Amnesty International не реагує на обстріли росіянами ЗАЕС, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський звернув увагу на відсутність реакції Amnesty International на російські обстріли Запорізької атомної електростанції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у своєму відеозверненні у суботу, 6 серпня.
"Попри те, що російські обстріли атомної станції є одними з найбільш небезпечних злочинів проти українців та всіх європейців, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації", - сказав він.
Топ коментарі
+18 Yevhen Tarnavskyi
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Они задержанные?
відреагує-
напише що там у реакторі ховаються партизани
з ядерною бомбою
И так будет продолжаться пока она не взорвется.
А на самом деле под ковром идёт торг. Путин позвонил в Брюссель, Париж, Берлин, Вашингтон и сказал: Если не будут выполнены мои требования я взорву АЭС.
як же писати проти параши,
їхнього замовника,
х@йло більше бабла не дасть
ють свого носа в політику