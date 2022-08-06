Близько 350 тисяч жителів залишаються на Донеччині, - Кириленко

У Донецькій області залишається близько 350 тисяч людей, які постійно проживають.

Про це повідомив Суспільному під час телемарафону голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"1 мільйон 670 постійно проживало на 24 лютого поточного року. Тому ми чітко розуміємо по якій тенденції виїжджають, яка категорія все ж таки намагається повертатись", - розповів Кириленко.

Він додав, що людям роз’яснюють, що таке обов'язкова евакуація.

"Жителі повинні розуміти, коли вони пишуть в розроблений додаток, що відмовляються добровільно від виїзду, їм надається роз'яснення, щодо ознайомлення з вимогами та кодексом України про адміністративні правопорушення та з вимогами Кримінального кодексу України, що батьки несуть відповідальність за дітей", - зазначив голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, влада зобов'язала жителів Донеччини евакуюватися. Згідно з урядовим рішенням, для тих, хто виїхав, організовується повне супроводження та допомога.

Планується, що виїдуть понад 50 тисяч дітей і 200 тисяч дорослих.

Розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини 2 серпня.

