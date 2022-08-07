Скандальний звіт Amnesty International є російською пропагандою, - The Times
До критики організації Amnesty International, яка звинуватила українських військових у тому, що вони прикриваються цивільним населенням та завдають ударів із густонаселених кварталів, приєднатися британські ЗМІ.
У своїй редакційній колонці The Times засуджує нещодавню доповідь Amnesty, називаючи її "тупістю" та зараховуючи правозахисників до "пропагандистів Путіна" (ця фраза винесена в заголовок), інформує Цензор.НЕТ.
Автор порівнює доповідь правозахисників з позицією англійської пацифістки Віри Бріттейн, яка у 1945 році критикувала союзників за те, що вони роздмухують тему нацистських "таборів смерті", щоб приховати наслідки власних килимових бомбардувань німецьких міст.
The Times підтримала позицію президента Володимира Зеленського, який стверджує, що Amnesty International перекладає відповідальність зі злочинця на жертву.
Британська газета заявляє, що базування військ у житлових кварталах є "класичною тактикою російської армії".
"Так робили у Сирії, у Чечні, а тепер і в Україні. І саме тому українська армія знаходиться у населених пунктах: щоб захищати українців від Росії", - пише британське видання.
Крім того, The Times пригадала Amnesty International епізод із невизнанням Олексія Навального в'язнем совісті, заявивши, що правозахисна організація не вперше "принижується перед Кремлем".
Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".
Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).
Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.
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Вот, если бы они открыли глаза и обвинили бы арабов - тогда, возможно, разделили бы судьбу Шарли ****.
А искать под фонарём куда приятнее и безопаснее.
Я знаю людей з цієї організації деяких й скажу вам що усі кого я знаю у шоці й розлючені такою заявою головного офісу.
***** це ж терорист світового масштабу, вимоги якого це переговорний процес якомога швидше і закінчення війни зараз на його вимогах заради подальшого скасування санкцій. Бо вже є виснаження війсковє та економічне, а попереду контрнаступ ЗСУ і перші результативні відвоювання - це поразка бункерного щура, і шляху вже вернути все взад не буде. Він розуміє, що негайний переговорний процес це призупинення вогню і заморожування результатів, це єдиний вихід уникнути поразки!
То ж, негайні переговори! Для цього запустили своїх пропагандонів з балакунами - не працює. Потім почали масований ракетний терор по громадянам по всім містам - не працює, підлі українці не вимагають від свого уряду здаватися, продовжуючи битися. Потім підключили свої консерви типу Шрьодера чи Трампа, ті вже прямим текстом кажуть, що треба закінчувати переговорами - не працює все одно... Потім показова страта полонених в Оленівці - не спрацювало знов, не здається Україна ніяк... Навіть купили вже Амнесті інтернешл - все одно ніяк не спрацьовує! Наразі ядерний шантаж - тримайте мене семеро, дивіться я божевільний, не вмовите українців здатися, будуть вам ядерні забруднення в Європі!
тай Україні буде легше вирішувати долю полонених терористів!
Так що ваша пропозиція докорінно не вірна. Якщо маєте бажання шось і десь притискати, то тільки удома, на ранковому троні
Правозащитная организация позорно бичует жертв российской агрессии..
ДОГУКАН КЕСКИНКИЛИЧ/GETTY IMAGES
Когда в 1945 году в Британию пришли новости о лагерях смерти в оккупированной нацистами Европе, Вера Бриттен, знаменитая писательница-пацифистка, утверждала, что эти ужасы предаются гласности, «по крайней мере, отчасти для того, чтобы отвлечь внимание от хаоса, который произвели в немецких городах бомбардировки союзников». Активисты, заявляющие о своих гуманитарных проблемах, иногда могут не заметить основного морального различия между справедливым и злым делом. Случай сопоставимой тупости приводит Amnesty International, благотворительная организация по защите прав человека.
а її «розслідування» і «висновки» не варті нічого
Таким чиномо припиниться публічне фінансування лаптєстаном таких штибу міжнародних організацій, як Аmnesty International, Червоний херст, синій півмісяць, тощо. Адже публічне отримання коштів тим же названими, навіть ОБСЄ з ООН від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ. Якщо ці міжнародні інституції захочуть зберегти свою легітимність, то вони змушені будуть відмовитися від фінансування брудним баблом і перестануть підтримувати *****/kacanів