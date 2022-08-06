У Чугуєві госпіталізували підлітка, в руках якого здетонував боєприпас
У Чугуївській громаді 16-річний підліток знайшов ворожий снаряд і взяв його в руки. Боєприпас здетонував.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.
"У Чугуївській громаді 16-річний хлопець знайшов снаряд та взяв його в руки. Як наслідок - боєприпас здетонував, що призвело до відкритих ран кінцівок. Юнака госпіталізували до медустанови", - йдеться у повідомленні.
"Укотре закликаємо вас у жодному разі не торкатися підозрілих предметів, особливо в місцях нещодавніх обстрілів. Якщо знайдете предмет, схожий на боєприпас, терміново телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або до поліції - 102", - додають в ОВА.
треба з совєтов хоч шось брати корисне..
воєнруками ставити військових або надзвичайників офіцерів..бажано саперів
і медичну підготовку теж..ввести
дитинство в них - жах..в мене, ще до війни були рекомендації (по роботі) зробити інформаційні роліки для водіїв, порушників ПДР, школярів з елементами відео з місць пригод від експертів..краще один раз налякати, ніж загибель дітей
Скільки це триватиме?
Скільки життів забере бункерний урод, поки здохне?
Чи він не здихає, поки калічаться і гинуть діти та за рахунок їхніх смертей та каліцтв?
Раша
ХОЧУ ЩОБ ВИ ОТРИМАЛИ ЦЕ СОБІ ДОДОМУ
ТЕ, ЩО НЕСЕТЕ СВІТУ, МАЄ ПОВЕРНУТИСЯ ДО ВАС
Закон бумерангу, карми - як хочте