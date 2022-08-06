У Чугуєві госпіталізували підлітка, в руках якого здетонував боєприпас

У Чугуївській громаді 16-річний підліток знайшов ворожий снаряд і взяв його в руки. Боєприпас здетонував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

"У Чугуївській громаді 16-річний хлопець знайшов снаряд та взяв його в руки. Як наслідок - боєприпас здетонував, що призвело до відкритих ран кінцівок. Юнака госпіталізували до медустанови", - йдеться у повідомленні.

"Укотре закликаємо вас у жодному разі не торкатися підозрілих предметів, особливо в місцях нещодавніх обстрілів. Якщо знайдете предмет, схожий на боєприпас, терміново телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або до поліції - 102", - додають в ОВА.

