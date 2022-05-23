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Затримано прихильника "русского мира" у Запоріжжі, - Нацполіція. ФОТО

У Запоріжжі поліція затримала прихильника "русского мира". За місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили зброю, радянську та комуністичну символіку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у цілодобовому режимі оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області спільно зі слідчими та іншими підрозділами поліції відпрацьовують та перевіряють інформацію стосовно осіб, які можуть співпрацювати з ворогом та своїми діями загрожувати нацбезпеці.

"За результатами заходів поліцейські встановили місцевого мешканця – прихильника "русского мира". Чоловік відкрито підтримував повномасштабне вторгнення РФ на територію України та дії окупантів. У його помешканні оперативники УСР та слідчі відділу поліції №2 Запорізького райуправління поліції виявили та вилучили автомат АКСу та кілька магазинів із набоями до нього, рації, набої різного калібру, а також заборонену в Україні радянську та комуністичну символіку", - йдеться у повідомленні.

Громадянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Затримано прихильника русского мира у Запоріжжі, - Нацполіція 01
Затримано прихильника русского мира у Запоріжжі, - Нацполіція 02
Затримано прихильника русского мира у Запоріжжі, - Нацполіція 03

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вознесенівська окружна прокуратура м. Запоріжжя.

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Автор: 

затримання (4339) Запоріжжя (2265) Нацполіція (15164) русский мир (452) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+20
А опзжешников и шариевцев из горсовета не затримали?
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23.05.2022 11:45
+14
Пісець якийсь, для чого пику закрили, країна має своїх героїв.
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23.05.2022 11:58
+9
Якщо має ноги, то може втікати. Чому не застрелили при втечі ?
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23.05.2022 11:51
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А опзжешников и шариевцев из горсовета не затримали?
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23.05.2022 11:45 Відповісти
Ще на початку війни перевзулись
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23.05.2022 12:48 Відповісти
Татишо, то ж святе - вони голоси давали зебілам на виборах
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23.05.2022 14:31 Відповісти
Червоний прапор особливо естетично виглядає засунути у дупу а щвюбгані плакати - засунутими у писок тих, хто їх зберігає.
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23.05.2022 11:47 Відповісти
Якщо має ноги, то може втікати. Чому не застрелили при втечі ?
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23.05.2022 11:51 Відповісти
Да, есть негласное правило - летчиков, артиллеристов и танкистов в живых не оставлять, в этот список надо ещё добавить подобных коллаборантов - предателей..
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23.05.2022 12:58 Відповісти
а автоматик официально получил под шумок ? поєтому разберутся и отпустят мразину
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23.05.2022 11:53 Відповісти
русские с нашими долго не церемонятся …
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23.05.2022 11:57 Відповісти
Пісець якийсь, для чого пику закрили, країна має своїх героїв.
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23.05.2022 11:58 Відповісти
не замальовуйте морду під_рів... їх мусять бачити
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23.05.2022 12:15 Відповісти
Символіку не заборонено зберігати. Заборонено її пропагувати тобто публічна демонстрація. . Це щодо юридичного аспекту.
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23.05.2022 12:29 Відповісти
Як можна взагалі сподіватись виграти війну з НЕЗАЧИЩЕНИМ ТИЛОМ??? Сєпарів і ватників ніхто навіть морально не пресує,мародерів коригувальників і диверсантів ніхто не знищує,а навпаки-їх всіляко відмазують,московські попи діють вільно,всілякий непотріб і сцикуни вимагають у петиціях випускати призовний вік за кордон,секретна військова інфа тече з установ в медіапростір як з дірявого відра,оборонне виробництво не налагоджене,трудової мобілізації немає,гуманітарка розкрадається... Про яку перемогу ви постійно волаєте,печальні невторопи,якщо країною керують відверті зрадники і шахраї. Всім,хто має розум,вже зрозумілі «цєлі спєцапєрациі»: знищити патріотичну спільноту,щоби потім «даґаваріцца пасєрєдінє». Інакше як ще можна раціонально пояснити відсутність контррозвідувальних заходів,військових трибуналів,конфіскації активів зрадників і колаборантів-і взагалв,все це ********,що відбувається навколо???
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23.05.2022 12:31 Відповісти
Франция: вступление Украины в ЕС возможен не раньше, чем через 15-20 лет

https://youtu.be/1LembjlKeys
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23.05.2022 12:44 Відповісти
Зато сцуки урода,которые сотрудничают с козломордыми ,сидят в раде почему то
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23.05.2022 12:51 Відповісти
На хера вы козлы его ******** закрыли!?
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27.05.2022 00:10 Відповісти
савок кацапский - аномалия природы.
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31.10.2022 07:23 Відповісти
 
 