військових трибуналів,конфіскації активів зрадників і колаборантів-і взагалв,все це ********,що відбувається навколо???
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23.05.2022 12:31 Ответить
Франция: вступление Украины в ЕС возможен не раньше, чем через 15-20 лет

https://youtu.be/1LembjlKeys
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23.05.2022 12:44 Ответить
Зато сцуки урода,которые сотрудничают с козломордыми ,сидят в раде почему то
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23.05.2022 12:51 Ответить
На хера вы козлы его ******** закрыли!?
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27.05.2022 00:10 Ответить
савок кацапский - аномалия природы.
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31.10.2022 07:23 Ответить
 
 