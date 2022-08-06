УКР
5 240 8

У Маріуполі російські окупанти почали приховану мобілізацію: мерія закликає чоловіків тікати

рф

У Маріуполі вже почалася прихована мобілізація, "офіційно" окупанти планують її розпочати після "референдуму".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Майже офіційно почалась прихована мобілізація. Під виглядом служби по контракту. Сьогодні пішла реклама по всіх підконтрольних окупантах телеграм-каналах. За нашою інформацією, Пушилін весь тиждень був в Маріуполі. Іващенко під його особистим наглядом. Обговорювалось багато, у т.ч. мобілізація. Однозначне рішення - офіційний початок одразу після референдуму "повернення в росію" з максимальним ефектом до такого офіційного рішення росії. Аби мобілізація йшла по "законам днр", і саме не "днр" має залишитись весь негатив від її запровадження. Маріупольські чоловіки. Все, що гарантує мобілізація в окупантів - смерть в окопі з ганьбою. Біжить. Біжить поки є час. Судячи з вербовки - годинник зворотнього відліку запущено", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Маріуполі організували пересувні аптеки, де втридорога продають вкрадені ліки. ВIДЕО

У Маріуполі російські окупанти почали приховану мобілізацію: мерія закликає чоловіків тікати 01
У Маріуполі російські окупанти почали приховану мобілізацію: мерія закликає чоловіків тікати 02

Маріуполь (3263) окупація (6832) мобілізація (3210) Андрющенко Петро (706)
А за 7 рублёв в месяц не желаете как при совке *********** защищать, а то панимашь распустились буржуйские зарплаты, ну погодите....
показати весь коментар
06.08.2022 19:58
За 7? За 3 рублі (дєнєжноє давольствіє ліц рядавово састава) у 60-ті. І сигарети "Армєйскіє" по 4 коп. пачка у солдатському буфеті.
показати весь коментар
06.08.2022 20:04
там же наші люді?
показати весь коментар
06.08.2022 19:58
куда бежать? уже и уплывать поздновато...
показати весь коментар
06.08.2022 19:59
Референдум це фейковий піар який звісно під час війни не може бути проведений. Невже орки думають що до них всі лояльні люди? Залишились без житла втратили рідних і будуть відстоювати інтереси орків. Вони ж не виявили лояльність жителів так роздайте зброю вони вас підірвуть разом з військоматами.
показати весь коментар
06.08.2022 20:01
В місті залишились одні "патріоти" , які в минулому голосували за ОПЗЖ, а зараз убиватимуть наших ВСУ, то може простіше їх знищити заздалегідь..., доки москалі їм не дали зброї, щоб нас вбивати... потім прийдеться платити своїм життям...
показати весь коментар
06.08.2022 20:04
Німці зневажали всіх "фольксдойче" на окупованих територіях вважаючи їх "недостатньо німцями", але щоб довести свою "німецькість" змушували фольксдойче воювати за рейх і стати "повноцінними арійцями" завалюючи своїми трупами поля... *****, як вірний послідовник фашизму, повністю повторює гітлерівські "рецепти" у всьому - від пропаганди і "захисту носітєлй русскага язика" до "призиву фольккацапів". "

P. S. Фольккацап" звучить якось кострубато. Значно краще звучить "фолькшвайне". І головне повністю відповідає суті явища.
показати весь коментар
06.08.2022 20:14
Кто хотел,уехал. Оставшиеся может желают служить кацапам?
показати весь коментар
06.08.2022 20:26
 
 