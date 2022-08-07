Скандальний звіт Amnesty International є російською пропагандою, - The ​​Times

До критики організації Amnesty International, яка звинуватила українських військових у тому, що вони прикриваються цивільним населенням та завдають ударів із густонаселених кварталів, приєднатися британські ЗМІ.

У своїй редакційній колонці The Times засуджує нещодавню доповідь Amnesty, називаючи її "тупістю" та зараховуючи правозахисників до "пропагандистів Путіна" (ця фраза винесена в заголовок), інформує Цензор.НЕТ.

Автор порівнює доповідь правозахисників з позицією англійської пацифістки Віри Бріттейн, яка у 1945 році критикувала союзників за те, що вони роздмухують тему нацистських "таборів смерті", щоб приховати наслідки власних килимових бомбардувань німецьких міст.

The Times підтримала позицію президента Володимира Зеленського, який стверджує, що Amnesty International перекладає відповідальність зі злочинця на жертву.

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Британська газета заявляє, що базування військ у житлових кварталах є "класичною тактикою російської армії".

"Так робили у Сирії, у Чечні, а тепер і в Україні. І саме тому українська армія знаходиться у населених пунктах: щоб захищати українців від Росії", - пише британське видання.

Крім того, The Times пригадала Amnesty International епізод із невизнанням Олексія Навального в'язнем совісті, заявивши, що правозахисна організація не вперше "принижується перед Кремлем".

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

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Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.