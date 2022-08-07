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Новости Агрессия России против Украины Война
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Amnesty International не реагирует на обстрелы россиянами ЗАЭС, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский обратил внимание на отсутствие реакции Amnesty International на российские обстрелы Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он отметил в своем видеообращении в субботу, 6 августа.

"Несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одними из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, почему-то нет отчета и даже просто сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации", - сказал он.

Читайте также: Глава украинского офиса Amnesty International Покальчук уходит с должности после отчета организации по ВСУ

Автор: 

Amnesty International (206) Зеленский Владимир (20742) Запорожская АЭС (713)


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Топ комментарии
+18
Проплачена мразота доводить, що вона проплачена мразота. Ото диво!
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07.08.2022 00:33
+18
тогда какого черта они рассказывают где нашим воскам стоять?
Они задержанные?
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07.08.2022 00:38
+14
Але то не завадило їм висрати свій "звіт" про поганих українських воєнних.
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07.08.2022 00:39
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Проплачена мразота доводить, що вона проплачена мразота. Ото диво!
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07.08.2022 00:33 Ответить
Яка мразота. Це філія ФСБ
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07.08.2022 06:35 Ответить
Якби Зє мав справжній диплом юриста то знав би що АІ займається правовим захистом затриманих, увязнених та засуджених, що відображено на її емблемі. Військовими злочинами займаються інші організації.
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07.08.2022 00:33 Ответить
тогда какого черта они рассказывают где нашим воскам стоять?
Они задержанные?
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07.08.2022 00:38 Ответить
тут деякі, покращенні вже сьогодні, так хочуть Бібочку обхезити, що навіть починають підгавкувати рашистам .... зовсіи кінчені дебіли ...
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07.08.2022 01:04 Ответить
Elena Volhova, Бибочка сам себя обхезал, если бы он готовился к войне,то юг бы не захватили за два дня и Энергодар бы сейчас был подконтролен Украине. Энергодар был полностью не защищен, люди с голыми руками выходили против рашистов.
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07.08.2022 08:38 Ответить
Але то не завадило їм висрати свій "звіт" про поганих українських воєнних.
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07.08.2022 00:39 Ответить
Значить говорити про те, що наші воїни розміщують щось своє в школах чи поліклініках це не їх компетенція. Зате їх компетенція говорити про те що кацапи розстріляли наших полонених. Чого вони не роблять.
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07.08.2022 00:44 Ответить
Нет. Они военнопленные, а не задержанные. Это важно. Красный Крест занимается военнопленными.
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07.08.2022 00:50 Ответить
А кто был в это манипулятивном пропутинском отчете этой гнилой конторки о том, что Украине нельзя защищать свои города? Задержанные? Заключенные?
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07.08.2022 01:06 Ответить
Да фиг с ним с тем отчётом. Надо пока ещё не поздно сказать: Да, размещение оружия подвергает опасности, и поэтому мы предлагаем эвакуацию из зоны боевых действий.
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07.08.2022 01:26 Ответить
Военно пленные, задержанные, сами сдавшиеся, не сами, контуженные, раненые - в данном случае это словоблуде. Пусть в какой то "желтой" конторе, прежде чем что то высрать думают головой а не жопой. Это не их собачье дело, как Украине вести боевые действия. Многую инфу можно преподать так что, под разным углами будет разный результат. А там явно попахивает московским заказом, за версту!!
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07.08.2022 04:25 Ответить
Як ви частіше новини читали, то знали б про що АІ насправді вякає , та нічого б не фантазували від себе
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07.08.2022 00:55 Ответить
То якого путлера вони гавкають на ЗСУ ?
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07.08.2022 11:21 Ответить
Ясно, що вони знаходяться під великим впливом російського офісу цієї організації. А той офіс сформований ФСБ.
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07.08.2022 00:33 Ответить
Хто платить, той і танцює.
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07.08.2022 00:36 Ответить
почекай
відреагує-
напише що там у реакторі ховаються партизани
з ядерною бомбою
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07.08.2022 00:37 Ответить
АІ г**нюки а Клоуну аби відвернути увагу від "Азовгейта".
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07.08.2022 00:39 Ответить
Та к ****** то эмнисти Интернешнл. То у них подпольные тюрьмы СБУ то ещё какаЯ то *****.Даже Иванушки Интернешнл и то посолиднее будут чем Эмнисти Интернешнл
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07.08.2022 00:40 Ответить
Что за предъявы,ты сначала заплати как Хйло,а потом требуй от amnesty international
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07.08.2022 00:41 Ответить
Если отреагируют, то повторят руснявую дезу о том, шо это ЗСУ обстреливают собственную ЗАЭС.
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07.08.2022 00:42 Ответить
Они в паре работают. Это очевидно. Сейчас Раша заявляет: А это ВСУ обстреливают АЭС. А они: Ну откуда нам знать. Надо провести расследование. Призываем обе стороны.

И так будет продолжаться пока она не взорвется.

А на самом деле под ковром идёт торг. Путин позвонил в Брюссель, Париж, Берлин, Вашингтон и сказал: Если не будут выполнены мои требования я взорву АЭС.
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07.08.2022 01:30 Ответить
Цю продажню організацію треба було б назвати - Гамнисті Інтернешнл . .Більше підходить ..
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07.08.2022 00:48 Ответить
И кто, по-твоему, обстреливает ЗАЭС?
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07.08.2022 00:53 Ответить
Ясно. Любишь своего фюрера, свинособака?
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07.08.2022 00:57 Ответить
русский, меня ничего не смущает. Особенно, когда свежевылупившаяся русская свинья хрюкает хором с русской пропагандой.
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07.08.2022 01:00 Ответить
русский, ваша логика - это то дерьмо, которое вам накладывает в головы ваш фюрер.
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07.08.2022 01:03 Ответить
русский, а разве где-то упоминал национальность? русский - не национальность, а место во вселенской иерархии мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом.
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07.08.2022 01:11 Ответить
і вони не руські а роські-моські.
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07.08.2022 01:19 Ответить
Спасибо сохранил
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07.08.2022 09:29 Ответить
Ещё и газопровод надо было бы взорвать. Вмиг война бы закончилась так как Европе нужен газ.
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07.08.2022 01:02 Ответить
А деньги где орки будут брать? Европе нужен газ, а оркам деньги. Где твоя логика?
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07.08.2022 01:06 Ответить
Все да не все. Деньги им нужны на трусы, еду, мыло. Они же ничего не производят.
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07.08.2022 01:09 Ответить
За газ деньги так себе в общем потоке, основной доход кацапов- нефть. Без газа как то можно перекантоваться в современном мире, а без нефти- никак. потому что из нее делается всё.
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07.08.2022 02:30 Ответить
Бред. ВСУ не обстреливали даже захваченную Чернобыльскую АЭС, хотя это менее опасно, так как там нет работающих реакторов.
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07.08.2022 00:58 Ответить
Дебилоидьі 100%, как и те, кто их поддерживает и оправдьівает их войну.
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07.08.2022 01:03 Ответить
Что интересно, куда только руснявьіе орки не пойдут, ЗСУ в том месте тотчас же начинают обстреливать сами себя не смотря на дефицит снарядов , нет чтоб по оркам пальнуть. Что за ХРЕНЬ ? Может не стоило руцким вообще сюда лезть ?
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07.08.2022 01:01 Ответить
Они сами себя заминировали и даже сами себя взорвут, когда прикажут. А врать будут, что это ВСУ.
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07.08.2022 01:05 Ответить
була оплата писати щось проти України,

як же писати проти параши,
їхнього замовника,
х@йло більше бабла не дасть
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07.08.2022 00:51 Ответить
Не простіше просто без лишніх видумів дати такого щирого копняка, щоб аж луна дійшла до самого городу Ландону нічого нікому не пояснювати,- оправдовується виноватий, а найвеличніший бубочка сказав, що він нікому нічого не зобов'язаний
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07.08.2022 00:51 Ответить
Нехай захищають своїх негрів і підарасів ці гребані правозахисники але нехай не су

ють свого носа в політику
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07.08.2022 01:11 Ответить
Покажіть хоч одну людину з Маріуполя, Попасної, Бучі, Бородянка, Херсону права якої захистили ці "правозахисники", вони не мають права себе так називати, їхній максимум це "міжнародна організація з РОЗМОВ про права людини". Єдині правозахисники зарез це ЗСУ, які виконують за цих *********в їхню роботу.
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07.08.2022 01:35 Ответить
им ***** не разрешает...
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07.08.2022 01:42 Ответить
так вони грошенят від нас чекають, це ж грантожери-повії
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07.08.2022 01:48 Ответить
Такі "звіти" будуть з'являтись до тих пір, коли у ***** закінчаться гроші. Бабло перемагає добро.
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07.08.2022 07:17 Ответить
вовочка-презік великий здавать не треба було.Все він знав,даже своіх встиг евокуювати.що тут скажеш стратєг
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07.08.2022 08:34 Ответить
....скурвилась контора,бункерный тварь перекупил,вот и вся мораль.
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07.08.2022 08:46 Ответить
Зачем рашистам самим себя расстреливать? Специально пересмотрел все ранние статьи о ЗАЭС. То они там 5000 тысяч человек разместили, включая тяжёлую артиллерию, из которой регулярно лупят по Никополю, небоясь ответки и даже непряча технику. Арестович вообще заявил, что под прикрытием реакторов рашисты чувствуют себя вольготно и устроили себе базу отдыха. А военный эксперт Коваленко призывал, используя высокоточное оружие, прекратить это. Ну и зачем им тогда самим себя обстреливать, ведь взорвись реактор, лафа закончится?
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07.08.2022 08:52 Ответить
Чтобы шантажировать мир ядерным взрывом.
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07.08.2022 13:07 Ответить
 
 