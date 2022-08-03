Готовность РФ к мирным переговорам - только дымовой занавес, - Кулеба
Руководство России сейчас нацелено только на дальнейшую войну. Поэтому все заявления о "готовности к диалогу" являются дымовым занавесом.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нет ничего более циничного, чем заявления путинских приспешников о том, что Россия готова к мирным переговорам. Мы слышим и видим эту "готовность" каждый день: артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые зверские преступления. Россия по-прежнему нацелена на войну, все остальное - только дымовой занавес", - написал министр.
Також, два його пАпЄрЄДніка успішно втрачали українські землі ще до самого зеленського: порошенко підписав мінськ і мінськ 2 чим здав багато сходу України, януковоч підписав харківські угоди чим здав в результаті Крим! подивимось чи цей щось підпише....
А ну нагадай-но мені кількість і стан ЗСУ та їх озброєння на момент підписання мінських угод. Додай кількість зрадників у Криму, що перейшли на сторону московитів. Згадав?
А тепер порівняй з тим, що було на кінець 2018 - початок 2019 року. Може ще нагадаєшь мені, старому склєрозному маразматику, хто зупинив ракетну програму і коли те сталося, скільки оборонних замовлень було повністю виконано в період 2019-2021 років, на яких напрямках будувалися дороги "великого крадівництва" та нашо автобан на чотири (здається) полоси до зони вітчуження, де авто іздять "раз на рік, два на п'ятирічку"? Ну і що трапилося з кримським перешийком нагадай, бо старий став, пам'ять вже не та....
Чи я щось не доганяю.
https://twitter.com/i/status/1554497514761592832
арабовпарашников.
А українці вчать кацапську версію історії .
Фаріон в міністри освіти. ‼️‼️
він не встиг добігти до свого чемоЙданчика ( ну розумієте про що я?)
**********
Совпадение?не думаю..Август Черный месЯц для Мавзолейных Шизоидов...
Вероятны тревоги по стране в течение следующих 3-4 часов.
-21:32 Взлёт борта 92795;
-21:32 Взлёт борта 92965;
Запись радиограммы бортов 92795, 92965 - https://t.me/war_monitor/1331
СССР проосран...СНГ просрано...Варшавский договор просран...СЭВ просран...ОДКБ по факту дохлое...что осталось на трубу)))пространная Ымперия немцев Готорпп-Гольштейнов...под псевдонимом Романовы... в 1917г
Надобраніч Панове...💙👍💛
Все буде Україна!!!