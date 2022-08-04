УКР
Аmnesty International звинуватила ЗСУ в порушенні правил війни: В МЗС заявили, що організація створює "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою"

Правозахисна організація Аmnesty International заявила, що Збройні Сили України наражають на небезпеку мирне населення, розміщуючи техніку та озброєння в житлових районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на доповідь.

"Українські війська поставили під загрозу цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, відбиваючи російське вторгнення.Така тактика порушує міжнародне гуманітарне право та ставить під загрозу цивільне населення, оскільки перетворює цивільні об’єкти на військові цілі. Наступні російські удари по населених пунктах призвели до загибелі мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури", - зазначили в організації.

"Знаходження в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права. Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові, - заявила генсек Amnesty International Аньєс Калламар.

В організації також зазначили, що "практика українських військових щодо розміщення військових об’єктів у населених пунктах жодним чином не виправдовує невибіркових атак Росії".

Водночас український офіс Amnesty International наголосив, що як міжнародна організація, AI займається розслідуванням та документуванням воєнних злочинів під час російсько-української війни.

"Зокрема, атака на Маріупольський драматичний театр, напад на житловий будинок та пляжний курорт у Сергіївці, воєнні злочини в Київській області тощо. Amnesty International передасть задокументовані дані у Міжнародний кримінальний суд, що сприятиме міжнародному правосуддю та притягненню винних до відповідальності", - поінформували там.

Директорка українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила: "Український офіс адвокатує розслідування та допомагає залучити слідчих-криміналістів інших країн до розслідувань воєнних злочинів на території України".

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував доповідь організації: "Я так само як і ви бачив заяву Amnesty International. Так само як і ви нею обурений та вважаю її несправедливою. Розумію, що у відповідь на критику Amnesty скаже: "Так ми ж критикуємо обидві сторони конфілкту". Але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення міста, території. І країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, континент від цієї навали. Тому, будь ласка, припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні. Займіться донесенням правди про те, чим є сьогоднішня Росія".

На звинувачення AI також відреагував радник глави ОП Михайло Подоляк. Він заявив, що єдине, що загрожує українцям, – це російська армія катів і ґвалтівників.

"Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. росія докладає максимум зусиль, щоби дискредитувати ЗСУ та зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди" , - сказав Подоляк.

Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що доповідь AI виглядає "дуже цинічною". 

"Мені прикро, що задля збереження якось там "балансу" Емнесті вдається до цього. "українська бойова тактика ставить під загрозу мирне населення". Ви серйозно? Україна намагається вести конвенційну війну, саме тому наш наступ на півдні такий обережний, саме тому ми постійно говоримо про евакуацію населення" , - наголосила Ташева.

Заява Amnesty International також викликала бурхливу реакцію в мережі.

Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко у Twitter наголосив, що ЗСУ захищають українців: "Тож хто завдав шкоди мирним жителям? Російські солдати, які вторглися в мою країну, чи українські сили, які її захищають?".

Активіст Сергій Стерненко заявив, що в Amnеsty International "вперто не помічають воєнні злочини росіян. Зокрема, там ігнорують факти та заяви самих же окупантів про те, як вони роблять із цивільних "живі щити".

Журналістка Тетяна Ніколаєнко розповіла, що російські окупанти її ледве не розстріляли в селі: "В селі, де до ЗСУ було кілометрів 60? Чи це не дуже підходить для відмазування Росії? А передвижні крематорії, де вони палили своїх? А про розстріли своїх, щоб не відступали?".

Редактор "Європейської Правди" Сергій Сидоренко написав: "Amnesty International завжди були унилим гавном, з мінімальним зв'язком мозку із реальністю та стійким бажанням боронь боже не образити пусню. Але зараз вони поставили дуже високу планку навіть на своєму рівні. Не так щоб дивно, але гидко.

Утім, проблема в в тому, що цих покидьків слухають і вірять їм (як не дико це звучить для нас) всілякі уряди та інші пацифісти на Заході. Це та реальність, з якою Україні, нашому МЗС тощо доводиться працювати. А що поробиш? І вони не можуть написати те, що вони думають про цих чудаків на букву м і те, що написав наприклад, я".

Amnesty International (100) Кулеба Дмитро (3605) ЗСУ (7857)
+99
Амнези интернешенал - то відомі та послідовні прастітуткі, куплені ****** з потрохами.
04.08.2022 15:48 Відповісти
+78
Кацапня "занесла"-европетушня прокукарекала. Как всё деградировало и прогнило в этом мире🤦
04.08.2022 15:48 Відповісти
+67
Правозахисна організація Аmnesty InternationalДжерело:

ця оорганізація створена кацапами
04.08.2022 15:48 Відповісти
Факт в том что от современных развед средств не спрятаться нигде. Хоть ты в лесу ховайся, хоть в детском садике. Хотелось бы посмотреть где эти гниды гейропейские будут прятать свои потешные войска от рашенских спутников и крылатых ракет.
04.08.2022 18:29 Відповісти
Мда... в чисто поле нужно выйти всем хором и ждать там прилётов от "мыжебратьев" с преобладающем количеством оружия и боеприпасами. Ага, ну ну..... 18век какой-то... на мечах война, или что????
Расскажите об этом кацапам, которые на оккупированных территориях вовсю разместились именно в городах и в других жилых массивах не скрывая этого особо! При освобождении своих территорий, как нужно действовать??? Или и тут Украина будет виновата у вас??!!!
04.08.2022 18:30 Відповісти
Добро пожаловать продажные твари в Украину,здесь вам обьяснят кто нарушает правила войны!
04.08.2022 18:32 Відповісти
А що ця гнида каже на рахунок Оленівки? Там порушень мабуть ніяких нема , там мабуть Україна винна.
05.08.2022 06:42 Відповісти
Довбане парашинське збіговтсько! ПТН ПНХ.
04.08.2022 18:44 Відповісти
Та так,коли 11 вересня американські збройні сили збивали любі літаки на підльоті до Пентагону чи Вашингтону,то вони перш за все мали б подумати,а куди може впасти збита ціль,щоб раптом не нашкодила реперам внизу.Що за *****.На Україну напали рашисти,то обороняється держава як може,бо будапештські піздьожи нічого не вирішили.
04.08.2022 18:51 Відповісти
Аmnesty International звинуватила ЗСУ в порушенні правил війни. ©

Тю. У нас прессекретарка "найвеличнішого лідера **********" ще три роки тому те ж саме говорила. І шо?

04.08.2022 18:55 Відповісти
І нічого. Пресс-секретарі без клепки в голові теж бувають. Ляпнула, як корова на асфальт....
04.08.2022 21:03 Відповісти
І не лише прессекретарки без клепки в голові бувають, а й прессекретарі. А у найвеличнішого таких якось вже забагато...

04.08.2022 22:30 Відповісти
Що сказати - АМНЕСТІ ІНТЕРНЕШНЛ робить дуже якісний мінєт кацапам
ЦІНА ПИТАННЯ СКОРІШЕ ЗА ВСЕ ЦЕ ГАРНЕ ФІНАНСУВАННЯ
Простітутки за Амнесті Інтернешнл вірять в казки (чи роблять вигляд)
що в драмтеатрі Маріуполя був штаб АЗОВА, а на Північній Салтівці
стояла і стоїть дівізія ЗСУ.

04.08.2022 18:55 Відповісти
Якось синхронно з "визнанням" на московії "Азова" терористами. Не здивуюсь як ця "Амністія" звинуватить напряму "Азов" у порушенні звичаїв війни.
04.08.2022 21:11 Відповісти
Чому Емнесті Інтернешенел не кваліфіковані як кацапська підривна організація, га, малороське управління Державою? Чому вороги до сих пір писки роззявляють? Тому що ви не українці? І вам какапя разніца? Марамої.
04.08.2022 19:03 Відповісти
Изощренно. Какие мрази.
04.08.2022 19:06 Відповісти
Тепер і Україна відчула на собі всю мерзенність цієї організації. Чим сильніше ви стаєте, тим сильніший буде сморід звідтіля
04.08.2022 19:07 Відповісти
значит, мы на правильном пути
05.08.2022 00:20 Відповісти
Ідіть на йух до *****.
04.08.2022 19:10 Відповісти
ось це Гівнесті інтернешинал нє жмьот ?
мовою "кацапського орігіналу":

ВСУ нанесли удар по колонии №124 в ДНР, в которой находились украинские военнопленные
далі хто хоче хай читає кацапів:
https://topwar.ru/199905-vsu-nanesli-udar-po-kolonii-124-v-dnr-v-kotoroj-nahodilis-ukrainskie-*************.html

це нова Оленівка !!!!!!!!!!!!
04.08.2022 19:12 Відповісти
Эти Иванушки Интернешенал походу совсем *********.
04.08.2022 19:12 Відповісти
Які там ще є мерзотні гуртки? Оголосіть повний нерелік недолугим 73%, хоча марно, навіть *********** чобіт їх не лікує.
04.08.2022 19:13 Відповісти
Прибабахнутий в дитинстві,Сергійко,ну як ти убоге приліпило АІ до 73% виборців України?Ти що,дурне,не знало що АІ було при всіх президентах,і при п*ятому також?Як вибори в Україні стосуються міжнародної організації АІ ???
04.08.2022 21:02 Відповісти
На городі бузина,а в Києві дядько! При чому тут 73% до Аmnesty International ??? Бий своїх, щоб чужі боялись?
04.08.2022 21:10 Відповісти
Методичка в них така.
05.08.2022 01:14 Відповісти
Тобто, ця куплена москалями організація пропонує ЗСУ здавати населені пункти рашистам без бою
04.08.2022 19:13 Відповісти
Хай рекомендують російським вбивцям не захоплювати населені пункти і не обстрілювати їх з усіх можливих видів зброї
04.08.2022 19:15 Відповісти
Тобто вести вуличні бої, захищаючи свої міста і села, заборонено. Вийдіть в чисте поле і там воюйте. Тільки дивіться, траву не пошкодьте гусеницями, бо це порушення екологічних норм. А ще не стріляйте по орках і по їх складах *********** і палива, бо це шкодить екології.
І що це тоді за організація, яка ставить на один щабель агресора і жертву?
04.08.2022 19:20 Відповісти
Эти твари как, красный крест и обсе на подсосе у карлика. Выгнать эту сволочь с Украины.
04.08.2022 19:26 Відповісти
а докази якісь будуть? чи тільки пусті слова, як в москалів?
04.08.2022 19:54 Відповісти
Прежде чем вешать ярлыки на Amnesty International, посмотрите другие их статьи: https://www.amnesty.org/en/latest/news/?qlocation=2016
Почитайте про них в википедии:
https://en.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International

Научитесь цивилизованно критиковать, а не просто говном кидаться
04.08.2022 19:55 Відповісти
ЗСУ захищають украi'нцiв, а не amnesty ваш.
05.08.2022 01:16 Відповісти
В Буче и Бородянке не было ЗСУ. И чем это закончилось?
04.08.2022 20:07 Відповісти
Ва ***. Іще одні завше стурбовані. Україна б'ється за своє виживання і за безпеку Європи - а якісь бундючні чистоплюї айяйяйкають, цокають мовами і зверхньо вказують, як ніззя і як ззя. Та пішли ви на чоловічий сечостатевий хій
04.08.2022 20:18 Відповісти
чоловічий сечостатевий не заслуговують... Нехай їх вовки пердолять... ділдами.
04.08.2022 20:40 Відповісти
Та й вовків шкода. Як-не-як вовк - звір розумний, хитрий і сильний.
Я казав би, хай би раки нажерлися...
04.08.2022 23:36 Відповісти
Знову нагадаю слова журналіста О.Дроздова, який говорить, що це вже - не війна, бо вона йде без дотримання будь-яких домовленостей і законів війни. Це - терор, отже, світ має переходити в фазу каральної антитерористичної операції (а це передбачає і диверсії, і дію на чужій території, і підрив зсередини). Московія веде ортодоксальний джихад, це - не держава і народ, це колективний терорист. Значить, антитерористична діяльність теж дозволяє переходити межі дозволеного. Я з цим згідна.
РS З огляду на все вище сказане наші хлопці були просто ангелами, тому тепер мають право вести
бойові дії так як вважають за потрібне, це ж стосується і питання взяття в полон...
04.08.2022 20:35 Відповісти
АІ - сукі продажні
04.08.2022 21:05 Відповісти
Український філіал АІ,після цієї заяви головного офісу,всі свої докази проти кацапів,може встромити один одному в сраку,і ще по декілька разів прокрутити.Яка Гаага? Які злочини проти людяності ?Все забудьте.Не було для всього світу-ні Ірпеня,ні Бучі,ні Бородянки.За що тільки гроші платим оцим нашим же АІ???
04.08.2022 21:08 Відповісти
Я взагалі не розумію, хто вони такі, щоби звертати увагу на їхні заяви? Нашій владі треба повчитися у кацапів посилати всю цю ****** європейську на penis. Нехай представник зеленого офіса
виступить перед ЗМІ і скаже все про Аmnesty International і пошле їх за кораблем.
04.08.2022 21:12 Відповісти
повчитися у кацапів??? У тебе, геть зозуля у макітрі довбанулась?
05.08.2022 08:33 Відповісти
Враження, що ця інформаційна атака на ЗСУ чітко спланована, бо медійний розголос величезний і вбивство азовців відходить на задній план, але не факт.

Згадав, як вони звинувачували ЗСУ в 2014-2015 в сексуальних злочинах проти цивільного населення і приховуванні.
04.08.2022 21:37 Відповісти
Організація, яка звинувачує жертву геноциду в тому, що вона себе захищає не може називатись правозахисною організацією.
Продажні гниди Аmnesty International, розкажіть ******* й рашистам, які вбивають, гвалтують та грабують мирне населення, стирають з землі українські міста й села, залишають після себе випалену землю, катують, вбивають і живцем спалюють військовополонених про "дотримання міжнародного гуманітарного права".

Дай Боже, щоб ця генсек Аньєс Калламар і кожна падаль, яка готувала ту доповідь, щоб їх діти й батьки відчули на собі все те, що випало на долю мешканців Бучі, Бородянки, Гостомеля, Маріуполя і всіх українців.

04.08.2022 21:47 Відповісти
********* контора
04.08.2022 22:17 Відповісти
Дзьобані по голові.
04.08.2022 23:00 Відповісти
а не пошли бы ли они на ***? нехай ці падли спробують війну у своїй хатині..., щоб дітей та родичів поховали..., а потім нехай свою ротяку ******** відкривають. козли ********.
05.08.2022 00:01 Відповісти


Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що її команда зробила все, щоб звіт про ЗСУ не було оприлюднено https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8?src=hashtag_click #новини https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #війна https://twitter.com/hashtag/liga?src=hashtag_click #liga

І її - не послухалися ... , а можливо і послали : "не заваджай нам заробляти гроші"
05.08.2022 00:24 Відповісти
Правозащитники просто прикрывают свою жопу, чтобы потом их не упрекнули в бездействии, скажут вот заявление от четвёртого августа.
05.08.2022 00:26 Відповісти
https://www.facebook.com/mike.lebed?__cft__[0]=AZV9LhuR4NuplNKaIk595WVfdBXlZk069jS4eQGvJ1crpooOY1taIwS-e_RLAAHwFuTT6krG7W1gBcXW75qj_q5rS2RNwyBsKbZkynnxRqgKAJx-ruz319cZyn7-PZsAehw&__tn__=-UC%2CP-R Михайло Лебедь

https://www.facebook.com/mike.lebed/posts/pfbid02SySCMJdug2pRymuyLy5s9zTZHRB7V9g94btcS7WfghenqtdT84kFwfzefCZmwsAJl?__cft__[0]=AZV9LhuR4NuplNKaIk595WVfdBXlZk069jS4eQGvJ1crpooOY1taIwS-e_RLAAHwFuTT6krG7W1gBcXW75qj_q5rS2RNwyBsKbZkynnxRqgKAJx-ruz319cZyn7-PZsAehw&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·

"Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові" (с) генеральний секретар Amnesty International Аньєс Каламар.

Куди евакуювати все населення України, по якому в будь-яку точку України щодня може прилетіти російська ракета? В штаб-квартиру Емністі в Лондоні? .

Куди військові об'єкти, які були в межах населених пунктів ще до 2014 року, перенести? "В чисте поле"? А заодно і всі об'єкти промисловості і цивільної інфраструктури "в чисте поле" перенести, бо по ним теж прилітає? Причому прилітає навмисно, а не випадково.

Чому це має врятувати мирне населення, якщо по жилим будинкам і вулицям населених пунктів в рамках цілком собі навмисної, а не випадкової терористичної тактики теж чи не щодня прилітають російські ракети?

Як обороняти місто, на яке йде наступ? З "чистих полів" навколо міста? . Волонтери й працівники Емністі допоможуть швидко викопати підземні військові містечка в цих "чистих полях"? Ще б оборонцям блокадного Маріуполя таке сказали, ну серйозно...

Госпіталі для військових теж треба терміново з усіх населених пунктів переносити під землю "чистих полів"? Бо для росіян вони так само - мішені.

А до росіян такі ж претензії з боку Емністі звучать? Бо вони ж не лише те саме в окупованих населених пунктах роблять, а ще й самі по цим населеним пунктам задля пропагандистської "картинки" ж і гатять, щоб сфабрикувати факти "украинских обстрелов". Між іншим, цілком може бути, що Емністі навіть не в курсі цього...
05.08.2022 00:29 Відповісти
Краще i'х самих у Харкiв переправити.
05.08.2022 01:19 Відповісти
а пригадуєте, як в кацапських головних змі ця недоамністія писала, що москалі типу неправильно воюють??? ось і я не пригадую... а москалі тим часом вже вісім років стріляють по Україні з житлових кварталів і розміщуються в школах і лікарнях.... де ця 'амністія' була останні вісім років?
05.08.2022 01:26 Відповісти
Лiвацька організація, що існує на гроші Москви. Нічого дивного. Так само вона звинувачує Ізраїль у порушенні прав "палестинців", але впритул не помічає терактів, вчинених арабами.
05.08.2022 06:47 Відповісти
Кацапы бьют по жилым кварталам где вообще нет боевых действий
05.08.2022 07:56 Відповісти
Прикро,коли звинувачення України відбувається таким чином . На фоні агресії фашистів-московії---це навіть аморально. Думаю ,що причиною є не тільки продажність шлюх-журналістів і різних "викривачів",а і некомпетентність ,пусте базікання,продажність, і зрадицтво НАШОЇ ВЛАДИ Верещуки,стритовичі,подоляки,татарови і інш---це ті через яких Україна втрачає не тільки імідж,а ітериторії,та життя наших захисників
05.08.2022 08:01 Відповісти
****** одним словом.
05.08.2022 08:11 Відповісти
де хто бачив гуманну війну - або ворог вб,є тебе,згвалтує твою жінку,загарбає твою землю ,або ти вб,єш його,чого б це не коштувало.Абстрактний гуманізм - для миротворців - теоретиків
05.08.2022 08:16 Відповісти
а у чому вони в загалі звинувачують ? хтось зрозумів ? якись конкретні випадки ? як що це наклеп до треба ДО СУДУ звертатися та й требувати вибачень та компенсацій
05.08.2022 10:31 Відповісти
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

05.08.2022 10:38 Відповісти
Вы всё не про то!
Этой конторе нужно задать один простой вопрос - если вы претендуете на непредвзятость, то почему вы пишете про нарушения ТОЛЬКО на территориях, контролируемых Украиной? Где для баланса доклад о нарушениях на территориях, контролируемях Россией?
05.08.2022 10:36 Відповісти
там сс*тно
да и кураторы не одобряют
05.08.2022 15:03 Відповісти
Самое интересное, что AI для сбора доказательств военных преступлений рф даже далеко ходить не надо: они сами публикуют видео, как прикрываются гражданскими на понтонной переправе у Антоновского моста.

"Русня достроили понтонную переправу у Антоновского моста

Дорога с одного берега на другой занимает не один час. Военную технику рашисты переправляют вместе с гражданскими авто, которые берут в качестве живого щита"
05.08.2022 12:01 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/365219468029177/permalink/755723512312102/
06.08.2022 02:09 Відповісти
Луганщина, окупована кацапами.
Гамнесті цей факт замовчала.
06.08.2022 16:44 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 