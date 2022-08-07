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Чернівецька область - єдиний регіон України, куди не прилітали російські ракети, - Єнін

ракета

Єдиною областю в Україні, де не було "прильотів" від початку повномасштабного російського вторгнення, є Чернівецька. Найбільше ж від атак постраждали Луганська та Донецька області.

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Якшо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська - 4 тисячі разів, Миколаївська - 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку слава Богу поки що не прилітало, це Чернівецька область", - розповів він.

Також читайте: У Чорному морі залишаються російські 24 "Калібри", - ВМС ЗСУ

Автор: 

армія рф (17729) Миколаївська область (2290) ракети (4051) Чернівці (562) Донецька область (8734) Єнін Євген (348) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+41
На хера це писати....бо прилетить...
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07.08.2022 10:16
+29
Скажи, блд, на які інфраструктурні об'єкти не прилітало, і де вони знаходяться. Неук не менш шкідливий, ніж саботажник.
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07.08.2022 10:20
+28
и нафига писать........ чтобы рашисты исправили недоработку??????
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07.08.2022 10:26
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в Чернівецькій збили дві ракети навесні
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07.08.2022 10:15 Відповісти
Але не факт, що вони летіли саме в Чернівецьку.
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07.08.2022 10:24 Відповісти
и нафига писать........ чтобы рашисты исправили недоработку??????
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07.08.2022 10:26 Відповісти
По-перше, не рашисти, а кацапи.
По-друге, вони і без наших ідіотів з ОПи знають, куди вони стріляли, а куди - ні.
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07.08.2022 10:43 Відповісти
московиты, россияне, фашисты, кацапы (список не полный) - слова синнимы и одно и тоже
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07.08.2022 12:04 Відповісти
якщо подивишся на карту, то зрозумієш, що їм там більше немає куди летіти
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07.08.2022 10:49 Відповісти
Чому це немає куди летіти? Це залежить від траєкторії випущеної ракети. А їх випускали з того ж Саратова. Далі є Івано-франківська і Закарпатська області.
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07.08.2022 11:18 Відповісти
лол) ти з географією не дружиш, але тобі завжди є що сказати. до побачення, балаболка
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07.08.2022 11:21 Відповісти
Не всі ракети летять по прямій.
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07.08.2022 16:35 Відповісти
ще один стратег)
розкажи мені ще про види траєкторій
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07.08.2022 16:36 Відповісти
На хера це писати....бо прилетить...
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07.08.2022 10:16 Відповісти
В цій області в мене живуть родичі з сім*ями.Якщо прилетить доних,то прилетить і до цього вилупка Єніна, хай не сумнівається.Підозру йому вручати не буду...
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07.08.2022 10:46 Відповісти
Це як падляцько-арахісова фоточка на фоні Яворівського полігону, один в один. Підозру за таке потрібно оголошувати
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07.08.2022 11:42 Відповісти
Накаркай!
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07.08.2022 10:17 Відповісти
тьху тьху...
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07.08.2022 10:19 Відповісти
Скажи, блд, на які інфраструктурні об'єкти не прилітало, і де вони знаходяться. Неук не менш шкідливий, ніж саботажник.
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07.08.2022 10:20 Відповісти
а трудно угадать куда не долетело если весной сбили две?
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07.08.2022 10:24 Відповісти
Ще й брехливий. Точно не прилітало і на Щакарпаття, хоча Коля Каклєта до цього стосунку не має. І Чернівецька область - це радше алміністративна одиеиця, а не регіон.
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07.08.2022 10:27 Відповісти
"Болтун-находка для шпиона!"Вилупки Авакова продовжують свою роботу.Геращенко,а тепер Єнін, по своїй тупості,корригують ракетні удари ***** тепер вже по регіонах Україні.Їх колеги,з меншими погонами вже точно наведуть ракети по інфраструктурі і міста і області.Яким же тупим і упоротим треба бути,щоб навіть після попередження Маляр,відкривати свою погану і смердючу ротяку...
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07.08.2022 10:42 Відповісти
лол. Це регіон і зветься "Північна Буковина"
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07.08.2022 11:28 Відповісти
Звідки тобі відомо, що воно неук, а не диверсант?
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07.08.2022 11:44 Відповісти
а що не розуміти - онуфрій від прокацапської секти із Чернівців - половина молдавськомовних районів голосували за янека та регіони - один розплодник фсб- Бончени чого вартуе ...- а найголовнішше те що путлер читай кирило бояться що Онуврій може почати свою гру - а це смерть кацапської секти в Україні -= а віра це величезна сила та водночас пропоганда....- тому то і не пуляють ...
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07.08.2022 10:23 Відповісти
да не вяжи сюда московскй сатанат по тому что бункерному ***** вообще все по хер!
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07.08.2022 10:28 Відповісти
Мало того ему похер на то кто за кого голосовал,Мариуполь пример
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07.08.2022 10:51 Відповісти
ты идиот
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07.08.2022 10:36 Відповісти
Онуфрій ФСБшна шістка, самостійно грати може хіба з власним пісюном. Його секта частина московської. Всі свої інкрустовані плаття, халати, чепчики, різні причандалля для сатанинських ритуалів купляють в рашці, де ціла імперія по виробництву цього дрантя. Заради виживання вони можуть щось брякати чи вносити зміни в статутні документи, але це не змінює суті, самостійної церкви з паханом Онуфрієм не існує. Вони просто причаїлися, але не на довго, бо влада цим бородатим козлам навіть зараз потурає в усьому.
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07.08.2022 11:01 Відповісти
Армия рабсии бейте по кремлю, там главный неофашист, не ошибётесь.
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07.08.2022 10:25 Відповісти
Пошукайте там беню бабломойського.
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07.08.2022 10:25 Відповісти
Фірташ кажись з Чернівців...
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07.08.2022 10:29 Відповісти
З Тернопільщини.
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07.08.2022 11:02 Відповісти
Тернопільська обл,Заліщицький р-н с Синьків...Мати -головний бухгалтер цукрового заводу,батько-водій.
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07.08.2022 11:03 Відповісти
Після служби в СА працював пожежником в депо м Чернівці. Женився на еврейці одного з бариг м Чернівців.
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07.08.2022 11:04 Відповісти
40 км від Чернівців. через дністер від синьківа брідок чернівецької області
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07.08.2022 11:26 Відповісти
Кремль в первую очередь любит бомбить рузгоязычных. Как в поговорке, бьет значит любит. А там где 90% рузгоязычных там вообще стирает в пыль все города как в Мариуполе, Харькове, Чернигове...
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07.08.2022 10:27 Відповісти
Рашисти ненавидять всіх громадян України і тому вбивають всіх не дивлячись на мову, церкву. погляди. Ніякої вибірковості у них не має, просто ці міста поряд з кордонами рашки і непокірні громадяни, які не зустріли "асвабадітєлєй" з квітами тепер через це страждають. Та й для обстрілів їм доступні всі види озброєння, вони ж луплять навіть зі своєї території, а перехопити не можливо. Обстрілювати віддалені області Західної України просто не ефективно і руйнувань значних не завдаш. Повністю руйнувати населені пункти, а вже потім рухатися далі - це їх тактика.
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07.08.2022 11:19 Відповісти
Там евреї на побивці,"туда ніззя".
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07.08.2022 10:27 Відповісти
Энин, как понимать вброс, как наколку?
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07.08.2022 10:32 Відповісти
Одна дура Верещук кричит про контрнаступ, этот идиот , который отношения к ВСУ не имеет про бомбежки, где вас идиотов понабирали.Ты еще расскажи пуйлу куда надо стрелять, критин.
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07.08.2022 10:32 Відповісти
...одна-одна... Здесь 2 сапога - пара.
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07.08.2022 10:58 Відповісти
В Брюсселі постраждалих буковинців вже більше ніж мароканців..
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07.08.2022 10:32 Відповісти
Две ракеты сбили над Черновицкой областью. Рекеты из Черного моря запускали по руслу Дестра. Летели в том числе и через Черновицкую.
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07.08.2022 10:33 Відповісти
Ты дурак такое писать
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07.08.2022 10:34 Відповісти
тю, так там жиж резіденція найвеличнішого!
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07.08.2022 10:35 Відповісти
Един, у тебя с головой все нормально? Шо за приколы? И главное зачем
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07.08.2022 10:35 Відповісти
Чи є мозги у цих посадовців?
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07.08.2022 10:36 Відповісти
Теперь ожидайте прилетов, ДАЛПАЙОПЫ!
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07.08.2022 10:36 Відповісти
Не, не так.

Теперь из-за одного ********-наводчика и Черновецкая область будет под раздачей!
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07.08.2022 10:46 Відповісти
А чи цього балбеса хтось за язик тягне. Аби не займатися своєю роботою . Стратєг буєв
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07.08.2022 10:38 Відповісти
а в нас вже є Чернівецька область? коли ж зебіли розуму хоч трохи наберуться або хочаб вивчать назви областей. то Луцьку область вигадали, тепер Чернівецьку.
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07.08.2022 10:41 Відповісти
Географію вчи. Є Чернівецька область. Карту України подивись
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07.08.2022 10:49 Відповісти
лол. ти би краще мовчало
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07.08.2022 11:42 Відповісти
это что плять наводка?
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07.08.2022 10:41 Відповісти
"а сейчас я вам покажу 4 направления, куда ракеты не прилетали, я координаты с собой привёз..."
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07.08.2022 10:43 Відповісти
Думаю, що буковинці і без цього поца з МВС ППО знали це)
Тепер слід чекати "прильотів" по Буковині , бо ці ідіоти як щось скажуть, то добра не чекай.
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07.08.2022 10:47 Відповісти
От їбанько...
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07.08.2022 10:58 Відповісти
так. у владі *********** всі ******* і в тому числі журналюги що це пишуть за ради переглядів у інтернеті . . Ви ще дискусію на ютуб відкрийте з участью Єніна. Це все нагадує епідемію від ток-шоу Савіка Шустера того самого Савіка що інфікував розладом психіки всіх журналістів з ким мав справи. Він так вдало за наші гроші нас "лікував від совка" що все вийшло з під контролю розуму і привело до війни. В часи інформаційності можливо все і може призвести до таких наслідків що у нас до розпаду країни. Але під час війни - закрийте падли журналюги рот собі і *********** всіх рівней влади.
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07.08.2022 11:02 Відповісти
Справді Шустер привіз з маскви і запровадив у нас на ТБ ці істеричні політичні шоу по аналогії з кацапськими, бо нарід любить дешеві видовища з бійками і матами.
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07.08.2022 11:22 Відповісти
Ех зря він це сказав.....
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07.08.2022 11:03 Відповісти
Звучит конечно не очень,но не думаю что они в таком положении чтобы лупить потому что кто-то об этом сказал.
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07.08.2022 11:07 Відповісти
оце так новина! 🤦
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07.08.2022 11:15 Відповісти
Через таких "друзів" і вороги не потрібні!
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07.08.2022 11:37 Відповісти
и так, товарищ заленгский, за время твоего самоуправства всего в одной области не было ракет. Деже дякуемо. Зпасиба большое
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07.08.2022 12:07 Відповісти
Може тому що поруч румунське ППО?
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07.08.2022 12:13 Відповісти
накаркаєш, піdор зелений...
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07.08.2022 12:28 Відповісти
Всі стінгери - на калинівському ринку?
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07.08.2022 12:29 Відповісти
Тепер точно прилетить. Це реклама та запрошення для русні? Нащо це писати ? Гірше дурня тільки дурень з ініціативою ....
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07.08.2022 12:36 Відповісти
Полезных идиотов распирает от своей важности, когда прилетит в Черновцы , идиоту надо сказать спасибо. А может он вовсе не идиот ? А подсказочку дает ?Дебилы...
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07.08.2022 12:42 Відповісти
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07.08.2022 14:14 Відповісти
До чого ця "новина"? Дати наводку,чи создати заздрість і напругу,чи просто дурень. Хотілось би вірити,що останне.
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07.08.2022 14:30 Відповісти
Молоці ЗМІ дали наводку для ворога....6 місяць війни а в когось в голові насрано...
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07.08.2022 15:23 Відповісти
 
 