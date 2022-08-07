У Росії заблокували Patreon та Grammarly

Для мешканців РФ більше недоступні сервіс платної підписки Patreon та сервіс з англійської граматики Grammarly.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Роскомсвобода, який веде моніторинг доступності сайтів, передає Цензор.НЕТ.

Доступ до сервісів російські провайдери закрили за вимогою генпрокуратури РФ.

Patreon став недоступним через закриття доступу до антивоєнної заяви редакції Doxa, опублікованій 25 лютого. Через те, що сервіс використовує протокол HTTPS, недоступним став весь сайт.

Проблеми з доступом до онлайн-сервісу Grammarly, який допомагає ефективніше писати тексти англійською, виникли через блокування сторінки із заявою сервісу про те, що він припиняє роботу в Росії та Білорусі.

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Своєю чергою, російське інформагентство ТАСС зазначає, що через блокування сторінок на Patreon та Grammarly доступ до сайтів може бути повністю недоступним "у низки операторів".

Загалом на підставі рішення генпрокуратури, на яке звернула увагу Роскомсвобода, у Росії заблокували ще 102 сайти, зокрема українських ЗМІ.