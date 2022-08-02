УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 854 30

Розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини

евакуація

Обов'язкову евакуацію з Донецької області розпочато, перші громадяни прибули в Кропивницький.

Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Евакуація з Енергодару тимчасово неможлива: через зливу дороги затоплені, - Орлов. ВIДЕО

Автор: 

евакуація (2323) Донецька область (8603) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Ну вот и результат "наступления" на юге Украины. Которое успешно идет только на словах лоснящихся и намакияженных рож "журналистов" с телемарафона А ведь на Донбассе были самые опытные подразделения ВСУ. Под ложь и пабедные отчеты идет уничтожение Украины. И все держится только благодаря ВСУ и настоящим патриотам-волонтерам, а не этой зеленой шобле , которая то сбрехала, то *****-ла
показати весь коментар
02.08.2022 10:55
+18
де розселили? у дитячих садках звідки через місяць попросять з*їхати? чому не в санатарїї ВР у Конча Заспі?
показати весь коментар
02.08.2022 10:47
+14
Только на Херсонщине ВСУ уже освободили 46 сел. На карте голубым отмечены освобоженные территории.
И это мы еще не начинали.
Так что притуши пердак, красноперый.
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
показати весь коментар
02.08.2022 11:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
де розселили? у дитячих садках звідки через місяць попросять з*їхати? чому не в санатарїї ВР у Конча Заспі?
показати весь коментар
02.08.2022 10:47 Відповісти
"Не на часі" (с)
показати весь коментар
02.08.2022 10:51 Відповісти
я тебе і так бачу в Сколково
показати весь коментар
02.08.2022 11:03 Відповісти
с чего? не нравится что защищаю стариков и детей от ерничающих над их несчастьем вроде тебя?
показати весь коментар
02.08.2022 13:49 Відповісти
Ясно, що у верещучки!
показати весь коментар
02.08.2022 16:57 Відповісти
Ні. Бо зараз у Кропивницькоме всі дитсадки працюють.
показати весь коментар
02.08.2022 21:34 Відповісти
Ну вот и результат "наступления" на юге Украины. Которое успешно идет только на словах лоснящихся и намакияженных рож "журналистов" с телемарафона А ведь на Донбассе были самые опытные подразделения ВСУ. Под ложь и пабедные отчеты идет уничтожение Украины. И все держится только благодаря ВСУ и настоящим патриотам-волонтерам, а не этой зеленой шобле , которая то сбрехала, то *****-ла
показати весь коментар
02.08.2022 10:55 Відповісти
Только на Херсонщине ВСУ уже освободили 46 сел. На карте голубым отмечены освобоженные территории.
И это мы еще не начинали.
Так что притуши пердак, красноперый.
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
показати весь коментар
02.08.2022 11:01 Відповісти
- Создавайте вдохновляющие, захватывающие истории, комбинируя текст, интерактивные карты и другие мультимедиа-ресурсы. Публикуйте и распространяйте ваши истории в своей организации или для пользователей всего мира. Отличный домен. https://storymaps.arcgis.com Даже таракан карты выложит
показати весь коментар
02.08.2022 12:27 Відповісти
Кто блт спамерит Олечка? - Создавайте вдохновляющие, захватывающие истории, комбинируя текст, интерактивные карты и другие мультимедиа-ресурсы. Публикуйте и распространяйте ваши истории в своей организации или для пользователей всего мира. Отличный домен. https://storymaps.arcgis.com Даже таракан карты выложит
показати весь коментар
02.08.2022 22:15 Відповісти
ты с окопа с какой стороны с нашей или орков?Росія відступає. Так, "друга армія світу" змушена робити маленькі кроки тому. Тобто вихід на межі Донецької області дещо... відкладається.
Причина полягає в тому, що доводиться терміново перекидати війська на Херсонщину. Там є загроза внаслідок настання ЗСУ втратити все. Взагалі перші "дзвіночки" прозвучали набагато раніше. Два тижні тому зі Слов'янського напрямку Кремль переправив на Херсонщину дві дивізії ВДВ. Тобто саме тих штурмовиків, які активно мають боротися за місто. Їх тоді перекривали мобіками та контрактниками жалюгідне видовище порівняно.Тепер процес дедалі активніший. А ЗСУ не віддали Слов'янськ, Бахмут та Авдіївку. Тобто широко анонсований наступ на Херсон налякав Кремль? Ні, це було б дуже легко. Вони реально оцінили загрозу та виявили, що Південь можуть втратити. Так, можуть. А раніше можуть втратити Донецьк та Луганську область. Лисичанськ, я скучив.
Ні, це ще не великий контрнаступ ЗСУ. Але ознаки перелому у війні очевидні... А друга армія світу дійсно стає півдругоюhttps://war.obozrevatel.com/ukr/protses-vse-aktivnishij-rosiya-vidstupae.htm
показати весь коментар
02.08.2022 11:07 Відповісти
друга армія стає опів-на-другою
показати весь коментар
02.08.2022 11:18 Відповісти
Эту пластинку наступления ОПа крутит уже месяца два и как у тебя это все уживается с обязательной эвакуацией? Хотя для тех кому зеленые не пахнут, вполне себе
показати весь коментар
02.08.2022 11:19 Відповісти
не знаю, где вы находитесь, а я сейчас в Украине. И у меня есть близкие рядом с линией разграничения. И мечтают чтобы их вывезли, т.к. там где идет линия фронта - там творится АД.
если бы наши не планировали наступление то никого бы не вывозили.
ольгинцы тут прописались и поселились, а СБУ и в ус не дует - одни такие как я энтузиасты за все СБУ отдуваются.
Тьфу.
показати весь коментар
02.08.2022 13:52 Відповісти
Загальна евакуація тому що нема води, не буде тепла і люди просто замерзнуть. В нас не Африка.
показати весь коментар
02.08.2022 14:34 Відповісти
Контрнаступ не може початися без твоєї мобілізації. Генштаб прорахував, що для звільнення Херсона в серпні можна прийняти втрату диванно штурмової бригади під твоїм командуванням. Куди скинути гроші?
показати весь коментар
02.08.2022 11:32 Відповісти
де ж ви такі боти беретеся? і ще й решта лайкають і далі розганяються зраду
показати весь коментар
02.08.2022 15:11 Відповісти
Говноеды Мавзолэя...кушайте руины города Жданова...Лисичанска и Северодонецка...там хватит на всю сраную РабZeю...
показати весь коментар
02.08.2022 12:55 Відповісти
У нас есть еще где селить переселенцев.Но если услышу от прибывших с Донбасса,что во всех ихних бедах виноваты ВСУ,как от некоторых мариупольцев,то получат сразу в рыло..
показати весь коментар
02.08.2022 13:58 Відповісти
Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных... именно такие же люди , которых оставили в Буче "чтоб не было паники" ...
показати весь коментар
02.08.2022 17:30 Відповісти
Як казав абдристовічь: "ну проє-балі®", буває.
показати весь коментар
02.08.2022 18:14 Відповісти
а як же паніка?
показати весь коментар
02.08.2022 19:54 Відповісти
Байден и Джонсон панику развели еще в декабре...но зекодломойские готовили шашлікі на 9 мая...
показати весь коментар
02.08.2022 20:11 Відповісти
Як жалко цих людей....(((( Нещасні....
показати весь коментар
02.08.2022 21:52 Відповісти
 
 