Зрадники "продають" Україну за 5-10 тис. грн, - МВС
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні затримали більше ніж 1,5 тисячі людей, які ймовірно допомагали ворогу. Затримані погоджувались співпрацювати з окупантами за 5-10 тисяч гривень.
Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Якщо говорити про всі 164 дні війни, то за цей період на території держави було викрито близько сотні ДРГ, затримано понад 1600 осіб ймовірно причетних до диверсійної діяльності. Я на своєму фейсбуці часто пишу про коригувальників та посібників диверсантів", - сказав Єнін.
За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, коригувальники та посібники диверсантів погоджуються співпрацювати з росіянами за якихось 5-10 тисяч гривень. За ці гроші зрадники надають ворогу інформацію про розташування позицій наших військових, блокпостів, а також інформують про місця прильоту ракет.
"Зрада держави за 300 доларів це майже як за 30 срібників і перспектива провести найближчі 15 років в тісній камері", - додав Єнін.
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У них хоть матір попроси
то віддадуть
/Ми все контролюємо, щоб все було по чесному/ (с) НАБУ
/Тут ніяких злочинів, а от Залужний ворог!/ (с)ДБР і контрольючий Дєрьмак з офісу зелупенського.
Наприклад: піймали, довели - розстрілять на ***. Або примусово направити розміновувати заміновані москалями території. Я різко проти того, аби направляти цих ********* сидіти у тюрмі, в першу чергу тому, що не бажаю, аби їх сито годували за рахунок моїх податків. Скотиняки мають бути покарані, а надання безоплатного місця проживання, безкоштовного харчування і ще й халявне навчання робочої спецальності - аж ніяк на покарання не схоже. Навіть якщо його там в тюрмі хтось буде в сраку пердолити, хтозна, може воно від цього ще й кайфуватиме. Тому виключно страта в тому чи іншому вигляді.
та невже, ви хоч одного з них посадили, чи всі під заставу вийшли?