Китай провів репетицію нападу на острів, - Міноборони Тайваню
Тайвань заявляє, що китайські літаки та військові кораблі під час навчань провели репетицію нападу на острів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Кілька китайських кораблів і літаків здійснили місії в Тайванській протоці. 14 з 20 китайських літаків перетнули серединну лінію - неофіційний буфер, який розділяє дві сторони - під час того, що тайванські військові назвали імітацією нападу на острів. Також діяли 14 китайських військових кораблів.
Тайвань підняв у повітря реактивні літаки.
В Білому домі заявили, що дії Пекіна в зоні Тайванської протоки, спрямовані на зміну статусу-кво, підвищують напруженість і ризик прорахунку.
"Вони є провокаційними, безвідповідальними", - прокоментували в США заяви про репетицію захоплення Тайваню в Китаї.
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а самі не дають тайваню можливості приєднатися до сша наприклад