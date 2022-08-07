США візьмуть участь у військових навчаннях неподалік від кордону Китаю
Сполучені Штати у жовтні візьмуть участь в спільних військових навчаннях з Індією, які відбудуться неподалік від кордону Китаю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Відпрацювання з висотної бойової підготовки пройдуть у гірському районі Аулі в штаті Уттаракханд. Він розташований приблизно за 95 кілометів від спірного індійсько-китайського кордону.
Це будуть 18-ті американо-індійські навчання, які називаються "Юдх Абхьяс" або "Військова практика".
"Партнерство з Індією є одним із найважливіших елементів нашого спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - зазначили у Міноборони США.
Кордон між Індією та Китаєм визначений нечітко. Де-факто межа встановлена в результаті китайсько-індійської прикордонної війни 1962 року, що була зумовлена давніми історичними територіальними розбіжностями.
Між державами досі ведуться суперечки про те, де закінчується одна країна й починається інша.
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Дружба Індії з кцп тягнеться ще з часів отримання Індією незалежності від Британії.
Сподіваюся, з часом вплив США на індійську владу призведе до зменшення цієї дружби.