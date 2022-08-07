Північна Македонія передала Україні танки та літаки, - ОП

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив передачу Україні як танків, так і літаків Північною Македонією.

"Друг пізнається у скруті. Не має значення, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав він у твіттері, передає Цензор.НЕТ

Раніше повідомлялося, що влада Північної Македонії анонсувала безоплатну передачу Україні танків Т-72 після того, як у соціальних мережах з'явилися кадри колон колон військової техніки, що рухаються.

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