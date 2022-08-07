Затриману російську пропагандистку Асламову оголосили в Косові персоною нон грата
Влада Косова на 5 років оголосила персоною нон грата російську пропагандистку Дар’ю Асламову, затриману напередодні на кордоні за підозрою у шпигунстві.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Швечла, інформує Цензор.НЕТ.
"Я, як міністр внутрішніх справ у межах своїх повноважень на підставі статей 17 і 66 А Закону про іноземців, оголосив Дар'ю Асламову небажаною особою в Республіці Косово. В'їзд цій особі заборонено на п'ять років на територію Республіки Косово", - зазначив міністр.
Він додав, що кожен, хто з певними цілями намагається дестабілізувати Косово, зіткнеться з "силою законів".
Російське видання "Комсомольська правда" заявило, що Асламова працювала над "спецрепортажем, пов'язаним із зростанням напруги між Сербією та Косовом".
Сама Асламова згодом вийшла на зв’язок з редакцією та повідомила, що її відпустили і вона перебуває у місті Рашка на сербсько-косовському кордоні. Вона сказала, що після затримання у Косові її кілька годин допитували, у тому числі, про війну в Україні.
Нагадаємо, напередодні частково визнане Косово заявило про затримання на кордоні Асламової 6 серпня. Пропагандистку затримали за підозрою у шпигунстві.
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Оце хтось вміло потролив лаптєногів!
- Расстрелять.
- Но она такая красивая...
- Хорошо. Но потом все равно расстрелять.
нехай посидить тварюка , так як заслужила 😠