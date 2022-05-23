Мариупольские власти обнародовали список коллаборантов из ОПЗЖ. СПИСОК

По словам чиновников, эти люди сначала корректировали вражеский огонь по городу, а когда он был оккупирован - примкнули к захватчикам.

Список коллаборантов обнародован в телеграм-канале Мариупольского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над оставшимися в городе мариупольцами. Именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошлись по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Лица этих гауляйтеров должен знать каждый", - говорится в сообщении.

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Вот список имен, обнародованных в горсовете.