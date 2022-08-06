УКР
У Чугуєві госпіталізували підлітка, в руках якого здетонував боєприпас

сумщина,вибухівка

У Чугуївській громаді 16-річний підліток знайшов ворожий снаряд і взяв його в руки. Боєприпас здетонував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

"У Чугуївській громаді 16-річний хлопець знайшов снаряд та взяв його в руки. Як наслідок - боєприпас здетонував, що призвело до відкритих ран кінцівок. Юнака госпіталізували до медустанови", - йдеться у повідомленні.

"Укотре закликаємо вас у жодному разі не торкатися підозрілих предметів, особливо в місцях нещодавніх обстрілів. Якщо знайдете предмет, схожий на боєприпас, терміново телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або до поліції - 102", - додають в ОВА. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 702 - поранені, - Офіс генпрокурора

вибух (4598) діти (5273) поранення (2836) Харківщина (6054)
Дарвін-твій вихід...і премію не забудь...
06.08.2022 15:39 Відповісти
вводьте у начальних закладах НВП - бо капець буде..

треба з совєтов хоч шось брати корисне..

воєнруками ставити військових або надзвичайників офіцерів..бажано саперів

і медичну підготовку теж..ввести
06.08.2022 15:47 Відповісти
Вчимо, постійно нагадуємо, та є такі діти, що їм дуже кортить подивитися: а що там?
06.08.2022 15:51 Відповісти
на те й вони й діти..

дитинство в них - жах..в мене, ще до війни були рекомендації (по роботі) зробити інформаційні роліки для водіїв, порушників ПДР, школярів з елементами відео з місць пригод від експертів..краще один раз налякати, ніж загибель дітей
06.08.2022 17:31 Відповісти
Вона є, називається "Захист Вітчизни".
06.08.2022 17:26 Відповісти
"Захист України", трішки треба змінити напрямок
06.08.2022 17:34 Відповісти
Діти і війна
Скільки це триватиме?
Скільки життів забере бункерний урод, поки здохне?
Чи він не здихає, поки калічаться і гинуть діти та за рахунок їхніх смертей та каліцтв?

Раша
ХОЧУ ЩОБ ВИ ОТРИМАЛИ ЦЕ СОБІ ДОДОМУ
ТЕ, ЩО НЕСЕТЕ СВІТУ, МАЄ ПОВЕРНУТИСЯ ДО ВАС

Закон бумерангу, карми - як хочте
06.08.2022 15:50 Відповісти
і посилено разів у 20..щоб реально ніколи..
06.08.2022 17:25 Відповісти
москалі - не люди
06.08.2022 15:50 Відповісти
 
 