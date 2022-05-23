Маріупольська влада оприлюднила список колаборантів з ОПЗЖ. ПЕРЕЛІК

За словами чиновників, ці люди спочатку коригували ворожий вогонь по місту, а коли його було окуповано - примкнули до загарбників.

Перелік колаборантів оприлюднено у телеграм-каналі Маріупольської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога і зараз продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті. Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками "ура". Обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний", - йдеться у повідомленні.

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От перелік імен, який оприлюднили у міськраді.