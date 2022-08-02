Обов'язкову евакуацію з Донецької області розпочато, перші громадяни прибули в Кропивницький.

Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Евакуація з Енергодару тимчасово неможлива: через зливу дороги затоплені, - Орлов. ВIДЕО