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США візьмуть участь у військових навчаннях неподалік від кордону Китаю

солдаты,американские

Сполучені Штати у жовтні візьмуть участь в спільних військових навчаннях з Індією, які відбудуться неподалік від кордону Китаю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Відпрацювання з висотної бойової підготовки пройдуть у гірському районі Аулі в штаті Уттаракханд. Він розташований приблизно за 95 кілометів від спірного індійсько-китайського кордону.

Це будуть 18-ті американо-індійські навчання, які називаються "Юдх Абхьяс" або "Військова практика".

"Партнерство з Індією є одним із найважливіших елементів нашого спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - зазначили у Міноборони США.

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Кордон між Індією та Китаєм визначений нечітко. Де-факто межа встановлена в результаті китайсько-індійської прикордонної війни 1962 року, що була зумовлена давніми історичними територіальними розбіжностями.

Між державами досі ведуться суперечки про те, де закінчується одна країна й починається інша.

Автор: 

Індія (688) Китай (4678) США (23303) військові навчання (2779)


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07.08.2022 09:19 Відповісти
В росіян старіша зброя чим в Китаї https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share

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07.08.2022 09:20 Відповісти
Коли Китай відправив СУ-35 в Тайваньську протоку мене на сміх пробило Я зрозумів що Китай не сильно далеко пішов від армії орків
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07.08.2022 09:24 Відповісти
Рішення то вірне, але правителі в Індії дуже ******* Хuтрожопство і щоб викрадене зерно з України покупати і ні яких санкцій проти Росії не вводити та щоб Америка допомагала їм у розвїдці та розвітку, це має одну назву хuтрожопість .
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07.08.2022 09:25 Відповісти
цілком можливо, але тут не про Україну взагалі
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07.08.2022 09:48 Відповісти
Все так. Але Індія - важливий партнер США в регіоні з точки зору протистояння ісламському фундаменталізму та Китаю.
Дружба Індії з кцп тягнеться ще з часів отримання Індією незалежності від Британії.
Сподіваюся, з часом вплив США на індійську владу призведе до зменшення цієї дружби.
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07.08.2022 10:40 Відповісти
हिंदी रूसी भाई भाई!
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07.08.2022 13:39 Відповісти
 
 