Російські загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, - РВА
Вночі 6 серпня загарбники ведуть обстріли у напрямку міста Марганець, смт Червоногригорівка Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава РВА Євген Євтушенко.
"Обстріли в напрямку міста Марганець, смт Червоногригорівка. Нікополь - залишаємося в укриттях", - зазначив він.
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