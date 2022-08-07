У Чорному морі залишаються російські 24 "Калібри", - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп 24 ракети.Я

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів. У Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні.

зазначається, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 41 судно, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 35 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

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" Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - підкреслюють у ВМС.