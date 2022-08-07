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Новини
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Китай провів репетицію нападу на острів, - Міноборони Тайваню

китай

Тайвань заявляє, що китайські літаки та військові кораблі під час навчань провели репетицію нападу на острів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Кілька китайських кораблів і літаків здійснили місії в Тайванській протоці. 14 з 20 китайських літаків перетнули серединну лінію - неофіційний буфер, який розділяє дві сторони - під час того, що тайванські військові назвали імітацією нападу на острів. Також діяли 14 китайських військових кораблів.

Тайвань підняв у повітря реактивні літаки.

В Білому домі заявили, що дії Пекіна в зоні Тайванської протоки, спрямовані на зміну статусу-кво, підвищують напруженість і ризик прорахунку.

Також читайте: Китай не відповідає на дзвінки Пентагону, - Politico

"Вони є провокаційними, безвідповідальними", - прокоментували в США заяви про репетицію захоплення Тайваню в Китаї.

Автор: 

Китай (4678) США (23303) Тайвань (182) військові навчання (2779)


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Топ коментарі
+15
Не те щоб чокнувся, а просто від останньої великої війни пройшло вже понад 80 років (три повних покоління) і щеплення страхом і стражданнями закінчилося. Грубо кажучи, покоління тих, хто як мантру повторював - "Що завгодно, аби не було війни", пішло в найкращий зі світів і править нині покоління, для якого війна це фільми та ігри. Тим страшнішим стане контакт із реальністю.
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07.08.2022 07:07
+9
Ця репетиція була черговим репетуванням атімєтого на очах усього світу китайського імператора американською бабусею.Бабусі-респект...
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07.08.2022 06:50
+7
***** треба було зразу ж мочити, тоді б ніхто не заворушився.А то панькались з цим гівном..
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07.08.2022 08:10
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Ця репетиція була черговим репетуванням атімєтого на очах усього світу китайського імператора американською бабусею.Бабусі-респект...
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07.08.2022 06:50 Відповісти
Китай не может создать что то свое за века Китай научился только красть воровать чужие идеи вещи машины и точно все копировать.. раньше в конструкторских бюро даже профессия была такая копировальщик чертежей между прочим нужная и восстребованная умение точно скопирвоать сколько надо копий чертежей дорого стоило с появление компбтеров и копировальных машин профессия сия ушла в Историю небития... точно повторяя по лекалу тактику и стратегию Россиии а армия Китая флот И ВВС и ПВО построены по СОВЕТСКОМУ РОССИЙСКОМ УБРАЗЦАМ... увы увы приведет к тому что имеет сейчас Рашка в Украине.. Тайвань же мгновенно перестроился в тактике и стратегии изучая уроки войны Россия- Украина... применяя и внедряя тактику работы и ведения войны Украиной...
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07.08.2022 09:11 Відповісти
Цей світ чокнувся зовсім
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07.08.2022 07:00 Відповісти
Не те щоб чокнувся, а просто від останньої великої війни пройшло вже понад 80 років (три повних покоління) і щеплення страхом і стражданнями закінчилося. Грубо кажучи, покоління тих, хто як мантру повторював - "Що завгодно, аби не було війни", пішло в найкращий зі світів і править нині покоління, для якого війна це фільми та ігри. Тим страшнішим стане контакт із реальністю.
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07.08.2022 07:07 Відповісти
На жаль так
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07.08.2022 07:08 Відповісти
Вот только развитые демократии почему-то понимают, что такое война. А диктатуры и автократии по-прежнему безумные фанатики, которым плевать на человеческую жизнь.
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07.08.2022 13:00 Відповісти
Так. Ще б Індія з Пакистаном заворушились для повної картини...
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07.08.2022 07:27 Відповісти
***** треба було зразу ж мочити, тоді б ніхто не заворушився.А то панькались з цим гівном..
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07.08.2022 08:10 Відповісти
Мозок зажирів, відгодований західний гусак забув, що має справу зі своїм різником.
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07.08.2022 08:15 Відповісти
Что-то мне подсказывает что Китай окажется таким же мыльным пузырем как и фашистская кацапия, ведь вооружение у них кацапское чуть-чуть модернизированное и качество соответственное - дерьмо в отличии от Тайваня имеющее современное вооружение. Так что у китайцев легкой прогулки не получится, да и Китай засцыт опозориться!!!!
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07.08.2022 08:18 Відповісти
китай підтримує що расєя захопила крим,

а самі не дають тайваню можливості приєднатися до сша наприклад
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07.08.2022 08:47 Відповісти
Офіційно - не підтримує
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07.08.2022 11:35 Відповісти
Пелосі поїхала додому, можна тепер і "репетиції" проводити
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07.08.2022 17:28 Відповісти
 
 