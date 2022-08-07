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Північна Македонія передала Україні танки та літаки, - ОП
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив передачу Україні як танків, так і літаків Північною Македонією.
"Друг пізнається у скруті. Не має значення, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав він у твіттері, передає Цензор.НЕТ
Раніше повідомлялося, що влада Північної Македонії анонсувала безоплатну передачу Україні танків Т-72 після того, як у соціальних мережах з'явилися кадри колон колон військової техніки, що рухаються.
Топ коментарі
+27 дмитрий #513526
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+22 Pavel Bortsevych
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+16 Sophia-Maria Duglass
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Луценко влупив своїм влучним словом по ОПУподоляках
А-10 міг би добре підійти до нинішніх бойових дій в Україні. А-10 був розроблений для виживання навіть після отримання сильних пошкоджень і може працювати з невибагливих аеродромів. Що ще важливіше, українські ВПС продовжують експлуатувати набагато менш боєздатний Су-25, що говорить про те, що повільно літаючі наземні штурмовики все ще мають місце y війні в Україні.
Бойової авіації у македонців майже немає, за винятком 12 ударних гвинтокрилів Мі-24, але про них не зазначається, що їх передають Україні.