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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Amnesty International не реагує на обстріли росіянами ЗАЕС, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на відсутність реакції Amnesty International на російські обстріли Запорізької атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у своєму відеозверненні у суботу, 6 серпня. 

"Попри те, що російські обстріли атомної станції є одними з найбільш небезпечних злочинів проти українців та всіх європейців, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни стали першими у світі, хто використовує АЕС для терору, - Зеленський

Автор: 

Amnesty International (100) Зеленський Володимир (24222) Запорізька АЕС (1417)


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Топ коментарі
+18
Проплачена мразота доводить, що вона проплачена мразота. Ото диво!
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07.08.2022 00:33
+18
тогда какого черта они рассказывают где нашим воскам стоять?
Они задержанные?
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07.08.2022 00:38
+14
Але то не завадило їм висрати свій "звіт" про поганих українських воєнних.
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07.08.2022 00:39
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Проплачена мразота доводить, що вона проплачена мразота. Ото диво!
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07.08.2022 00:33 Відповісти
Яка мразота. Це філія ФСБ
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07.08.2022 06:35 Відповісти
Якби Зє мав справжній диплом юриста то знав би що АІ займається правовим захистом затриманих, увязнених та засуджених, що відображено на її емблемі. Військовими злочинами займаються інші організації.
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07.08.2022 00:33 Відповісти
тогда какого черта они рассказывают где нашим воскам стоять?
Они задержанные?
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07.08.2022 00:38 Відповісти
тут деякі, покращенні вже сьогодні, так хочуть Бібочку обхезити, що навіть починають підгавкувати рашистам .... зовсіи кінчені дебіли ...
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07.08.2022 01:04 Відповісти
Elena Volhova, Бибочка сам себя обхезал, если бы он готовился к войне,то юг бы не захватили за два дня и Энергодар бы сейчас был подконтролен Украине. Энергодар был полностью не защищен, люди с голыми руками выходили против рашистов.
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07.08.2022 08:38 Відповісти
Але то не завадило їм висрати свій "звіт" про поганих українських воєнних.
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07.08.2022 00:39 Відповісти
Значить говорити про те, що наші воїни розміщують щось своє в школах чи поліклініках це не їх компетенція. Зате їх компетенція говорити про те що кацапи розстріляли наших полонених. Чого вони не роблять.
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07.08.2022 00:44 Відповісти
Нет. Они военнопленные, а не задержанные. Это важно. Красный Крест занимается военнопленными.
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07.08.2022 00:50 Відповісти
А кто был в это манипулятивном пропутинском отчете этой гнилой конторки о том, что Украине нельзя защищать свои города? Задержанные? Заключенные?
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07.08.2022 01:06 Відповісти
Да фиг с ним с тем отчётом. Надо пока ещё не поздно сказать: Да, размещение оружия подвергает опасности, и поэтому мы предлагаем эвакуацию из зоны боевых действий.
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07.08.2022 01:26 Відповісти
Военно пленные, задержанные, сами сдавшиеся, не сами, контуженные, раненые - в данном случае это словоблуде. Пусть в какой то "желтой" конторе, прежде чем что то высрать думают головой а не жопой. Это не их собачье дело, как Украине вести боевые действия. Многую инфу можно преподать так что, под разным углами будет разный результат. А там явно попахивает московским заказом, за версту!!
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07.08.2022 04:25 Відповісти
Як ви частіше новини читали, то знали б про що АІ насправді вякає , та нічого б не фантазували від себе
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07.08.2022 00:55 Відповісти
То якого путлера вони гавкають на ЗСУ ?
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07.08.2022 11:21 Відповісти
Ясно, що вони знаходяться під великим впливом російського офісу цієї організації. А той офіс сформований ФСБ.
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07.08.2022 00:33 Відповісти
Хто платить, той і танцює.
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07.08.2022 00:36 Відповісти
почекай
відреагує-
напише що там у реакторі ховаються партизани
з ядерною бомбою
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07.08.2022 00:37 Відповісти
АІ г**нюки а Клоуну аби відвернути увагу від "Азовгейта".
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07.08.2022 00:39 Відповісти
Та к ****** то эмнисти Интернешнл. То у них подпольные тюрьмы СБУ то ещё какаЯ то *****.Даже Иванушки Интернешнл и то посолиднее будут чем Эмнисти Интернешнл
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07.08.2022 00:40 Відповісти
Что за предъявы,ты сначала заплати как Хйло,а потом требуй от amnesty international
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07.08.2022 00:41 Відповісти
Если отреагируют, то повторят руснявую дезу о том, шо это ЗСУ обстреливают собственную ЗАЭС.
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07.08.2022 00:42 Відповісти
Они в паре работают. Это очевидно. Сейчас Раша заявляет: А это ВСУ обстреливают АЭС. А они: Ну откуда нам знать. Надо провести расследование. Призываем обе стороны.

И так будет продолжаться пока она не взорвется.

А на самом деле под ковром идёт торг. Путин позвонил в Брюссель, Париж, Берлин, Вашингтон и сказал: Если не будут выполнены мои требования я взорву АЭС.
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07.08.2022 01:30 Відповісти
Цю продажню організацію треба було б назвати - Гамнисті Інтернешнл . .Більше підходить ..
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07.08.2022 00:48 Відповісти
И кто, по-твоему, обстреливает ЗАЭС?
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07.08.2022 00:53 Відповісти
Ясно. Любишь своего фюрера, свинособака?
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07.08.2022 00:57 Відповісти
русский, меня ничего не смущает. Особенно, когда свежевылупившаяся русская свинья хрюкает хором с русской пропагандой.
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07.08.2022 01:00 Відповісти
русский, ваша логика - это то дерьмо, которое вам накладывает в головы ваш фюрер.
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07.08.2022 01:03 Відповісти
русский, а разве где-то упоминал национальность? русский - не национальность, а место во вселенской иерархии мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом.
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07.08.2022 01:11 Відповісти
і вони не руські а роські-моські.
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07.08.2022 01:19 Відповісти
Спасибо сохранил
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07.08.2022 09:29 Відповісти
Ещё и газопровод надо было бы взорвать. Вмиг война бы закончилась так как Европе нужен газ.
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07.08.2022 01:02 Відповісти
А деньги где орки будут брать? Европе нужен газ, а оркам деньги. Где твоя логика?
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07.08.2022 01:06 Відповісти
Все да не все. Деньги им нужны на трусы, еду, мыло. Они же ничего не производят.
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07.08.2022 01:09 Відповісти
За газ деньги так себе в общем потоке, основной доход кацапов- нефть. Без газа как то можно перекантоваться в современном мире, а без нефти- никак. потому что из нее делается всё.
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07.08.2022 02:30 Відповісти
Бред. ВСУ не обстреливали даже захваченную Чернобыльскую АЭС, хотя это менее опасно, так как там нет работающих реакторов.
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07.08.2022 00:58 Відповісти
Дебилоидьі 100%, как и те, кто их поддерживает и оправдьівает их войну.
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07.08.2022 01:03 Відповісти
Что интересно, куда только руснявьіе орки не пойдут, ЗСУ в том месте тотчас же начинают обстреливать сами себя не смотря на дефицит снарядов , нет чтоб по оркам пальнуть. Что за ХРЕНЬ ? Может не стоило руцким вообще сюда лезть ?
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07.08.2022 01:01 Відповісти
Они сами себя заминировали и даже сами себя взорвут, когда прикажут. А врать будут, что это ВСУ.
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07.08.2022 01:05 Відповісти
була оплата писати щось проти України,

як же писати проти параши,
їхнього замовника,
х@йло більше бабла не дасть
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07.08.2022 00:51 Відповісти
Не простіше просто без лишніх видумів дати такого щирого копняка, щоб аж луна дійшла до самого городу Ландону нічого нікому не пояснювати,- оправдовується виноватий, а найвеличніший бубочка сказав, що він нікому нічого не зобов'язаний
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07.08.2022 00:51 Відповісти
Нехай захищають своїх негрів і підарасів ці гребані правозахисники але нехай не су

ють свого носа в політику
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07.08.2022 01:11 Відповісти
Покажіть хоч одну людину з Маріуполя, Попасної, Бучі, Бородянка, Херсону права якої захистили ці "правозахисники", вони не мають права себе так називати, їхній максимум це "міжнародна організація з РОЗМОВ про права людини". Єдині правозахисники зарез це ЗСУ, які виконують за цих *********в їхню роботу.
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07.08.2022 01:35 Відповісти
им ***** не разрешает...
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07.08.2022 01:42 Відповісти
так вони грошенят від нас чекають, це ж грантожери-повії
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07.08.2022 01:48 Відповісти
Такі "звіти" будуть з'являтись до тих пір, коли у ***** закінчаться гроші. Бабло перемагає добро.
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07.08.2022 07:17 Відповісти
вовочка-презік великий здавать не треба було.Все він знав,даже своіх встиг евокуювати.що тут скажеш стратєг
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07.08.2022 08:34 Відповісти
....скурвилась контора,бункерный тварь перекупил,вот и вся мораль.
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07.08.2022 08:46 Відповісти
Зачем рашистам самим себя расстреливать? Специально пересмотрел все ранние статьи о ЗАЭС. То они там 5000 тысяч человек разместили, включая тяжёлую артиллерию, из которой регулярно лупят по Никополю, небоясь ответки и даже непряча технику. Арестович вообще заявил, что под прикрытием реакторов рашисты чувствуют себя вольготно и устроили себе базу отдыха. А военный эксперт Коваленко призывал, используя высокоточное оружие, прекратить это. Ну и зачем им тогда самим себя обстреливать, ведь взорвись реактор, лафа закончится?
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07.08.2022 08:52 Відповісти
Чтобы шантажировать мир ядерным взрывом.
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07.08.2022 13:07 Відповісти
 
 