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Новини Війна
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У Чорному морі залишаються російські 24 "Калібри", - ВМС ЗСУ

корабель

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп 24 ракети.Я

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів. У Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні.

зазначається, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 41 судно, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 35 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

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" Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - підкреслюють у ВМС.

ВМС (1396) ракети (4051) Чорне море (1676)


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Бляха! Вони в них коли-небуть закінчаться?!!!
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07.08.2022 09:15 Відповісти
Не забувайте що ще є на підводних човнах таке ж лайно.... Хоч би одне підводне корито на пустли у компанію до крейсера моцква
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07.08.2022 09:23 Відповісти
Все правильно, але якщо б пустили на дно надводний флот, підводний сам би з'їбався
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07.08.2022 09:36 Відповісти
A/U/RGM-84D2 модификация противокорабельной ракеты "Гарпун", дальность 280 км. В принципе может достать. Главное выпросить у союзников штук тридцать. Хватит на весь рашистский флот. Стоимость одной единицы 1400000$. Удивляет одно, почему за 8 лет оккупации наши "керманичі" на купили их штук пятьдесят и цена не такая уж заоблачная. ******** намного больше.
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07.08.2022 09:33 Відповісти
 
 