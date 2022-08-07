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За добу рашисти вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За 6 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу рашисти вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

"За 6 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Благодатному. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Донецька область (8734) втрати (4434) Кириленко Павло (907)


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07.08.2022 10:13 Відповісти
 
 