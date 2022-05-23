На Путіна був замах близько 2 місяців тому, але невдалий, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що на Путіна був замах після початку війни проти України.
Про це він заявив в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.
"На Путіна були замахи… На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було.
Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце", - розповів він.
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https://youtu.be/pk6LucPVxPQ Путин Сдох
https://youtu.be/pk6LucPVxPQ вот как это будет