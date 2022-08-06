Теракт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї, - розвідка

Теракт в Оленівці був спецоперацією Російської Федерації проти постачання Україні західного високоточного озброєння. На це вказують перші повідомлення РФ про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS виправної колонії в Оленівці.

Про це повідомив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання ведучого, на що розраховує РФ, намагаючись сфальшувати події в Оленівці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Власне, від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS - це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі",-наголосив Юсов.

Він зауважив, що по сьогоднішній день ані представники Червоного Хреста, ані інші незалежні представники світової спільноти досі не допущені до Оленівки, щоб на власні очі побачити, що там відбулося і розпочати незалежне розслідування.

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"Це є свідченням того, що є що приховувати (РФ. - Ред.). Але правда все одно переможе, і, безумовно, розслідування по винних в Оленівці буде доведено до кінця, винні будуть покарані", - підкреслив Юсов.

Представник ГУР МО розказав, як теракт в Оленівці позначився на переговорах з Росією щодо обміну полоненими.

"Швидше, це ускладнило переговори, зрозуміло, що вони і без того були важкими, зокрема тому, що дехто в Росії вважає, що вони можуть диктувати умови – це не так", - підкреслив Юсов.

Він додав, що перемовини стосовно обміну військовополоненими і стосовно інших форм і форматів повернення українських захисників тривають - робота не зупиняється.

"Інша справа, що після теракту і масових вбивств українських полонених вони набули іншого характеру. У нас додались такі задачі, як отримання перевірного верифікованого списку постраждалих, загиблих і поранених, як повернення тіл українських захисників додому, як проведення незалежного розслідування, як вимога допуску Червоного Хреста до Оленівки і багато іншого",- пояснив Юсов.