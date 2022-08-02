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Новости Война
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Началась обязательная эвакуация с Донетчины

евакуація

Обязательная эвакуация из Донецкой области начата, первые граждане прибыли в Кропивницкий.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - говорится в сообщении.

Смотрите: Эвакуация из Энергодара временно невозможна: из-за ливня дороги затоплены, - Орлов. ВИДЕО

эвакуация (2083) Донецкая область (9790) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+21
Ну вот и результат "наступления" на юге Украины. Которое успешно идет только на словах лоснящихся и намакияженных рож "журналистов" с телемарафона А ведь на Донбассе были самые опытные подразделения ВСУ. Под ложь и пабедные отчеты идет уничтожение Украины. И все держится только благодаря ВСУ и настоящим патриотам-волонтерам, а не этой зеленой шобле , которая то сбрехала, то *****-ла
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02.08.2022 10:55
+18
де розселили? у дитячих садках звідки через місяць попросять з*їхати? чому не в санатарїї ВР у Конча Заспі?
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02.08.2022 10:47
+14
Только на Херсонщине ВСУ уже освободили 46 сел. На карте голубым отмечены освобоженные территории.
И это мы еще не начинали.
Так что притуши пердак, красноперый.
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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02.08.2022 11:01
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де розселили? у дитячих садках звідки через місяць попросять з*їхати? чому не в санатарїї ВР у Конча Заспі?
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02.08.2022 10:47 Ответить
"Не на часі" (с)
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02.08.2022 10:51 Ответить
я тебе і так бачу в Сколково
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02.08.2022 11:03 Ответить
с чего? не нравится что защищаю стариков и детей от ерничающих над их несчастьем вроде тебя?
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02.08.2022 13:49 Ответить
Ясно, що у верещучки!
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02.08.2022 16:57 Ответить
Ні. Бо зараз у Кропивницькоме всі дитсадки працюють.
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02.08.2022 21:34 Ответить
Ну вот и результат "наступления" на юге Украины. Которое успешно идет только на словах лоснящихся и намакияженных рож "журналистов" с телемарафона А ведь на Донбассе были самые опытные подразделения ВСУ. Под ложь и пабедные отчеты идет уничтожение Украины. И все держится только благодаря ВСУ и настоящим патриотам-волонтерам, а не этой зеленой шобле , которая то сбрехала, то *****-ла
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02.08.2022 10:55 Ответить
Только на Херсонщине ВСУ уже освободили 46 сел. На карте голубым отмечены освобоженные территории.
И это мы еще не начинали.
Так что притуши пердак, красноперый.
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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02.08.2022 11:01 Ответить
- Создавайте вдохновляющие, захватывающие истории, комбинируя текст, интерактивные карты и другие мультимедиа-ресурсы. Публикуйте и распространяйте ваши истории в своей организации или для пользователей всего мира. Отличный домен. https://storymaps.arcgis.com Даже таракан карты выложит
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02.08.2022 12:27 Ответить
Кто блт спамерит Олечка? - Создавайте вдохновляющие, захватывающие истории, комбинируя текст, интерактивные карты и другие мультимедиа-ресурсы. Публикуйте и распространяйте ваши истории в своей организации или для пользователей всего мира. Отличный домен. https://storymaps.arcgis.com Даже таракан карты выложит
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02.08.2022 22:15 Ответить
ты с окопа с какой стороны с нашей или орков?Росія відступає. Так, "друга армія світу" змушена робити маленькі кроки тому. Тобто вихід на межі Донецької області дещо... відкладається.
Причина полягає в тому, що доводиться терміново перекидати війська на Херсонщину. Там є загроза внаслідок настання ЗСУ втратити все. Взагалі перші "дзвіночки" прозвучали набагато раніше. Два тижні тому зі Слов'янського напрямку Кремль переправив на Херсонщину дві дивізії ВДВ. Тобто саме тих штурмовиків, які активно мають боротися за місто. Їх тоді перекривали мобіками та контрактниками жалюгідне видовище порівняно.Тепер процес дедалі активніший. А ЗСУ не віддали Слов'янськ, Бахмут та Авдіївку. Тобто широко анонсований наступ на Херсон налякав Кремль? Ні, це було б дуже легко. Вони реально оцінили загрозу та виявили, що Південь можуть втратити. Так, можуть. А раніше можуть втратити Донецьк та Луганську область. Лисичанськ, я скучив.
Ні, це ще не великий контрнаступ ЗСУ. Але ознаки перелому у війні очевидні... А друга армія світу дійсно стає півдругоюhttps://war.obozrevatel.com/ukr/protses-vse-aktivnishij-rosiya-vidstupae.htm
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02.08.2022 11:07 Ответить
друга армія стає опів-на-другою
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02.08.2022 11:18 Ответить
Эту пластинку наступления ОПа крутит уже месяца два и как у тебя это все уживается с обязательной эвакуацией? Хотя для тех кому зеленые не пахнут, вполне себе
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02.08.2022 11:19 Ответить
не знаю, где вы находитесь, а я сейчас в Украине. И у меня есть близкие рядом с линией разграничения. И мечтают чтобы их вывезли, т.к. там где идет линия фронта - там творится АД.
если бы наши не планировали наступление то никого бы не вывозили.
ольгинцы тут прописались и поселились, а СБУ и в ус не дует - одни такие как я энтузиасты за все СБУ отдуваются.
Тьфу.
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02.08.2022 13:52 Ответить
Загальна евакуація тому що нема води, не буде тепла і люди просто замерзнуть. В нас не Африка.
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02.08.2022 14:34 Ответить
Контрнаступ не може початися без твоєї мобілізації. Генштаб прорахував, що для звільнення Херсона в серпні можна прийняти втрату диванно штурмової бригади під твоїм командуванням. Куди скинути гроші?
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02.08.2022 11:32 Ответить
де ж ви такі боти беретеся? і ще й решта лайкають і далі розганяються зраду
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02.08.2022 15:11 Ответить
Говноеды Мавзолэя...кушайте руины города Жданова...Лисичанска и Северодонецка...там хватит на всю сраную РабZeю...
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02.08.2022 12:55 Ответить
У нас есть еще где селить переселенцев.Но если услышу от прибывших с Донбасса,что во всех ихних бедах виноваты ВСУ,как от некоторых мариупольцев,то получат сразу в рыло..
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02.08.2022 13:58 Ответить
Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных... именно такие же люди , которых оставили в Буче "чтоб не было паники" ...
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02.08.2022 17:30 Ответить
Як казав абдристовічь: "ну проє-балі®", буває.
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02.08.2022 18:14 Ответить
а як же паніка?
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02.08.2022 19:54 Ответить
Байден и Джонсон панику развели еще в декабре...но зекодломойские готовили шашлікі на 9 мая...
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02.08.2022 20:11 Ответить
Як жалко цих людей....(((( Нещасні....
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02.08.2022 21:52 Ответить
 
 