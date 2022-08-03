Готовность РФ к мирным переговорам - только дымовой занавес, - Кулеба

Руководство России сейчас нацелено только на дальнейшую войну. Поэтому все заявления о "готовности к диалогу" являются дымовым занавесом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет ничего более циничного, чем заявления путинских приспешников о том, что Россия готова к мирным переговорам. Мы слышим и видим эту "готовность" каждый день: артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые зверские преступления. Россия по-прежнему нацелена на войну, все остальное - только дымовой занавес", - написал министр.

Читайте также: Песков о переговорах с Украиной: РФ готова идти по дипломатическому пути, но на своих условиях