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Маріупольська влада оприлюднила список колаборантів з ОПЗЖ. ПЕРЕЛІК

За словами чиновників, ці люди спочатку коригували ворожий вогонь по місту, а коли його було окуповано - примкнули до загарбників.

Перелік колаборантів оприлюднено у телеграм-каналі Маріупольської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога і зараз продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті. Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками "ура". Обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний", - йдеться у повідомленні.

Читайте: "Вам же Украина платит", - окупанти видали вчителям-колаборантам по 1300 грн, - Запорізька ОВА

От перелік імен, який оприлюднили у міськраді.

  • Іващенко Костянтин;

  • Істратов Вадим;

  • Хаджинов Дмитро;

  • Бурлаков Сергій;

  • Калачова Вікторія;

  • Агібалов Валерій;

  • Карпенко Олена;

  • Хармишев Євген;

  • Сотникова Наталя.

Маріупольська влада оприлюднила список колаборантів з ОПЗЖ 01

Автор: 

Маріуполь (3230) окупація (6687) колабораціонізм (1158) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+34
Чому вони досі ще живі???
СБУ не має часу? Зайняті чорнухою проти політичних опонентів?
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23.05.2022 11:09
+23
Да, дорого, очень дорого обошлись десяткам и даже сотням тысяч жителей Мариуполя кило гречки и банка консервы которые выдавали на выборах жопоблоковцы
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23.05.2022 11:23
+18
Лидер партии: Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Виктор Медведчук

Список партии:

Первая десятка избирательного списка партии Оппозиционная платформа - За життя на парламентских выборах-2019:

1. https://file.liga.net/persons/urii-boiko Юрий Бойко
2. https://file.liga.net/persons/rabinovich-vadim Вадим Рабинович
3. https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук
4. https://file.liga.net/persons/nataliya-korolevskaya Наталья Королевская
5. https://file.liga.net/persons/sergei-levochkin Сергей Левочкин
6. Василий Нимченко
7. https://file.liga.net/persons/nestor-shyfrich Нестор Шуфрич
8. https://file.liga.net/persons/sergei-larin Сергей Ларин
9. Сергей Дунаев
10. https://file.liga.net/persons/kozak-taras Тарас Козак

https://www.liga.net/politics/articles/kremlevskaya-rat-kogo-medvedchuk-ahmetov-i-boyko-vedut-v-radu Кремлевская рать. Кого Медведчук, Ахметов и Бойко ведут в Раду

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23.05.2022 11:12
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Чому вони досі ще живі???
СБУ не має часу? Зайняті чорнухою проти політичних опонентів?
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23.05.2022 11:09 Відповісти
Це очікувано....."в даному випадку по рейтингах ОПЗЖ вдарили з двох боків - РНБО та нового проросійського партпроєкту. Питання лише в тому, чи діє ця «зв'язка» за домовленостями, чи незалежно одна від одної.В будь-якому випадку, подібну історію спробують повторити і з наступним рейтинговим опонентом влади, який має свою фракцію у парламенті - Петром Порошенком та «Європейською солідарністю». Саме ця політична сила зараз дихає в спину рейтингам «Слуги народу», хоч і не має сталої динаміки до зростання."Джерело:https://www.slovoidilo.ua/2022/01/01/kolonka/aleksandr-radchuk/polityka/spijmaty-rejtynhy-choho-chekaty-politychnyx-partij-2022-roczi#:~:text=%D0%B2%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83,%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
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23.05.2022 11:19 Відповісти
Дима, а причем здесь Евросолидарность ? Речь идет о колаборнатах, а это все проекты бывшей ПР.
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23.05.2022 13:29 Відповісти
Лидер партии: Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Виктор Медведчук

Список партии:

Первая десятка избирательного списка партии Оппозиционная платформа - За життя на парламентских выборах-2019:

1. https://file.liga.net/persons/urii-boiko Юрий Бойко
2. https://file.liga.net/persons/rabinovich-vadim Вадим Рабинович
3. https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук
4. https://file.liga.net/persons/nataliya-korolevskaya Наталья Королевская
5. https://file.liga.net/persons/sergei-levochkin Сергей Левочкин
6. Василий Нимченко
7. https://file.liga.net/persons/nestor-shyfrich Нестор Шуфрич
8. https://file.liga.net/persons/sergei-larin Сергей Ларин
9. Сергей Дунаев
10. https://file.liga.net/persons/kozak-taras Тарас Козак

https://www.liga.net/politics/articles/kremlevskaya-rat-kogo-medvedchuk-ahmetov-i-boyko-vedut-v-radu Кремлевская рать. Кого Медведчук, Ахметов и Бойко ведут в Раду

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23.05.2022 11:12 Відповісти
медвечук на них показів не давав
Лише на Пороха -за націоналізації росіского нафтопроводу.
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23.05.2022 11:24 Відповісти
Та ЖОПЗ хорошие,то Порох плохой
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23.05.2022 11:31 Відповісти
ну бойко-то нічого не загрожує, в Парламенті засідатиме. от що значить вчасно назву вивіски змінити.
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23.05.2022 12:31 Відповісти
Жители Мариуполя сами же выбрали этих выродков. Думайте за кого голосуете.
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23.05.2022 11:21 Відповісти
Была такая поговорка - "не всех дураков война убила". Но после 24 февраля дураков и ваты точно поубавилось
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23.05.2022 11:24 Відповісти
на жаль війна не розбирає, і гинуть всі, незалежно дуракі чи розумні, вата чи ні. Діти взагалі ні в чому не винні. І це дуже жерстока ціна за "про...ли", а таки про...ли і не тільки оборонку, але й пропоганду ворожу, а зараз бойківська платформа "за мир", а потім знову скажуть нам що про...ли і відчіпіться, йдіть плюньте в когось з наших опонентів.
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23.05.2022 12:33 Відповісти
Это точно. Конечно, на сегодня мариупольцев жаль, это трагедия, кровь и смерть. Я им этого не желаю. Но к сожалению они же в 2014 кричали "путин введи войска", помню эти документальные кадры. А на всех последующих вборах голосовали за русский мир (шарий, опзж и прочая мразь). И сейчас большинство их не изменились и уезжают они не от русских, а от бомбежек.
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23.05.2022 13:36 Відповісти
В Мариуполе ОПЗЖ коллаборантов, а в Раде ОПЗЖ - Бойко, Шуфрич,, Рабинович нет. Интересно так получается. Но ведь так не бывает . Медведев и Медведчук враги, а что Бойко?
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23.05.2022 11:21 Відповісти
а бойко змінив назву, і тому вже не ворог для них, хоча одразу видно що навіть з назвою вони не заморочувалися .І тепер прошу дуже, влада це дозволила, і вони будуть голосувати в парламенті, будуть піаритиися, їм будуть давати слово, можливість і далі лити отруту, а коли діло дійде знову до розплати, будуть винуваті ті, хто їх обирав. Ті, хто це лайно позволив, маючи всі можливості і навіть обов"язок не позволяти, очевидно винуваті не будуть.
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23.05.2022 12:36 Відповісти
А депутати від Слуг Зеленського, мабуть всі на фронті?
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23.05.2022 11:22 Відповісти
Ніт. Багато з них теж у колаборантах
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23.05.2022 11:25 Відповісти
а вам треба їх ще й на фронті? як на мене їх і в тилу забагато.
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23.05.2022 12:37 Відповісти
"Слуги" на західних фронтах. Польща, Германія, Італія, Іспанія, Австрія, Франція, Англія, ну і т.д.
Поїхали перевіряти, як там приймають переселенців, чи не ображають.

А на східному фронті, в основному, депутати від "Європейської солідарністі", "Голосу" та "Свободи".
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23.05.2022 13:20 Відповісти
Та вони повтікали.
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23.05.2022 17:49 Відповісти
Да, дорого, очень дорого обошлись десяткам и даже сотням тысяч жителей Мариуполя кило гречки и банка консервы которые выдавали на выборах жопоблоковцы
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23.05.2022 11:23 Відповісти
За що голосували те і отримали.
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23.05.2022 11:39 Відповісти
не в гречці справа, а в олігархах, це вони так дорого нам обходяться, діяльність їх кишенькових партійок, часто-густо проросійських, спільний бізнес, все таке.
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23.05.2022 12:38 Відповісти
Так ну а что дальше? Стоит это расценивать что власть дала добро чтобы этих предателей по закону военного времени без суда на месте уничтожить?
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23.05.2022 11:26 Відповісти
та ничого їм за це не буде.....
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23.05.2022 11:26 Відповісти
Це розстрільний список,чи так собі - побалакати?
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23.05.2022 11:28 Відповісти
Звісно "так-собі" . Де зараз Шуфрич?
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23.05.2022 11:38 Відповісти
ОПЗЖ? Не може бути!!!
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23.05.2022 11:30 Відповісти
Там не тільки виродки з опзж, чому про інших ні слова?
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23.05.2022 11:37 Відповісти
КыроакоВинищувач
@KyroakoKiller
·
1 год
Якщо все піде по гіршому сценарію,то після «перемоги»(договорняка) буде в нас як на росіі-тотальна зачистка свободи слова,дозвільні мітинги,ручна керована та дресована молода опозиція зібрана з кращих особєй петушиного кутка,садитимуть за твіти/пости проти влади…
Нас врятує диво
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23.05.2022 11:56 Відповісти
Саме цим і займається пліснява, прямо сьогодні.
Опозиційні канали- закриті, Пороха, Чорновол та інших патріотів- переслідують. Під це переслідування підпаде і партія "ЄС, це очевидно.
Ну і далі, за мацковскім сценарієм.
Як я розумію, кацапські політтехнологи не тільки на виборах з Вавою працювали, а залишилися ц нього на ПМЖ,
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23.05.2022 13:29 Відповісти
Нинішня Зе влада не поспішає знищувати колаборантів, може Зе влада сама така ?
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23.05.2022 11:59 Відповісти
Иващенко это безхребетное гандонище, когда заходит ахметов - он стает раком.
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23.05.2022 12:05 Відповісти
так у нас мало не всі політичні діячи так стоять перед ахмтеовим. коломойським, і ми відповідно теж, а де дітися, держінститути на кого працюють?
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23.05.2022 12:41 Відповісти
************ медведчук дав покази на 5го ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНИ --- йдеться про нафтопровид --- и шо цьому ***** литинант бакланов пообицяв . шкуру його врятувати . то мабуть треба киву та рабиновича укокошить а не за петром знову ***** ганятися . а медведчук завтра дасть покази що петро агент ким чен ина . те падло кум ***** що скажуть те й пидпише аби свою сраку прикрити
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23.05.2022 12:17 Відповісти
та ета ж наши люді! нє может бить!
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23.05.2022 12:18 Відповісти
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23.05.2022 12:19 Відповісти
Жители Мариуполя, как не больно, как не обидно мне сейчас писать это, но вы "сделали это разом". Это ваши избранники.
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23.05.2022 12:31 Відповісти
людей обробляли по повній роками, олігархи не жаліли грошей, щоб вертикаль своєї влади підсилити з любим чортом на зговір йшли, які до чорта обранці? кого не обираєш, все креатура того чи іншого олігарха. От і вибрали від ахметова. І не тільки за гречку. На Донбасі так само було: люди сподівалися, що там його капітал, його заводи, він має мало не власну армію і не позволить чужакам встановлювати свої порядки, от і вибирали так, а він регіон висмоктав, а людей кинув, ну погудів і все. І що цікаво не сильно і збіднішав. Бо він там стратив, а тут надбав і знову добре має.
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23.05.2022 12:46 Відповісти
Не пишите глупостей.
Все эти колоборанты просто производная от действий власти, сдавшей юг Украины после разминирования перед самой войной крымского перешейка, откуда россияне беспрепятственно зашли в Херсонскую область, а затем также беспрепятственно заблокировали Мариуполь.
Ну тут уж к услугам оккупантов оказалась и ОПЗЖ, но ведь город-то сдавала не эта братия, хотя она и помогала корректировать обстрелы, а действующая власть, которая никак не подготовила юг к обороне, зато усиленно готовила народ к шашлыкам.
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23.05.2022 13:08 Відповісти
Для мене було і залишиться загадкою, як, після обстрілів 2014, можна було голосувати за прокацапські партії чи папріколу.
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23.05.2022 13:23 Відповісти
Я надеюсь , после, освобождения Марика они получать реальные, сроки, а как Штепа
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23.05.2022 13:26 Відповісти
Чайка Київ , а вы не поверите , (у меня много знакомых из Марика) , но они все время считали ,что тогда их обстреляли ВСУ, я 6-ть лет пытался объяснить, но это бесполезно. Телевидение 📺 москалей делает свою работу на отлично 👍
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23.05.2022 13:41 Відповісти
вы будете смеяться, но сейчас тоже достаточно мариупольцев, которые верят, что их обстреливают ЗСУ и азовцы...
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23.05.2022 14:06 Відповісти
ну что ***** довольны?это к тем кто за гречку с маслом голосовал.не удавило от гречки и изжоги от масла нет?а жаль.
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23.05.2022 15:15 Відповісти
Хто їх обирав теж до страти.
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23.05.2022 15:27 Відповісти
Всіх знищити !
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23.05.2022 22:16 Відповісти
 
 