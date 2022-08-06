УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10168 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 790 24

Байден отримав негативний тест на коронавірус

байден

Президент США Джо Байден отримав негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

У листі його лікаря йдеться про те, що у Байдена хороше самопочуття. З урахуванням так званого "рикошету", коли у нього виявили коронавірус після негативного тесту, йому щодня роблять тести на антиген. Сьогодні було отримано негативний результат.

"З міркувань обережності президент продовжить свої суворі заходи ізоляції в очікуванні другого негативного тесту", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Байдена знову виявили COVID після серії негативних тестів, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2898) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Джо-здоров'я та довгих років життя...
показати весь коментар
06.08.2022 20:05 Відповісти
+13
Давай старина Джо выздоравливай ты ещё должен посцать на гроб ху.ла.
показати весь коментар
06.08.2022 20:10 Відповісти
+12
Джо Байдену бажаю здоров'я
показати весь коментар
06.08.2022 20:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джо-здоров'я та довгих років життя...
показати весь коментар
06.08.2022 20:05 Відповісти
Нарешті.
показати весь коментар
06.08.2022 20:06 Відповісти
Добре, давай діду, роби світову історію такою, щоб тобе ставили взірцем рішучості нормальні люди.
показати весь коментар
06.08.2022 20:07 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 03.07.2022
показати весь коментар
06.08.2022 20:11 Відповісти
Не тиражируй эту свою ерунду .
От количества читателей ума не прибавится .
показати весь коментар
06.08.2022 20:28 Відповісти
Джо Байдену бажаю здоров'я
показати весь коментар
06.08.2022 20:09 Відповісти
Давай старина Джо выздоравливай ты ещё должен посцать на гроб ху.ла.
показати весь коментар
06.08.2022 20:10 Відповісти
Хххуххх... Нарешті, а то я вже нєрвнічати почав...
показати весь коментар
06.08.2022 20:13 Відповісти
Більше тестів, і буде вам щастя. Маячня...
показати весь коментар
06.08.2022 20:14 Відповісти
Дякую Байдену за те що не дає зелупі здати Україну
показати весь коментар
06.08.2022 20:17 Відповісти
Хоч одна добра новина за день 🤗
показати весь коментар
06.08.2022 20:29 Відповісти
Фух... кріпкого здоров'я вам, пане Джо Байден
показати весь коментар
06.08.2022 20:29 Відповісти
Здоровья и никаких больше инфекций !
показати весь коментар
06.08.2022 20:30 Відповісти
Україна щиро вітає пана Президента !

здоровья та наснаги у боротьбі з силами зла !
показати весь коментар
06.08.2022 20:36 Відповісти
Здоровья!
показати весь коментар
06.08.2022 20:40 Відповісти
Міцний горішок!

Боже! Бережи Джо Байдена та усю Америку!
показати весь коментар
06.08.2022 22:01 Відповісти
Джо Байден - это вам не бункерная моль.
показати весь коментар
06.08.2022 22:51 Відповісти
Держись Дед, тебе еще капитуляцию ***** принимать!
показати весь коментар
06.08.2022 23:18 Відповісти
Міцного здоров'я Джо Байдену 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
06.08.2022 23:53 Відповісти
 
 