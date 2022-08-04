Аmnesty International звинуватила ЗСУ в порушенні правил війни: В МЗС заявили, що організація створює "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою"

Правозахисна організація Аmnesty International заявила, що Збройні Сили України наражають на небезпеку мирне населення, розміщуючи техніку та озброєння в житлових районах.



"Українські війська поставили під загрозу цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, відбиваючи російське вторгнення.Така тактика порушує міжнародне гуманітарне право та ставить під загрозу цивільне населення, оскільки перетворює цивільні об’єкти на військові цілі. Наступні російські удари по населених пунктах призвели до загибелі мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури", - зазначили в організації.

"Знаходження в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права. Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові, - заявила генсек Amnesty International Аньєс Калламар.

В організації також зазначили, що "практика українських військових щодо розміщення військових об’єктів у населених пунктах жодним чином не виправдовує невибіркових атак Росії".

Водночас український офіс Amnesty International наголосив, що як міжнародна організація, AI займається розслідуванням та документуванням воєнних злочинів під час російсько-української війни.

"Зокрема, атака на Маріупольський драматичний театр, напад на житловий будинок та пляжний курорт у Сергіївці, воєнні злочини в Київській області тощо. Amnesty International передасть задокументовані дані у Міжнародний кримінальний суд, що сприятиме міжнародному правосуддю та притягненню винних до відповідальності", - поінформували там.

Директорка українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила: "Український офіс адвокатує розслідування та допомагає залучити слідчих-криміналістів інших країн до розслідувань воєнних злочинів на території України".

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував доповідь організації: "Я так само як і ви бачив заяву Amnesty International. Так само як і ви нею обурений та вважаю її несправедливою. Розумію, що у відповідь на критику Amnesty скаже: "Так ми ж критикуємо обидві сторони конфілкту". Але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення міста, території. І країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, континент від цієї навали. Тому, будь ласка, припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні. Займіться донесенням правди про те, чим є сьогоднішня Росія".

На звинувачення AI також відреагував радник глави ОП Михайло Подоляк. Він заявив, що єдине, що загрожує українцям, – це російська армія катів і ґвалтівників.

"Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. росія докладає максимум зусиль, щоби дискредитувати ЗСУ та зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди" , - сказав Подоляк.

Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що доповідь AI виглядає "дуже цинічною".

"Мені прикро, що задля збереження якось там "балансу" Емнесті вдається до цього. "українська бойова тактика ставить під загрозу мирне населення". Ви серйозно? Україна намагається вести конвенційну війну, саме тому наш наступ на півдні такий обережний, саме тому ми постійно говоримо про евакуацію населення" , - наголосила Ташева.

Заява Amnesty International також викликала бурхливу реакцію в мережі.

Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко у Twitter наголосив, що ЗСУ захищають українців: "Тож хто завдав шкоди мирним жителям? Російські солдати, які вторглися в мою країну, чи українські сили, які її захищають?".

Активіст Сергій Стерненко заявив, що в Amnеsty International "вперто не помічають воєнні злочини росіян. Зокрема, там ігнорують факти та заяви самих же окупантів про те, як вони роблять із цивільних "живі щити".

Журналістка Тетяна Ніколаєнко розповіла, що російські окупанти її ледве не розстріляли в селі: "В селі, де до ЗСУ було кілометрів 60? Чи це не дуже підходить для відмазування Росії? А передвижні крематорії, де вони палили своїх? А про розстріли своїх, щоб не відступали?".

Редактор "Європейської Правди" Сергій Сидоренко написав: "Amnesty International завжди були унилим гавном, з мінімальним зв'язком мозку із реальністю та стійким бажанням боронь боже не образити пусню. Але зараз вони поставили дуже високу планку навіть на своєму рівні. Не так щоб дивно, але гидко.

Утім, проблема в в тому, що цих покидьків слухають і вірять їм (як не дико це звучить для нас) всілякі уряди та інші пацифісти на Заході. Це та реальність, з якою Україні, нашому МЗС тощо доводиться працювати. А що поробиш? І вони не можуть написати те, що вони думають про цих чудаків на букву м і те, що написав наприклад, я".

