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Новини Війна
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Теракт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї, - розвідка

оленівка

Теракт в Оленівці був спецоперацією Російської Федерації проти постачання Україні західного високоточного озброєння. На це вказують перші повідомлення РФ про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS виправної колонії в Оленівці.

Про це повідомив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання ведучого, на що розраховує РФ, намагаючись сфальшувати події в Оленівці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Власне, від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS - це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі",-наголосив Юсов.

Він зауважив, що по сьогоднішній день ані представники Червоного Хреста, ані інші незалежні представники світової спільноти досі не допущені до Оленівки, щоб на власні очі побачити, що там відбулося і розпочати незалежне розслідування.

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"Це є свідченням того, що є що приховувати (РФ. - Ред.). Але правда все одно переможе, і, безумовно, розслідування по винних в Оленівці буде доведено до кінця, винні будуть покарані", - підкреслив Юсов.

Представник ГУР МО розказав, як теракт в Оленівці позначився на переговорах з Росією щодо обміну полоненими.

"Швидше, це ускладнило переговори, зрозуміло, що вони і без того були важкими, зокрема тому, що дехто в Росії вважає, що вони можуть диктувати умови – це не так", - підкреслив Юсов.

Він додав, що перемовини стосовно обміну військовополоненими і стосовно інших форм і форматів повернення українських захисників тривають - робота не зупиняється.

"Інша справа, що після теракту і масових вбивств українських полонених вони набули іншого характеру. У нас додались такі задачі, як отримання перевірного верифікованого списку постраждалих, загиблих і поранених, як повернення тіл українських захисників додому, як проведення незалежного розслідування, як вимога допуску Червоного Хреста до Оленівки і багато іншого",- пояснив Юсов.

Автор: 

військовополонені (978) зброя (7512) розвідка (3878) воєнні злочини (1870)


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Топ коментарі
+15
это разведка,которая вторжение рахи не ********?
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06.08.2022 23:14
+13
разведка говорила,что все нормально,никакого вторжения не предвидется
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06.08.2022 23:16
+12
А ти що, не бачив чорної роби на Секретарі РНБО?
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06.08.2022 23:21
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это разведка,которая вторжение рахи не ********?
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06.08.2022 23:14 Відповісти
Вторгнення рахи проїбав Щеневтік
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06.08.2022 23:15 Відповісти
разведка говорила,что все нормально,никакого вторжения не предвидется
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06.08.2022 23:16 Відповісти
А ти що, не бачив чорної роби на Секретарі РНБО?
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06.08.2022 23:21 Відповісти
Юсов - опозиціонер, ударівець, до 24/02 він був непотрібен Зедебільній владі; а після 24/02 - знадобився.
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06.08.2022 23:51 Відповісти
Ага.. а следующий такой теракт будет на ЗАЭС..
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06.08.2022 23:17 Відповісти
Будет побит мировой рекорд по выражению озабоченности.
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06.08.2022 23:19 Відповісти
Какой нибудь дебил с этой разведки может обьяснить,как это повлияло бы на поставки?Надо иметь талант уметь совместить такие события.
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06.08.2022 23:24 Відповісти
Ну хотели ********, как обычно, что это мы Хаймарсами. Только никто не поверил.
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06.08.2022 23:31 Відповісти
п.с. я если шо не с разведки, и не дебил (ну, надеюсь)
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06.08.2022 23:32 Відповісти
Какое отношение поставщики имеют к погибшим?Что им мешает дальше делать поставки оружия,даже если бы туда прилетел хаймарс
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06.08.2022 23:46 Відповісти
А какое отношение поставщики имеют к кацапам ? Что запрещают стрелять по кацапии из их оружия ?
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07.08.2022 18:54 Відповісти
Не замилюйте очі людям!:
ХТО конкретно відправив Азовців на люту смерть?!!!
Цю людину треба судити вже зараз, не чекаючи Перемоги!

Яку б посаду він не займав!
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06.08.2022 23:44 Відповісти
А Буданов говорил, что главной целью было скрыть хищении денег.
Спецы еще те.
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07.08.2022 00:38 Відповісти
такий жорстокий тиск буде і далі посилюватись,
на полі бою параша програє,

тому буде й далі обстрілювати цивільних і катувати і вбивати полонених
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07.08.2022 01:01 Відповісти
Для багатьох слово "Екстракція" вперше прозвучало у зверненні до Папи Римського Волини, командира морпіхів, які пробились на Азовсталь.
В тому і трагедія азовців, що вибору між наміром боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою з однієї сторони, і здачею в полон з іншої, у них не було.
На відміну від захисників ДАПу, які відбивали всі атаки ворога, допоки їх не підірвали фугасами, підло закладеними рашистами під несучі стіни ДАПу під час евакуації тіл загиблих своїх.
І справа навіть не у браку *********** і продовольтва у захисників Азовсталі, а у позиції значної частини побратимів азовців з інших підрозділів і загонів, які вже не мали сил захищати визначені їм позиції.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, безперервно обстрілюючи Азовсталь з усіх видів артилерії та наносячи бомбові удари 3-х і 5-ти тонними бомбами.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон не міг бути проігнорований азовцями, бо це призвело б до справжнього хаосу в лавах захисників Азовсталі, що могло призвести не тільки до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх у битві за Маріуполь.
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07.08.2022 01:53 Відповісти
,гучно обіцяли захист якщо здадуться списки писали,розвідка в новенькій формі чистеньких дітей витягували з заводу. Не розумію,що вони хотять сказать написаним,що не врахували особливості біології виду орків? Що самі завели людей на смерть. Може просто розвідка не тим займається.....Оленівка так близько, рядом, за 15 км
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07.08.2022 05:53 Відповісти
Можна говорити що завгодно але факт є факт военні вбиті а перед тим закатовані!
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07.08.2022 07:27 Відповісти
Як їх видрати з рашистських лап.... господи....
я вважаю, що розголос на весь світ міг би допомогти, може
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07.08.2022 10:09 Відповісти
 
 