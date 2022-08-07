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Скандальний звіт Amnesty International є російською пропагандою, - The ​​Times

amnesty,international

До критики організації Amnesty International, яка звинуватила українських військових у тому, що вони прикриваються цивільним населенням та завдають ударів із густонаселених кварталів, приєднатися британські ЗМІ.

У своїй редакційній колонці The Times засуджує нещодавню доповідь Amnesty, називаючи її "тупістю" та зараховуючи правозахисників до "пропагандистів Путіна" (ця фраза винесена в заголовок), інформує Цензор.НЕТ.

Автор порівнює доповідь правозахисників з позицією англійської пацифістки Віри Бріттейн, яка у 1945 році критикувала союзників за те, що вони роздмухують тему нацистських "таборів смерті", щоб приховати наслідки власних килимових бомбардувань німецьких міст.

The Times підтримала позицію президента Володимира Зеленського, який стверджує, що Amnesty International перекладає відповідальність зі злочинця на жертву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчий ООН з воєнних злочинів Гарласко про звіт Amnesty International: Україна може розміщувати сили на територіях, які захищає

Британська газета заявляє, що базування військ у житлових кварталах є "класичною тактикою російської армії".

"Так робили у Сирії, у Чечні, а тепер і в Україні. І саме тому українська армія знаходиться у населених пунктах: щоб захищати українців від Росії", - пише британське видання.

Крім того, The Times пригадала Amnesty International епізод із невизнанням Олексія Навального в'язнем совісті, заявивши, що правозахисна організація не вперше "принижується перед Кремлем".

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Також читайте: Amnesty International не реагує на обстріли росіянами ЗАЕС, - Зеленський

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Автор: 

Amnesty International (100) пропаганда (2819)


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Топ коментарі
+38
Треба Англійською мовою завалити генеральний офіс у Лондоні запитами на внутрішне розслідування- "хто готував допис, хто пустив у світ. Перевірити банківські рахунки на випадок незрозумілих надходжень". Й навіть можна подати позив до суду.
Я знаю людей з цієї організації деяких й скажу вам що усі кого я знаю у шоці й розлючені такою заявою головного офісу.
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07.08.2022 02:17
+26
respect to Times!
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07.08.2022 02:18
+18
та вся та АІ це консерва на підкормці раші і китаю
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07.08.2022 03:09
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Шалавы
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07.08.2022 02:10 Відповісти
Або управа організації продалася за гроші РФії або ФСБ закосила під цю організацію і викинула фейк або ця організація утвір ФСБ, що вилізло на зовні
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07.08.2022 06:34 Відповісти
СКАЖУ ТАК ПОПРОБУЙ АНАЛОГИЧНО ВЯКНУТЬ В СТОРОНУ ИЗРАИЛЯ США ИЛИ ПОДОБНОГО ОЙ ЛИ ИХ БЫ ОФИС ДАВНО БЫЛ БЫ "убран" СПЕЦГРУППОЙ спецназа....НАШЛИ БЫ ВСЕХ МЕРТВЫМИ или в робе в тайной тюрьме... чтобы мы один раз так сделали подобное где то то думаю вмиг бы выучили ГЛАВНЫЙ УРОК...... НЕ РАБОТАТЬ ПРОТИВ УКРАИНЫ....... МОЖЕШЬ И ГОЛОВУ ПОТЕРЯТЬ....
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07.08.2022 09:15 Відповісти
Может, вы не в курсе, но AI печально известна именно тем, что регулярно обвиняет Израиль и оправдывает арабов. Уже пару десятков лет. Пока, увы, все живы.
Вот, если бы они открыли глаза и обвинили бы арабов - тогда, возможно, разделили бы судьбу Шарли ****.
А искать под фонарём куда приятнее и безопаснее.
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07.08.2022 09:54 Відповісти
Араби ставлять установки для обстрілу Ізраїлю на будівлях. Ізраїль попереджає жителів, щоб покинули будівлю і через добу знищують. Амністія репетує, що Ізраїль обстрілює житлові будинки.
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07.08.2022 10:11 Відповісти
Треба Англійською мовою завалити генеральний офіс у Лондоні запитами на внутрішне розслідування- "хто готував допис, хто пустив у світ. Перевірити банківські рахунки на випадок незрозумілих надходжень". Й навіть можна подати позив до суду.
Я знаю людей з цієї організації деяких й скажу вам що усі кого я знаю у шоці й розлючені такою заявою головного офісу.
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07.08.2022 02:17 Відповісти
я вообще удивляюсь, кому нужны эти пустые сотрясания воздуха и возмущения. Тупо в суд и иск на триллион.
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07.08.2022 02:19 Відповісти
Що ще має статися, щоб Захід і ці нікчемні міжнародні організації відкрили очі??? Трохи почали відкривати, але все одно не хочуть нічого бачити...
***** це ж терорист світового масштабу, вимоги якого це переговорний процес якомога швидше і закінчення війни зараз на його вимогах заради подальшого скасування санкцій. Бо вже є виснаження війсковє та економічне, а попереду контрнаступ ЗСУ і перші результативні відвоювання - це поразка бункерного щура, і шляху вже вернути все взад не буде. Він розуміє, що негайний переговорний процес це призупинення вогню і заморожування результатів, це єдиний вихід уникнути поразки!
То ж, негайні переговори! Для цього запустили своїх пропагандонів з балакунами - не працює. Потім почали масований ракетний терор по громадянам по всім містам - не працює, підлі українці не вимагають від свого уряду здаватися, продовжуючи битися. Потім підключили свої консерви типу Шрьодера чи Трампа, ті вже прямим текстом кажуть, що треба закінчувати переговорами - не працює все одно... Потім показова страта полонених в Оленівці - не спрацювало знов, не здається Україна ніяк... Навіть купили вже Амнесті інтернешл - все одно ніяк не спрацьовує! Наразі ядерний шантаж - тримайте мене семеро, дивіться я божевільний, не вмовите українців здатися, будуть вам ядерні забруднення в Європі!
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07.08.2022 04:13 Відповісти
щоб захід почав скоріше реагувати, Україна повинна визнати УСІ парашенськи війська терорестичною організацією на підставі безлічі злочинів!
тай Україні буде легше вирішувати долю полонених терористів!
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07.08.2022 09:34 Відповісти
Якщо дуже притиснути генеральний офіс, то можна нарватися на звинувачення в антисемітизмі.
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07.08.2022 05:41 Відповісти
Ізраїль перший, хто страждає від брехливих звітів цієї ультра-лівацької організації. І то не одноразово, як Україна, а протягом 40 років.
Так що ваша пропозиція докорінно не вірна. Якщо маєте бажання шось і десь притискати, то тільки удома, на ранковому троні
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07.08.2022 06:35 Відповісти
Ізраїль критику отримає заслуговано.
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11.08.2022 02:37 Відповісти
respect to Times!
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07.08.2022 02:18 Відповісти
************
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07.08.2022 02:19 Відповісти
Одна консерва обгадила всю організацію. Сподіваюсь зможуть розібратися.
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07.08.2022 02:34 Відповісти
та вся та АІ це консерва на підкормці раші і китаю
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07.08.2022 03:09 Відповісти
Ні. Ви помиляєтесь. Просто немаєте навіть розуміння про що пишете.
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11.08.2022 02:38 Відповісти
Наконец то западные СМИ решились отреагировать.
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07.08.2022 02:35 Відповісти
ви суки ще будете сидіти разом з шойгу і патрушевмм ( путін вже здохне) не лаві підсудних. Ще не знаєте падлюки куди ви потрапили. думаєте заробили грошей, х+й вам.
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07.08.2022 02:38 Відповісти
ви сволота гірші ніж це руско-фашистське бидло. Будьте прокляті.
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07.08.2022 02:43 Відповісти
подстилки *****...
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07.08.2022 02:52 Відповісти
Оружие которого больше всего боится русня, это ответственность за свои злодеяния. Именно поэтому они готовы самоубится, только бы избежать ответственности. Это называется социальный инфантилизм.
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07.08.2022 03:15 Відповісти
Мощно https://m.youtube.com/watch?v=kZgVXJ0axeM&t=46s
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07.08.2022 03:18 Відповісти
Французские чиновники продолжают политику Франции,где бы они не возглавляли.Эта политика "-затащить Украину на переговоры о мире ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.Для этого необходимо притрусить грязью образ "героической Украины".Поэтому Мвкрон зашевелился только после американцев и обвинений Зеленского,что макрон склонял его к сдаче территории путину.Но начав оказывать помощь Украине французские чиновники стараются "не навредить отношениям с россией", дав "сберечь лицо путину".Поэтому "не заметившую" массовые преступления российской армии в Мариуполе,касирацию и последующую казнь украинских военнопленных,обмтрелы россиянами ЗАЭС.эта Агнес Калламар подкидывает такой воз дерьма украине,давая "утомлённым от войны западноевропейцвм" новые аргументы "заставить Украину бымтрей сесть за стол переговоров" ,фактически прекратив этим освободительное движение
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07.08.2022 03:37 Відповісти
Добре розписали. Як асфальтоукладником проїхались.
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07.08.2022 05:07 Відповісти
"дєньгі нє ваняют" - заявили в Amnesty International і написали черговий звіт про звірства "київської хунти".
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07.08.2022 05:36 Відповісти
Vova pimp has his whores on the short leash.
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07.08.2022 05:49 Відповісти
Подайте на них в суд. Час іде,організація махлює, просто підготовте проти неї процес.
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07.08.2022 05:55 Відповісти
Лесбіянка калламар ще й огризається. Посадити цю продажну сволоту на її кохану пляшку.
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07.08.2022 06:01 Відповісти
Ще й Алєксєя Анального приліпили.Як же ж без них,хароших русскіх.
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07.08.2022 07:12 Відповісти
Бабло ***** переважило моральні принципи.
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07.08.2022 07:18 Відповісти
Перевод фрагмента статьи:
Правозащитная организация позорно бичует жертв российской агрессии..
ДОГУКАН КЕСКИНКИЛИЧ/GETTY IMAGES
Когда в 1945 году в Британию пришли новости о лагерях смерти в оккупированной нацистами Европе, Вера Бриттен, знаменитая писательница-пацифистка, утверждала, что эти ужасы предаются гласности, «по крайней мере, отчасти для того, чтобы отвлечь внимание от хаоса, который произвели в немецких городах бомбардировки союзников». Активисты, заявляющие о своих гуманитарных проблемах, иногда могут не заметить основного морального различия между справедливым и злым делом. Случай сопоставимой тупости приводит Amnesty International, благотворительная организация по защите прав человека.
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07.08.2022 07:59 Відповісти
настоящее название рупора кремлевской проопагадни,окопавшегося в Украине и действующего под прикритием Amnesty International - "иванкушки интернешенал"
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07.08.2022 08:34 Відповісти
рашка багато мільярдів витрачає на пропаганду і підкуп, це вочевидь відбулось і в цьому випадку. Казати на біле чорне, то такий маркер підкупу і продажу своєї репутації.
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07.08.2022 08:48 Відповісти
хоч таймс поянили що та амністі продажна контора,

а її «розслідування» і «висновки» не варті нічого
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07.08.2022 08:52 Відповісти
Обьявить и признать этих проституток агентами кремля! С Украины выгнать уродов путлеровских!
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07.08.2022 09:27 Відповісти
Структуру фінансування - в студію. Грозєв - фас!
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07.08.2022 10:08 Відповісти
Британія на стражі демократії і права. Як завжди! Велика подяка!
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07.08.2022 12:39 Відповісти
Очікуємо серії Законів, Указів чи хоча би резолюцій законодавчих, виконавчих органів влади країн цивілізованого устрою (НАТО, ЄС, тощо), що *****/kacanu є спонсорами терористів або терористами. Першим, напевне, такий закон прийме Конгрес США (але не факт, втім, першість тут не надважлива; аби чимнайскоріше розпочалось).
Таким чиномо припиниться публічне фінансування лаптєстаном таких штибу міжнародних організацій, як Аmnesty International, Червоний херст, синій півмісяць, тощо. Адже публічне отримання коштів тим же названими, навіть ОБСЄ з ООН від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ. Якщо ці міжнародні інституції захочуть зберегти свою легітимність, то вони змушені будуть відмовитися від фінансування брудним баблом і перестануть підтримувати *****/kacanів
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07.08.2022 13:04 Відповісти
нормально врезали путинским ******. прямым текстом без прикрас
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07.08.2022 13:57 Відповісти
Там долгое время заправляет француженка, сама Франция (гранде франсе) всегда поддерживает Асада и алавитов в Сирии,теперешний Асад многолет жил и учился во Франции, Асад отец в молодые годы был помощником де Гусака, который в 1945 году начал боевые действия в Алеппо и разогнал сирийский парламент пушками. Только переброска войск бритов в сирию утихомирила Гусака. А теперь у асада в друзьях путин, естественно АИ и топит за Вольдемара. и 40 лет против Израиля, потому что асады столько лет и правят в Сирии, и только же лет враги Израиля.
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11.08.2022 03:04 Відповісти
Керівники таких організацій мають бути "під мікроскопом" щодо їх фінансових надходжень і матеріальних статків. Взивання до совісті в такому випадку не допоможе.
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12.08.2022 10:18 Відповісти
 
 