Amnesty International не реагирует на обстрелы россиянами ЗАЭС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратил внимание на отсутствие реакции Amnesty International на российские обстрелы Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он отметил в своем видеообращении в субботу, 6 августа.

"Несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одними из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, почему-то нет отчета и даже просто сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации", - сказал он.

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