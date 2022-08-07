Порт Південний запрацює наступного тижня в рамках "зернової ініціативи"

У рамках "зернової ініціативи" запрацює ще один український порт - "Південний". Його планують відкрити наступного тижня.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня плануємо долучити до "зернової ініціативи" і порт Південний. Працюючий коридор з трьох портів - Одеса, Чорноморськ та Південий - дасть нам змогу протягом місяця вийти на 3 млн тонн експорту української агропродукції", - написав він у фейсбуці.

Найєм вказав, що наразі з двох портів всього вийшли чотири судна - один з порту "Одеса" і три - з "Чорноморськ".

Окрім цього, 6 серпня, вперше після 24 лютого, в Україну зайшло судно для завантаження збіжжя. Йдеться про балкер FULMAR S під прапором Барбадосу.

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Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно із "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН.

Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.