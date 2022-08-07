Російські загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, - РВА

Вночі 6 серпня загарбники ведуть обстріли у напрямку міста Марганець, смт Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава РВА Євген Євтушенко.

"Обстріли в напрямку міста Марганець, смт Червоногригорівка. Нікополь - залишаємося в укриттях", - зазначив він.

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