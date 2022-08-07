Amnesty International не реагує на обстріли росіянами ЗАЕС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на відсутність реакції Amnesty International на російські обстріли Запорізької атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у своєму відеозверненні у суботу, 6 серпня.

"Попри те, що російські обстріли атомної станції є одними з найбільш небезпечних злочинів проти українців та всіх європейців, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації", - сказав він.

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