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Новини Війна
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Зрадники "продають" Україну за 5-10 тис. грн, - МВС

паспорт,окупанти,окупація,виплати,підкуп

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні затримали більше ніж 1,5 тисячі людей, які ймовірно допомагали ворогу. Затримані погоджувались співпрацювати з окупантами за 5-10 тисяч гривень.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Якщо говорити про всі 164 дні війни, то за цей період на території держави було викрито близько сотні ДРГ, затримано понад 1600 осіб ймовірно причетних до диверсійної діяльності. Я на своєму фейсбуці часто пишу про коригувальників та посібників диверсантів", - сказав Єнін.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, коригувальники та посібники диверсантів погоджуються співпрацювати з росіянами за якихось 5-10 тисяч гривень. За ці гроші зрадники надають ворогу інформацію про розташування позицій наших військових, блокпостів, а також інформують про місця прильоту ракет.

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"Зрада держави за 300 доларів це майже як за 30 срібників і перспектива провести найближчі 15 років в тісній камері", - додав Єнін.

Автор: 

державна зрада (1712) колабораціонізм (1168) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+34
це напевно пересічні зрадники, а за скільки продають Україну зрадники у найвищих ешелонах влади?
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07.08.2022 10:41
+25
В підрозділі Азову служить бойовий котик Махно.
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07.08.2022 10:43
+16
10% прилипшие к ручонкам Арахамии и его старших товарищей от 6 млрд.баксов Абрамовича( читай *****)с которых сняли санкции,благодаря " спасённым Абрамовичем 400 тыс.украинцев"
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07.08.2022 10:56
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Хари эти - конченые алкаши и прочий биомусор.
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07.08.2022 10:40 Відповісти
Та ты знаешь, еще вопрос, скорее это всего обычные ублюдки, которые за сотку мать родню продадут, и алкаши тут как раз не всегда показатель... ПРОСТО ТВАРИ!!!
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07.08.2022 10:47 Відповісти
За шмат гнилоъ ковбаси
У них хоть матір попроси
то віддадуть
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07.08.2022 13:18 Відповісти
це напевно пересічні зрадники, а за скільки продають Україну зрадники у найвищих ешелонах влади?
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07.08.2022 10:41 Відповісти
10% прилипшие к ручонкам Арахамии и его старших товарищей от 6 млрд.баксов Абрамовича( читай *****)с которых сняли санкции,благодаря " спасённым Абрамовичем 400 тыс.украинцев"
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07.08.2022 10:56 Відповісти
За 100 баксов они и мать свою продадут. Дайте им 100 баксов и отрубите им руку
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07.08.2022 10:41 Відповісти
Навіть за 1,5 тисячи!😡
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07.08.2022 10:42 Відповісти
Та це в роздрiб..
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07.08.2022 12:00 Відповісти
В підрозділі Азову служить бойовий котик Махно.
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07.08.2022 10:43 Відповісти
Ну и посадить хотя бы половину, и покажите на весь свет белый, остальные подумают 100 раз!!
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07.08.2022 10:45 Відповісти
відрубати їм голови
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07.08.2022 10:45 Відповісти
Та ну, дуже негуманно. Краще хвіст відхерячити по саму горлянку
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07.08.2022 11:30 Відповісти
лохторат ОПЗЖ та Зе!
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07.08.2022 10:49 Відповісти
Так,гопота,по п'яні збацана!
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07.08.2022 11:21 Відповісти
арахамія продає за більшу суму онозначно
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07.08.2022 10:50 Відповісти
А ти Єнін за скільки продаєш?Напевне дорожче?Ти ж тільки що доповів в марафоні,що ***** чогось ще не бомбив Чернівецьку область.Скільки тобі перевели на картку?Колісь,****...
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07.08.2022 10:51 Відповісти
А що заважає створити тисячі таких фейкових зрадників, щоб вони передавали потрібні тільки нам фейки, та або хоч заспамити ці telegram-канали хибними та сміттевими повідомленнями. Це як коли казали про якісь мітки, за якими наводяться ракети - поначепіть ці мітки на деревах та кущах подалі, хай ракети туди літять. Або дронами поскидайте їх на ворожі позиціі. Це своєрідний засіб "РЕБ"...
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07.08.2022 10:56 Відповісти
це до Арештовічя, його з Фейгіним навіть у скабєєвої на шоу показують
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07.08.2022 11:00 Відповісти
тут треба з умом робити, на 10 кроків вперед розрахунки робити з різними сценаріями . а з цим проблеми.
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07.08.2022 11:18 Відповісти
Так з умом здебільшого у нас проблема ...
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08.08.2022 13:55 Відповісти
А чому Ленку Зеленську яка закликала здавати позиції наших військових не затримали?
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07.08.2022 10:57 Відповісти
у кого ноги роздвинуті тих нізя
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07.08.2022 11:01 Відповісти
Бывший помощник сивковича умышленно загнал экономику в жопу,пока его хитрая мамашка нагребала имущество,а подкупольные клоуны заценяли новенькие крузаки,купленные для них за бюджетные средства,простой народ нищал и не знал где найти достойную работу.
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07.08.2022 11:01 Відповісти
Вата никогда не отличалась умом и сообразительностью
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07.08.2022 11:09 Відповісти
Після відсидки їхнє місце - на паРаші. Копняка під сраку та позбавлення громадянства України.
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07.08.2022 11:15 Відповісти
а прилюдно повісити на площі не пробували??? а дарма.. ну дуже переконливо
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07.08.2022 11:19 Відповісти
А чому на портреті морди не видно? Скільки ще будуть їх ховати? Країна повинна знати цих "героїв"! Кожного з них!
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07.08.2022 11:20 Відповісти
це дрібязкові холуї-колаборанти.Звісно,намір знову почати приватизацію у вересні коштує знаааачно дорожче ...
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07.08.2022 11:32 Відповісти
Москалі таким би яйця відрізали,а українці слідство ведуть та судять.Але ж ми не москалі.
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07.08.2022 11:36 Відповісти
А шо, будь це "мільйон", це булоб менш огидно?
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07.08.2022 11:37 Відповісти
Отдать этих тварей матерям убытых солдатов, пусть в глаза посмотрят,что бы видели,что это не 5-10 тысяч гривет , это жизни 20-25 летних мальчиков. А наши власти считают себя лучше этих мразей только потому что продают Украину за миллионы доларов а не за тысячи гривен?
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07.08.2022 11:40 Відповісти
Цей Єнін мабуть випадково "забув" додати, що найпершими і головними зрадниками і колаборантами були, є і залишаються саме менти і сбу-шники....
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07.08.2022 11:47 Відповісти
/"Не" зрадники продають так, що на всіх вистачає!/ (с)Міністерство внутрішніх розкрадань (справ)
/Ми все контролюємо, щоб все було по чесному/ (с) НАБУ
/Тут ніяких злочинів, а от Залужний ворог!/ (с)ДБР і контрольючий Дєрьмак з офісу зелупенського.
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07.08.2022 11:47 Відповісти
Це щасливі Зе виборці досі борються з кінцем епохи бідності
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07.08.2022 11:52 Відповісти
Все це звичайно дуже цікаво, але коли перестанете ******* і почнете щось робити, нарешті?
Наприклад: піймали, довели - розстрілять на ***. Або примусово направити розміновувати заміновані москалями території. Я різко проти того, аби направляти цих ********* сидіти у тюрмі, в першу чергу тому, що не бажаю, аби їх сито годували за рахунок моїх податків. Скотиняки мають бути покарані, а надання безоплатного місця проживання, безкоштовного харчування і ще й халявне навчання робочої спецальності - аж ніяк на покарання не схоже. Навіть якщо його там в тюрмі хтось буде в сраку пердолити, хтозна, може воно від цього ще й кайфуватиме. Тому виключно страта в тому чи іншому вигляді.
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07.08.2022 11:56 Відповісти
А за скільки продають Україну агенти ФСБ у Зеленського Єрмак та Татаров, разом з Шоколадним напарником Медведчука?
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07.08.2022 11:59 Відповісти
Треба самим братися за те, щоб виявляти цю мерзоту, поліція сама не впорається
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07.08.2022 12:05 Відповісти
перспектива провести найближчі 15 років в тісній камері Джерело:

та невже, ви хоч одного з них посадили, чи всі під заставу вийшли?
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07.08.2022 12:19 Відповісти
На бутылку опрысканную перечным балончиком сажать.
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07.08.2022 13:37 Відповісти
Якби ці покидьки хзнали,зо це ВАРТІСТЬ їхнього життя,то добре б подумали - робити це чи ні.Військовий стан для ГАЛОЧКИ?Не влада а якісь імітатори.Все імітують,імітують.
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07.08.2022 14:50 Відповісти
 
 