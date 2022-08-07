Китай провів репетицію нападу на острів, - Міноборони Тайваню

Тайвань заявляє, що китайські літаки та військові кораблі під час навчань провели репетицію нападу на острів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Кілька китайських кораблів і літаків здійснили місії в Тайванській протоці. 14 з 20 китайських літаків перетнули серединну лінію - неофіційний буфер, який розділяє дві сторони - під час того, що тайванські військові назвали імітацією нападу на острів. Також діяли 14 китайських військових кораблів.

Тайвань підняв у повітря реактивні літаки.

В Білому домі заявили, що дії Пекіна в зоні Тайванської протоки, спрямовані на зміну статусу-кво, підвищують напруженість і ризик прорахунку.

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"Вони є провокаційними, безвідповідальними", - прокоментували в США заяви про репетицію захоплення Тайваню в Китаї.