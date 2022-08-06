Теракт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї, - розвідка
Теракт в Оленівці був спецоперацією Російської Федерації проти постачання Україні західного високоточного озброєння. На це вказують перші повідомлення РФ про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS виправної колонії в Оленівці.
Про це повідомив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання ведучого, на що розраховує РФ, намагаючись сфальшувати події в Оленівці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Власне, від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS - це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі",-наголосив Юсов.
Він зауважив, що по сьогоднішній день ані представники Червоного Хреста, ані інші незалежні представники світової спільноти досі не допущені до Оленівки, щоб на власні очі побачити, що там відбулося і розпочати незалежне розслідування.
"Це є свідченням того, що є що приховувати (РФ. - Ред.). Але правда все одно переможе, і, безумовно, розслідування по винних в Оленівці буде доведено до кінця, винні будуть покарані", - підкреслив Юсов.
Представник ГУР МО розказав, як теракт в Оленівці позначився на переговорах з Росією щодо обміну полоненими.
"Швидше, це ускладнило переговори, зрозуміло, що вони і без того були важкими, зокрема тому, що дехто в Росії вважає, що вони можуть диктувати умови – це не так", - підкреслив Юсов.
Він додав, що перемовини стосовно обміну військовополоненими і стосовно інших форм і форматів повернення українських захисників тривають - робота не зупиняється.
"Інша справа, що після теракту і масових вбивств українських полонених вони набули іншого характеру. У нас додались такі задачі, як отримання перевірного верифікованого списку постраждалих, загиблих і поранених, як повернення тіл українських захисників додому, як проведення незалежного розслідування, як вимога допуску Червоного Хреста до Оленівки і багато іншого",- пояснив Юсов.
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ХТО конкретно відправив Азовців на люту смерть?!!!
Цю людину треба судити вже зараз, не чекаючи Перемоги!
Яку б посаду він не займав!
Спецы еще те.
на полі бою параша програє,
тому буде й далі обстрілювати цивільних і катувати і вбивати полонених
В тому і трагедія азовців, що вибору між наміром боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою з однієї сторони, і здачею в полон з іншої, у них не було.
На відміну від захисників ДАПу, які відбивали всі атаки ворога, допоки їх не підірвали фугасами, підло закладеними рашистами під несучі стіни ДАПу під час евакуації тіл загиблих своїх.
І справа навіть не у браку *********** і продовольтва у захисників Азовсталі, а у позиції значної частини побратимів азовців з інших підрозділів і загонів, які вже не мали сил захищати визначені їм позиції.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, безперервно обстрілюючи Азовсталь з усіх видів артилерії та наносячи бомбові удари 3-х і 5-ти тонними бомбами.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон не міг бути проігнорований азовцями, бо це призвело б до справжнього хаосу в лавах захисників Азовсталі, що могло призвести не тільки до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх у битві за Маріуполь.
я вважаю, що розголос на весь світ міг би допомогти, може