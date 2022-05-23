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Новини Війна
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На Путіна був замах близько 2 місяців тому, але невдалий, - Буданов

путін

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що на Путіна був замах після початку війни проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.

"На Путіна були замахи… На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було.

Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце", - розповів він.

Також дивіться: "Мне надоело жить с детьми в подвале", - росіянка вимагає від Путіна "закрити" небо над російським селом Тьоткіно поблизу кордону з Україною. ВIДЕО

Автор: 

Буданов Кирило (491) замах (546) путін володимир (23766)


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Топ коментарі
+73
Сегодня день просто охренительных историй от зеленых холуев для отвлечения плебса.
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23.05.2022 14:16
+68
Буданову верить ,себя не уважать! Где была разведка ,когда разминировали Чонгар и стелили дорожки оккупантов на Юге
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23.05.2022 14:27
+41
Магеллан25%@Magellan_Fernan

https://mobile.twitter.com/Magellan_Fernan/status/1528679797093711873 1 ч

Я так думаю, що вкид зі " справою" Порошенка саме сьогодні повинен перебити новини по втраті Луганської області та Світлодарська з Миронівським.
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23.05.2022 14:23
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а що ви ще хотіли коли нашою країною керують дибіли придурки та наркомани
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23.05.2022 16:24 Відповісти
С кожним днем стає страшніше і страшніше ...
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23.05.2022 17:00 Відповісти
Как говорил мой знакомый - сам ******, видал ******ов, но такого никогда не встречал.
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23.05.2022 17:54 Відповісти
Сказочник Буданов - иди занимайся Порошенко, ты отвлекся
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23.05.2022 18:19 Відповісти
А ЗАМАХ РОБИВ ТАКИЙ САМИЙ КДБЄШНІК ЯК ПУТІН !!!???
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23.05.2022 20:37 Відповісти
СКАЖІТЬ СКІЛЬКИ ТРЕБА ГРОШЕЙ ДЛЯ ЙОГО ЛІКВІДАЦІІ 100% !!! ТА МИ ЗБЕРЕМО !!!
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23.05.2022 20:38 Відповісти
Та охочих і готових і безкоштовно - повно.
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23.05.2022 21:32 Відповісти
Самый точный прогноз
https://youtu.be/pk6LucPVxPQ Путин Сдох

https://youtu.be/pk6LucPVxPQ вот как это будет
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24.05.2022 05:08 Відповісти
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