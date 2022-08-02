Началась обязательная эвакуация с Донетчины
Обязательная эвакуация из Донецкой области начата, первые граждане прибыли в Кропивницкий.
Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - говорится в сообщении.
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И это мы еще не начинали.
Так что притуши пердак, красноперый.
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
Причина полягає в тому, що доводиться терміново перекидати війська на Херсонщину. Там є загроза внаслідок настання ЗСУ втратити все. Взагалі перші "дзвіночки" прозвучали набагато раніше. Два тижні тому зі Слов'янського напрямку Кремль переправив на Херсонщину дві дивізії ВДВ. Тобто саме тих штурмовиків, які активно мають боротися за місто. Їх тоді перекривали мобіками та контрактниками жалюгідне видовище порівняно.Тепер процес дедалі активніший. А ЗСУ не віддали Слов'янськ, Бахмут та Авдіївку. Тобто широко анонсований наступ на Херсон налякав Кремль? Ні, це було б дуже легко. Вони реально оцінили загрозу та виявили, що Південь можуть втратити. Так, можуть. А раніше можуть втратити Донецьк та Луганську область. Лисичанськ, я скучив.
Ні, це ще не великий контрнаступ ЗСУ. Але ознаки перелому у війні очевидні... А друга армія світу дійсно стає півдругоюhttps://war.obozrevatel.com/ukr/protses-vse-aktivnishij-rosiya-vidstupae.htm
если бы наши не планировали наступление то никого бы не вывозили.
ольгинцы тут прописались и поселились, а СБУ и в ус не дует - одни такие как я энтузиасты за все СБУ отдуваются.
Тьфу.