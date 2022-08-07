Чернівецька область - єдиний регіон України, куди не прилітали російські ракети, - Єнін
Єдиною областю в Україні, де не було "прильотів" від початку повномасштабного російського вторгнення, є Чернівецька. Найбільше ж від атак постраждали Луганська та Донецька області.
Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якшо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська - 4 тисячі разів, Миколаївська - 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку слава Богу поки що не прилітало, це Чернівецька область", - розповів він.
Топ коментарі
+41 Алекс Бек
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+29 drowsy_cat
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+28 VOLVO XC 70
показати весь коментар07.08.2022 10:26 Посилання
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По-друге, вони і без наших ідіотів з ОПи знають, куди вони стріляли, а куди - ні.
розкажи мені ще про види траєкторій
Теперь из-за одного ********-наводчика и Черновецкая область будет под раздачей!
Тепер слід чекати "прильотів" по Буковині , бо ці ідіоти як щось скажуть, то добра не чекай.