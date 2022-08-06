Президент США Джо Байден отримав негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

У листі його лікаря йдеться про те, що у Байдена хороше самопочуття. З урахуванням так званого "рикошету", коли у нього виявили коронавірус після негативного тесту, йому щодня роблять тести на антиген. Сьогодні було отримано негативний результат.

"З міркувань обережності президент продовжить свої суворі заходи ізоляції в очікуванні другого негативного тесту", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Байдена знову виявили COVID після серії негативних тестів, - Білий дім