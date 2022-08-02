Розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини
Обов'язкову евакуацію з Донецької області розпочато, перші громадяни прибули в Кропивницький.
Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Frol Fedoroff
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+18 Василий Зендельпупер
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+14 Olga Belanova
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И это мы еще не начинали.
Так что притуши пердак, красноперый.
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
Причина полягає в тому, що доводиться терміново перекидати війська на Херсонщину. Там є загроза внаслідок настання ЗСУ втратити все. Взагалі перші "дзвіночки" прозвучали набагато раніше. Два тижні тому зі Слов'янського напрямку Кремль переправив на Херсонщину дві дивізії ВДВ. Тобто саме тих штурмовиків, які активно мають боротися за місто. Їх тоді перекривали мобіками та контрактниками жалюгідне видовище порівняно.Тепер процес дедалі активніший. А ЗСУ не віддали Слов'янськ, Бахмут та Авдіївку. Тобто широко анонсований наступ на Херсон налякав Кремль? Ні, це було б дуже легко. Вони реально оцінили загрозу та виявили, що Південь можуть втратити. Так, можуть. А раніше можуть втратити Донецьк та Луганську область. Лисичанськ, я скучив.
Ні, це ще не великий контрнаступ ЗСУ. Але ознаки перелому у війні очевидні... А друга армія світу дійсно стає півдругоюhttps://war.obozrevatel.com/ukr/protses-vse-aktivnishij-rosiya-vidstupae.htm
если бы наши не планировали наступление то никого бы не вывозили.
ольгинцы тут прописались и поселились, а СБУ и в ус не дует - одни такие как я энтузиасты за все СБУ отдуваются.
Тьфу.