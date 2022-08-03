Готовність РФ до мирних переговорів - лише димова завіса, - Кулеба

Керівництво Росії зараз націлене тільки на подальшу війну. Тому всі заяви про "готовність до діалогу" є димовою завісою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter., інформує Цензор.НЕТ.

"Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що Росія готова до мирних переговорів. Ми чуємо і бачимо цю "готовність" кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини. Росія як і раніше націлена на війну, все інше - лише димова завіса", - написав міністр.

Також читайте: Пєсков про переговори з Україною: РФ готова йти дипломатичним шляхом, але на своїх умовах