У Маріуполі російські окупанти почали приховану мобілізацію: мерія закликає чоловіків тікати

У Маріуполі вже почалася прихована мобілізація, "офіційно" окупанти планують її розпочати після "референдуму".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Майже офіційно почалась прихована мобілізація. Під виглядом служби по контракту. Сьогодні пішла реклама по всіх підконтрольних окупантах телеграм-каналах. За нашою інформацією, Пушилін весь тиждень був в Маріуполі. Іващенко під його особистим наглядом. Обговорювалось багато, у т.ч. мобілізація. Однозначне рішення - офіційний початок одразу після референдуму "повернення в росію" з максимальним ефектом до такого офіційного рішення росії. Аби мобілізація йшла по "законам днр", і саме не "днр" має залишитись весь негатив від її запровадження. Маріупольські чоловіки. Все, що гарантує мобілізація в окупантів - смерть в окопі з ганьбою. Біжить. Біжить поки є час. Судячи з вербовки - годинник зворотнього відліку запущено", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Маріуполі організували пересувні аптеки, де втридорога продають вкрадені ліки. ВIДЕО



