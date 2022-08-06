Около 350 тысяч жителей остаются в Донецкой области, - Кириленко

В Донецкой области остается около 350 тысяч человек, постоянно проживающих там.

Об этом сообщил Суспільному во время телемарафона глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"1 миллион 670 постоянно проживало на 24 февраля текущего года. Поэтому мы четко понимаем, по какой тенденции уезжают, какая категория все же пытается возвращаться", - рассказал Кириленко.

Он добавил, что людям объясняют, что такое обязательная эвакуация.

Читайте: Оккупанты хотят через Пески обойти Авдеевку для дальнейшего наступления, но поселок до сих пор контролируют ВСУ, - Кириленко

"Жители должны понимать, когда они пишут в разработанное приложение, если отказываются добровольно от выезда, им предоставляется разъяснение относительно ознакомления с требованиями и кодексом Украины об административных правонарушениях и с требованиями Уголовного кодекса Украины, что родители несут ответственность за детей", - отметил глава Донецкой ОВА.

Напомним, власти обязали жителей Донетчины эвакуироваться. Согласно правительственному решению, для выехавших организуется полное сопровождение и помощь.

Планируется, что уедут более 50 тысяч детей и 200 тысяч взрослых.

Началась обязательная эвакуация из Донетчины 2 августа.

Также смотрите: Оккупанты дважды обстреляли Константиновку на Донетчине. Уничтожен подъезд в многоэтажке, - ОВА. ФОТОрепортаж