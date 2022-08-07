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Затриману російську пропагандистку Асламову оголосили в Косові персоною нон грата

асламова

Влада Косова на 5 років оголосила персоною нон грата російську пропагандистку Дар’ю Асламову, затриману напередодні на кордоні за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Швечла, інформує Цензор.НЕТ.

"Я, як міністр внутрішніх справ у межах своїх повноважень на підставі статей 17 і 66 А Закону про іноземців, оголосив Дар'ю Асламову небажаною особою в Республіці Косово. В'їзд цій особі заборонено на п'ять років на територію Республіки Косово", - зазначив міністр.

Він додав, що кожен, хто з певними цілями намагається дестабілізувати Косово, зіткнеться з "силою законів".

Російське видання "Комсомольська правда" заявило, що Асламова працювала над "спецрепортажем, пов'язаним із зростанням напруги між Сербією та Косовом".

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Сама Асламова згодом вийшла на зв’язок з редакцією та повідомила, що її відпустили і вона перебуває у місті Рашка на сербсько-косовському кордоні. Вона сказала, що після затримання у Косові її кілька годин допитували, у тому числі, про війну в Україні.

Нагадаємо, напередодні частково визнане Косово заявило про затримання на кордоні Асламової 6 серпня. Пропагандистку затримали за підозрою у шпигунстві.

Автор: 

журналістика (1777) Косово (93) нон грата (141) пропаганда (2819) росія (65856) шпигунство (1011)


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Не было рядом строительного магазина?.....
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07.08.2022 13:48 Відповісти
Ахаха, асламову депортували в рашку
Оце хтось вміло потролив лаптєногів!
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07.08.2022 13:51 Відповісти
- Разрешите доложить. Шпионку поймали. Что будем делать?
- Расстрелять.
- Но она такая красивая...
- Хорошо. Но потом все равно расстрелять.
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07.08.2022 14:07 Відповісти
Навіть назва міста для неї символічне Рашка...
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07.08.2022 14:10 Відповісти
Пропагандистка Асламова в Косові (містечку на Івано-Франківщині) ніколи не була, не буде і не має до нього ну абсолютно ніякого відношення, тож не пишіть подібної дурні. А якщо ви маєте на увазі республіку Косово, то так і пишіть: "... пропагандистку Асламову оголосили в Косово .." "Єрундити", млинець ...
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07.08.2022 14:13 Відповісти
ФСБшну хвойду , потрібно запроторити за грати , десь років на 20-ть ,
нехай посидить тварюка , так як заслужила 😠
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07.08.2022 14:16 Відповісти
Отпустили и даже пи...ды не дали. А нужно было!
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07.08.2022 14:26 Відповісти
Мабуть, за звичкою вона намагалась переспати з косівськими погранцями, правоохоронцями та інш. представниками косівської влади. В Республіці Косово вирішили, що краще буде оголосити цю журнашлюшку "небажаною особою" і вислати її у рідні *****. Хай на своїх болотах свою улюблену гульню вчиняє.
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07.08.2022 16:15 Відповісти
фсбшную мразь надо ликвидировать
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07.08.2022 14:47 Відповісти
 
 