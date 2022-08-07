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У Росії заблокували Patreon та Grammarly

patreon

Для мешканців РФ більше недоступні сервіс платної підписки Patreon та сервіс з англійської граматики Grammarly.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Роскомсвобода, який веде моніторинг доступності сайтів, передає Цензор.НЕТ.

Доступ до сервісів російські провайдери закрили за вимогою генпрокуратури РФ.

Patreon став недоступним через закриття доступу до антивоєнної заяви редакції Doxa, опублікованій 25 лютого. Через те, що сервіс використовує протокол HTTPS, недоступним став весь сайт.

Проблеми з доступом до онлайн-сервісу Grammarly, який допомагає ефективніше писати тексти англійською, виникли через блокування сторінки із заявою сервісу про те, що він припиняє роботу в Росії та Білорусі.

Також читайте: Twitter заблокував акаунти пропагандистів РИА "Новости" в 27 країнах ЄС та Британії

Своєю чергою, російське інформагентство ТАСС зазначає, що через блокування сторінок на Patreon та Grammarly доступ до сайтів може бути повністю недоступним "у низки операторів".

Загалом на підставі рішення генпрокуратури, на яке звернула увагу Роскомсвобода, у Росії заблокували ще 102 сайти, зокрема українських ЗМІ.

Автор: 

інтернет (2018) росія (65856) свобода слова (391) блокування (661)


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Топ коментарі
+14
Отряд не заметит потери бойца.....это не сеть водочных магазинов....
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07.08.2022 13:30
+9
Нахєра кацапам англицька граматика, якщо вони навіть зі своїми ватосамками і ватопослідом розмовляють матюками?
Така собі втрата ...
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07.08.2022 13:32
+7
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07.08.2022 13:34
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Отряд не заметит потери бойца.....это не сеть водочных магазинов....
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07.08.2022 13:30 Відповісти
Эмм. Ну ладно.
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07.08.2022 13:31 Відповісти
Нахєра кацапам англицька граматика, якщо вони навіть зі своїми ватосамками і ватопослідом розмовляють матюками?
Така собі втрата ...
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07.08.2022 13:32 Відповісти
Не допомогло Patreon вилизування дупи Уйла.
І чому вони нічому не навчаються?
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07.08.2022 13:33 Відповісти
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07.08.2022 13:34 Відповісти
конституція паРаші.
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07.08.2022 14:33 Відповісти
О, спочатку зняли монетизацію з ютуба, тепер патреон зарубали. Вже бачу як кацапські блохери скиглять як їм важко і закидують номер картки сбєрбанка в описах відео.
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07.08.2022 13:36 Відповісти
нехай вчать "а Си сяй" - мову китайських хозяїв
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07.08.2022 13:37 Відповісти
Дивно, що український Грамарлі не заблокували раніше.
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07.08.2022 13:43 Відповісти
Це взагалі такий собі формальний крок, бо сам Grammarly заблокував рашистів і ********* щє на самому початку березня
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07.08.2022 17:47 Відповісти
нахріна їм іноземна??

вони свою расєйську не знають..навіть матюги з помилками...
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07.08.2022 13:43 Відповісти
Все вірно роблять. Нах віщо їм та куйня. У них чєлюсть по іншому влаштована.
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07.08.2022 13:45 Відповісти
As long as cheap vodka flows freely into zombied bodies of the doomed land, it's all good.
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07.08.2022 13:46 Відповісти
Why do you need a head? To fill it with vodka
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07.08.2022 13:48 Відповісти
100%
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07.08.2022 13:49 Відповісти
Це знаково, нащо "громадянам" лаптєстану мистецтво та граматика?
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07.08.2022 13:54 Відповісти
Це правильно, чебурнет рулить ))
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07.08.2022 13:57 Відповісти
Відкриють сервіс "ДАМОСТОРОЙ"
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07.08.2022 14:06 Відповісти
Даааа... Для кацапів, особливо які живуть по мухосранськах єто сільньєйший удар, маля...
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07.08.2022 14:15 Відповісти
Пора кацапам вже і таблицю множення заборонити
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07.08.2022 14:26 Відповісти
Вони її і так не знають.
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07.08.2022 16:41 Відповісти
"... вьі же неграмотньі, на что вам подорожная ..."
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07.08.2022 16:36 Відповісти
Насправді Grammarly, це український сервіс і він сам заблокував доступ користувачам з рашки та білорусі щє четвертого березня.
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07.08.2022 17:46 Відповісти
 
 