Готовність РФ до мирних переговорів - лише димова завіса, - Кулеба
Керівництво Росії зараз націлене тільки на подальшу війну. Тому всі заяви про "готовність до діалогу" є димовою завісою.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter., інформує Цензор.НЕТ.
"Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що Росія готова до мирних переговорів. Ми чуємо і бачимо цю "готовність" кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини. Росія як і раніше націлена на війну, все інше - лише димова завіса", - написав міністр.
+19 Бенина Мама
+16 Бенина Мама
+14 Нестор Несторенко
Також, два його пАпЄрЄДніка успішно втрачали українські землі ще до самого зеленського: порошенко підписав мінськ і мінськ 2 чим здав багато сходу України, януковоч підписав харківські угоди чим здав в результаті Крим! подивимось чи цей щось підпише....
А ну нагадай-но мені кількість і стан ЗСУ та їх озброєння на момент підписання мінських угод. Додай кількість зрадників у Криму, що перейшли на сторону московитів. Згадав?
А тепер порівняй з тим, що було на кінець 2018 - початок 2019 року. Може ще нагадаєшь мені, старому склєрозному маразматику, хто зупинив ракетну програму і коли те сталося, скільки оборонних замовлень було повністю виконано в період 2019-2021 років, на яких напрямках будувалися дороги "великого крадівництва" та нашо автобан на чотири (здається) полоси до зони вітчуження, де авто іздять "раз на рік, два на п'ятирічку"? Ну і що трапилося з кримським перешийком нагадай, бо старий став, пам'ять вже не та....
Чи я щось не доганяю.
https://twitter.com/i/status/1554497514761592832
арабовпарашников.
А українці вчать кацапську версію історії .
Фаріон в міністри освіти. ‼️‼️
він не встиг добігти до свого чемоЙданчика ( ну розумієте про що я?)
**********
Совпадение?не думаю..Август Черный месЯц для Мавзолейных Шизоидов...
Вероятны тревоги по стране в течение следующих 3-4 часов.
-21:32 Взлёт борта 92795;
-21:32 Взлёт борта 92965;
Запись радиограммы бортов 92795, 92965 - https://t.me/war_monitor/1331
СССР проосран...СНГ просрано...Варшавский договор просран...СЭВ просран...ОДКБ по факту дохлое...что осталось на трубу)))пространная Ымперия немцев Готорпп-Гольштейнов...под псевдонимом Романовы... в 1917г
Надобраніч Панове...💙👍💛
Все буде Україна!!!