Байден отримав негативний тест на коронавірус
Президент США Джо Байден отримав негативний тест на коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.
У листі його лікаря йдеться про те, що у Байдена хороше самопочуття. З урахуванням так званого "рикошету", коли у нього виявили коронавірус після негативного тесту, йому щодня роблять тести на антиген. Сьогодні було отримано негативний результат.
"З міркувань обережності президент продовжить свої суворі заходи ізоляції в очікуванні другого негативного тесту", - зазначив він.
От количества читателей ума не прибавится .
здоровья та наснаги у боротьбі з силами зла !
Боже! Бережи Джо Байдена та усю Америку!