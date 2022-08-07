УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12031 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 339 33

Північна Македонія передала Україні танки та літаки, - ОП

миг

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив передачу Україні як танків, так і літаків Північною Македонією.

"Друг пізнається у скруті. Не має значення, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав він у твіттері, передає Цензор.НЕТ

Раніше повідомлялося, що влада Північної Македонії анонсувала безоплатну передачу Україні танків Т-72 після того, як у соціальних мережах з'явилися кадри колон колон військової техніки, що рухаються.

Читайте також: Північна Македонія передала ЗСУ штурмовики Су-25, - ЗМІ

Автор: 

Македонія (117) літак (2935) танк (2080) Подоляк Михайло (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
А Подоляк тут причём, очередной приноситель неплохих новостей, который к ним не имеет никакого отношения? Не много ли у нас развелось этих гавно-блоХеров на госбюджете?
показати весь коментар
07.08.2022 00:46
+22
Респект Північній Македонії!
показати весь коментар
07.08.2022 00:47
+16
Дякуем !!!
показати весь коментар
07.08.2022 00:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Подоляк тут причём, очередной приноситель неплохих новостей, который к ним не имеет никакого отношения? Не много ли у нас развелось этих гавно-блоХеров на госбюджете?
показати весь коментар
07.08.2022 00:46 Відповісти
Гарні новини тут має право приносити виключно сивочолий гетьман ? Чи у новинах має бути тільки зрада ?
показати весь коментар
07.08.2022 06:50 Відповісти
Ну точно не радник зрадника чи не зрадник радника - какая разніца, усі в ОПУ одинакові!, міченні бандою Яника.
показати весь коментар
07.08.2022 07:44 Відповісти
Мічені міткою сатани. Це до них звертався Ісус: "роде зміїний і батько ваш сатана".
показати весь коментар
07.08.2022 10:32 Відповісти
Стоїть розписана черга від членів ОПУборделю (радників неконстутиційного віцеЗЕ ) за право зачитати хорошу новину - поганусе погане оручається ГОЛОСНО З ВІДОСИКУ Залужному .
показати весь коментар
07.08.2022 07:29 Відповісти
🔥ЛУЦЕНКО: чому АРЕСТОВИЧ шкодить, бій за ХЕРСОН, росія - терорист: чи підуть на це США?
Луценко влупив своїм влучним словом по ОПУподоляках
показати весь коментар
07.08.2022 07:33 Відповісти
Респект Північній Македонії!
показати весь коментар
07.08.2022 00:47 Відповісти
Дякуем !!!
показати весь коментар
07.08.2022 00:47 Відповісти
Огласите весь список пожалуйста.
показати весь коментар
07.08.2022 00:47 Відповісти
А ох-хо-хо не хо-хо?
показати весь коментар
07.08.2022 06:16 Відповісти
Щира подяка ******** македонцям!
показати весь коментар
07.08.2022 00:48 Відповісти
не здивуюсь,якщо відсотково Македонія дала нам більше зброї,ніж навіть США.Скільки вони там тої зброї можуть мати,але дають нам.Дякуємо.І це ще один навіть не камінь,а валун в город німців,які не знають,що придумати,яку відмовку,щоб нічого не дати.То крокодил у них не ловиться,то не росте кокос
показати весь коментар
07.08.2022 01:00 Відповісти
ні, ти здивуєшся коли дізнаешься, що саме і скільки нам дає США і що заплановано на осінь.
показати весь коментар
07.08.2022 01:23 Відповісти
Бо х....й горіхом колеться,тому й стирчить кокос
показати весь коментар
07.08.2022 02:19 Відповісти
"Македонія дала нам більше зброї,ніж навіть США" что с башкой ?прием таблеток пропустил?
показати весь коментар
07.08.2022 05:39 Відповісти
Нічого дивного в цьому немає, якщо знати про зашквар Шольца, коли він працював у Міністерстві фінансів. Пуйло назбирав на нього досить компрмату, щоб тримати його на короткому повідку.
показати весь коментар
08.08.2022 14:02 Відповісти
У березні Міністр ВПС США Френк Кендалл та інші офіційні особи виклали план, який передбачав, щоб ВПС США списали 150 старіючих літаків, включаючи 21 A-10 Warthogs.

А-10 міг би добре підійти до нинішніх бойових дій в Україні. А-10 був розроблений для виживання навіть після отримання сильних пошкоджень і може працювати з невибагливих аеродромів. Що ще важливіше, українські ВПС продовжують експлуатувати набагато менш боєздатний Су-25, що говорить про те, що повільно літаючі наземні штурмовики все ще мають місце y війні в Україні.
показати весь коментар
07.08.2022 01:07 Відповісти
А с самолёта можно стрелять по-македонски ?
показати весь коментар
07.08.2022 01:27 Відповісти
С вертолета можно. С самолета сейчас стреляют ракетами.
показати весь коментар
07.08.2022 02:13 Відповісти
Цю. Можна де завгодно так стріляти, рузгє касмонафт таким макаром дірок понаробив в мкс і зламав космічний ру.сральнік.
показати весь коментар
07.08.2022 07:10 Відповісти
Цей ОП - до всіх дірок затичка. Все знають, усім керують і все рахують.
показати весь коментар
07.08.2022 06:00 Відповісти
Узурпація влади, підготовка до диктатури ...
показати весь коментар
07.08.2022 08:43 Відповісти
Подивився статтю про збройні сили Північної Македонії, там підтверджується на основі повідомлення Євроньюс (яке у свою чергу базується на повідомленні міністра оборони України), що македонці подарували Україні свої танки Т-72 (в македонській армії їх 31), вони планують модернізувати свої танкові війська.
Бойової авіації у македонців майже немає, за винятком 12 ударних гвинтокрилів Мі-24, але про них не зазначається, що їх передають Україні.
показати весь коментар
07.08.2022 06:32 Відповісти
Так, ці су-25 були зняті з озброєння і знаходились на зберіганні, оглянуті українськими інженерами і передані Україні..
показати весь коментар
07.08.2022 10:29 Відповісти
🇺🇦💙💛🇲🇰❤️💛💪
показати весь коментар
07.08.2022 07:05 Відповісти
Євроньюс - це нахлєбнік Рашистів , там такі новини дають!!! Але й усе можливо , що Подоляк користується не кращими джерелами. Скоро завдвання ЗСУ буде не тільки рашистам голови дурити інформвійною а й ЄрмакоОПУшній кодлі.
показати весь коментар
07.08.2022 07:41 Відповісти
а от Ігнат казав, що ніяких літаків Македонія не передає.
показати весь коментар
07.08.2022 09:50 Відповісти
Дуже добре!!! Дякуэмо друзям!!!
показати весь коментар
07.08.2022 10:40 Відповісти
Точно передала?.. Бо завтра з'явиться повідомлення, що це передчасна новина.
показати весь коментар
07.08.2022 11:18 Відповісти
 
 