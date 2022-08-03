УКР
5 663 59

Готовність РФ до мирних переговорів - лише димова завіса, - Кулеба

кулеба

Керівництво Росії зараз націлене тільки на подальшу війну. Тому всі заяви про "готовність до діалогу" є димовою завісою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter., інформує Цензор.НЕТ.

"Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що Росія готова до мирних переговорів. Ми чуємо і бачимо цю "готовність" кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини. Росія як і раніше націлена на війну, все інше - лише димова завіса", - написав міністр.

Також читайте: Пєсков про переговори з Україною: РФ готова йти дипломатичним шляхом, але на своїх умовах

Автор: 

Кулеба Дмитро (3605) переговори з Росією (1407)
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
03.08.2022 21:46 Відповісти
+16
Это была известная цитата. А вот менее известная про арабов парашников.
показати весь коментар
03.08.2022 21:48 Відповісти
+14
Кацапье хитрые и подлые. Им верить - себя не уважать.
показати весь коментар
03.08.2022 21:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так, але "ви там дєржітесь" це трохи з іншої опери.

Також, два його пАпЄрЄДніка успішно втрачали українські землі ще до самого зеленського: порошенко підписав мінськ і мінськ 2 чим здав багато сходу України, януковоч підписав харківські угоди чим здав в результаті Крим! подивимось чи цей щось підпише....
показати весь коментар
03.08.2022 21:45 Відповісти
Насмішив, як машка захєрова вчора

А ну нагадай-но мені кількість і стан ЗСУ та їх озброєння на момент підписання мінських угод. Додай кількість зрадників у Криму, що перейшли на сторону московитів. Згадав?

А тепер порівняй з тим, що було на кінець 2018 - початок 2019 року. Може ще нагадаєшь мені, старому склєрозному маразматику, хто зупинив ракетну програму і коли те сталося, скільки оборонних замовлень було повністю виконано в період 2019-2021 років, на яких напрямках будувалися дороги "великого крадівництва" та нашо автобан на чотири (здається) полоси до зони вітчуження, де авто іздять "раз на рік, два на п'ятирічку"? Ну і що трапилося з кримським перешийком нагадай, бо старий став, пам'ять вже не та....
показати весь коментар
03.08.2022 21:59 Відповісти
То це Порошенко все просрав?
Чи я щось не доганяю.
показати весь коментар
03.08.2022 22:01 Відповісти
Мышебратская идеологема по "украинскому вопросу" сжато, за 36 секунд:
https://twitter.com/i/status/1554497514761592832
показати весь коментар
03.08.2022 21:25 Відповісти
Я нипонел, что за "даже если вы победите!"?! Почему хенералисимус дыныры дыркин допускает такие всепропальческие обороты?! В стране хлопков и отрицательного роста это недопустимо! Срочно на швабротерапию инагента!
показати весь коментар
03.08.2022 21:36 Відповісти
Все зайшло вже надто далеко.
показати весь коментар
03.08.2022 21:27 Відповісти
Ви с Зелєю з того диму не вилазите.
показати весь коментар
03.08.2022 21:29 Відповісти
ваті вірити - себе зневажати.....
показати весь коментар
03.08.2022 21:30 Відповісти
про переговори заговорила кремлівськашлюха з немецьким корінням шредєр..... ціну останього всі розуміють......
показати весь коментар
03.08.2022 21:33 Відповісти
А ви, шо, вже готові?!
показати весь коментар
03.08.2022 21:31 Відповісти
Вірить ху..лу те саме що сцять проти вітру.
показати весь коментар
03.08.2022 21:31 Відповісти
Якось так. )))

показати весь коментар
03.08.2022 21:42 Відповісти
облиште вже за кацапів - вони кончені
показати весь коментар
03.08.2022 21:32 Відповісти
лада гранта - это вещь! ну, не пешком же на кладбище ходить...
показати весь коментар
03.08.2022 21:33 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 21:45 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 21:35 Відповісти
Так вони продавлюють ті ж самі свої вимоги. Це в них така тактика, яка часом спрацьовує. Тому нехай зі своїми переговорами ідуть за своїм крейсером!
показати весь коментар
03.08.2022 21:35 Відповісти
Кацапье хитрые и подлые. Им верить - себя не уважать.
показати весь коментар
03.08.2022 21:37 Відповісти
Ясно, що рашисти - це тварюки, яким довіри нуль! А цікаво, що говорив кулєба напередодні лютневого вторгнення?
показати весь коментар
03.08.2022 21:45 Відповісти
Як приходить вечір, актуальним стає цей вірш https://m.youtube.com/watch?v=7rxZlQjSRy8
показати весь коментар
03.08.2022 21:46 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 21:46 Відповісти
Это была известная цитата. А вот менее известная про арабов парашников.
показати весь коментар
03.08.2022 21:48 Відповісти
Народилась на Подолі в Києві . СКІЛЬКІ народу з України стали відомі на Западе.

А українці вчать кацапську версію історії .
Фаріон в міністри освіти. ‼️‼️
показати весь коментар
03.08.2022 22:18 Відповісти
Коли ху@ ло дізнався про те , що американці обнулили Джавахири ,
він не встиг добігти до свого чемоЙданчика ( ну розумієте про що я?)
показати весь коментар
03.08.2022 21:47 Відповісти
Димова завіса це ЗЕ-влада!
показати весь коментар
03.08.2022 21:49 Відповісти
не может бить
показати весь коментар
03.08.2022 21:51 Відповісти
Зерновые угоды - это дымовая завеса или что?
показати весь коментар
03.08.2022 21:53 Відповісти
зернові угоди - це не по темі 😠
показати весь коментар
03.08.2022 21:56 Відповісти
Сказав би Тільки на наших умовах!
показати весь коментар
03.08.2022 21:54 Відповісти
Толик, ты? Как погода в Испании?
показати весь коментар
03.08.2022 21:57 Відповісти
Петушарий?! ПНХ в тамбов!
показати весь коментар
03.08.2022 21:59 Відповісти
ну нет шансов у нас Донбасс отвоевать, да и никогда по сути там ничего украинского не было, за что нужно держаться.
**********
показати весь коментар
03.08.2022 21:59 Відповісти
Пока диванные рашисты влажно мечтают про "сейчас уже поздно", 93-я под Изюмом ипашит их армию.
показати весь коментар
03.08.2022 22:48 Відповісти
Та в том то и дело---, что их всех заморят голодом..., А ведь так и есть что ничего украинского там уже нет. Пусть и не с давних лет. А сколько швали хлынуло после 1945г туда, а потом химики. по удо с условием что в шахту с кайлом и прочие отбросы за длинным рублем туда наперли при мыките итд! Тему знать надо или помнить. кто чуть хоть застал 50-60гг. А за Донецкую обл так говорить нечего.
показати весь коментар
03.08.2022 22:11 Відповісти
У вас, кацапов, нету. А украинцы Донбасс вернут и всех украинскому обучат.
показати весь коментар
03.08.2022 22:47 Відповісти
Кулеба почав казати прописні істини.
показати весь коментар
03.08.2022 21:55 Відповісти
найдите отличие
показати весь коментар
03.08.2022 21:56 Відповісти
Не бачу жодних відмінностей - обидва кровожадні вбивці !
показати весь коментар
03.08.2022 21:59 Відповісти
Два ЧикатилЫ это много....даже для мацковского концлагеря Освенцим...
показати весь коментар
03.08.2022 22:00 Відповісти
Подумала , Тройник ***** Путлерастовича , а это чикатило******* Гитлера догоняет
показати весь коментар
03.08.2022 22:44 Відповісти
Первый убил меньше кацапов
показати весь коментар
03.08.2022 23:01 Відповісти
Браццкий договор Молотов-Риббентроп был именно в августе 23 числа...,советское дерьмо тоже развалилось в августа...но 24...
Совпадение?не думаю..Август Черный месЯц для Мавзолейных Шизоидов...
показати весь коментар
03.08.2022 21:58 Відповісти
Активность стратегической авиации рф.
Вероятны тревоги по стране в течение следующих 3-4 часов.

-21:32 Взлёт борта 92795;
-21:32 Взлёт борта 92965;
Запись радиограммы бортов 92795, 92965 - https://t.me/war_monitor/1331
показати весь коментар
03.08.2022 22:17 Відповісти
Вероятность как-то пофуй, когда зазвенит, тогда зазвенит.
показати весь коментар
03.08.2022 22:50 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 22:00 Відповісти
ти думаєш я лох в 42?
показати весь коментар
03.08.2022 22:09 Відповісти
Переговоры в смысле ультиматумы. Нет спасибо
показати весь коментар
03.08.2022 22:03 Відповісти
РАБzeя главный неудачник 20 века...
СССР проосран...СНГ просрано...Варшавский договор просран...СЭВ просран...ОДКБ по факту дохлое...что осталось на трубу)))пространная Ымперия немцев Готорпп-Гольштейнов...под псевдонимом Романовы... в 1917г
Надобраніч Панове...💙👍💛
Все буде Україна!!!
показати весь коментар
03.08.2022 22:17 Відповісти
💯это само-собой🇷🇺💩 Рашисты- биомусор
показати весь коментар
03.08.2022 22:38 Відповісти
Это не дым, это пердячий пар, русаки тужатся из всех своих сил.
показати весь коментар
03.08.2022 22:46 Відповісти
Не розумію, що найшов Кулеба у "готовності" свинопсів, а як для мене це повний саботаж! Ні одного слова про Кубань , Слобожанщину і т. д. ! Ні слова про ***** у клітці, та конюшня "мід" касабстана! Про уткінців т. н. "вагнеровців" також, ні слова! Про репарації, ні слова! Де вона, та готовність? *****, мабуть щось переплутав!
показати весь коментар
03.08.2022 22:55 Відповісти
.
показати весь коментар
03.08.2022 23:09 Відповісти
 
 