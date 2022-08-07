Amnesty International не реагирует на обстрелы россиянами ЗАЭС, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский обратил внимание на отсутствие реакции Amnesty International на российские обстрелы Запорожской атомной электростанции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он отметил в своем видеообращении в субботу, 6 августа.
"Несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одними из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, почему-то нет отчета и даже просто сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации", - сказал он.
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Они задержанные?
відреагує-
напише що там у реакторі ховаються партизани
з ядерною бомбою
И так будет продолжаться пока она не взорвется.
А на самом деле под ковром идёт торг. Путин позвонил в Брюссель, Париж, Берлин, Вашингтон и сказал: Если не будут выполнены мои требования я взорву АЭС.
як же писати проти параши,
їхнього замовника,
х@йло більше бабла не дасть
ють свого носа в політику