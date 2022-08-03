РУС
18 351 90

Песков о переговорах с Украиной: РФ готова идти по дипломатическому пути, но на своих условиях

путин,песков

В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной, но только на своих условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"РФ была и остается готова к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях", - цитирует издание пресс-секретаря Путина Пескова.

Также, по словам Пескова, Украина якобы создает препятствия для поставок российского газа в Европу "под совершенно надуманным предлогом".

Топ комментарии
+57
та хто ж проти, нехай собі йде..., вслід за російским кораблем...
03.08.2022 13:39 Ответить
+50
03.08.2022 13:40 Ответить
+36
ну, "своїм шляхом" ідіть на#уй, туди вам дорога!
03.08.2022 13:41 Ответить
та хто ж проти, нехай собі йде..., вслід за російским кораблем...
03.08.2022 13:39 Ответить
то есть не готова к компромиссам - только к капитуляции.
Так это не переговоры, это именно капитуляция.
А вот буй.
03.08.2022 14:04 Ответить
туда їм всім - собакам
03.08.2022 15:37 Ответить
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ --- только КАПИТУЛЯЦИЯ СВИНОСОБАК !!! Все убийцы кровожадные на нашей земле сдохнут -- все до последнего
03.08.2022 16:06 Ответить
********** членосос знову пургу морозить
03.08.2022 13:39 Ответить
Піськов може піти хіба що на бутилку.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:40 Ответить
03.08.2022 13:40 Ответить
Це мрія і мета зе-шобли, озаучена свино-собачою.
03.08.2022 13:46 Ответить
Поц, "на своїх умовах", це вже, апріорі, не дипломатичний шлях, а звичне мокшанам "принуждение к любви, дружбе, миру".
Людською, цивілізованою мовою, згвалтування.
03.08.2022 13:41 Ответить
ну, "своїм шляхом" ідіть на#уй, туди вам дорога!
03.08.2022 13:41 Ответить
Пшел НАХУ* усатая макитра.
03.08.2022 13:41 Ответить
На своїх умовах ви йдете лише нах..!
03.08.2022 13:42 Ответить
Засцали? Зі своїми умовами в парашу.
03.08.2022 13:42 Ответить
пєсков ти знаєш куди пішов сруццкій воєнний корабль)))
03.08.2022 13:43 Ответить
03.08.2022 13:43 Ответить
похороны фашистского оккупанта позорного.

который хотел захватить чужую землю.
03.08.2022 14:26 Ответить
Українська проблема називається "їпанута мокшандія", і вирішуватиметься вона зброєю, санкціями та заміною продажного керівництва.
03.08.2022 13:43 Ответить
столько разрушить и убить, и еще на их условиях. Хорошо было бы раз..ть всю инфраструктуру на рефии и пойти на переговоры
03.08.2022 13:44 Ответить
Вже готова? Але ще не дозріла.
03.08.2022 13:45 Ответить
Піськов, атсасі!
03.08.2022 13:45 Ответить
важко не погодитися з вашою пропозицією.
03.08.2022 14:06 Ответить
Это ультиматум называется а не переговоры
03.08.2022 13:45 Ответить
Пе-ре-го-воры!
Кацапы же помнят дислокацию хрюске корабля? Вот пусть и идут тем же курсом со своими переговорами.
03.08.2022 13:45 Ответить
Мразь
03.08.2022 13:45 Ответить
Я не такая, я на три рубля дороже. Не могу вспомнить род занятия особы, которая такое сказала...
03.08.2022 13:46 Ответить
Спикер МИД РФ.
03.08.2022 13:47 Ответить
"... вирішення української проблеми..." Джерело:
Вусате чувирло не розуміє, що немає української проблеми!!!! Є кацапська проблема!!! Гірше геморрою для усього світу, яка загрожує переродитися в онкологію. Тому треба вирішувати не український прищик, а кацапський геморрой! І ще покажово, що вкотре змінилися нарративи стосовно причини "спєціальноцюй вайскавой апєраціі", а по суті - неспровокованої кацапської агресії кацапії щодо України.
03.08.2022 13:48 Ответить
Умови прості: складайте зброю і вдмовляйтеся від державності. Ось такі "Умови". Точніше ультиматум.
03.08.2022 13:48 Ответить
А шо, если парашники так и сделают, тио у них есть шанс выжить.
03.08.2022 13:50 Ответить
Московиты и прочие отбросы человечества населяющие территорию с непонятным названием !Российская Федерация", а по сути Парашная *********, у вас есть один путь в данной ситуации и он ведёт вас в гроб, в рот всех вас ё.... .
03.08.2022 13:48 Ответить
рф має йти слєдам за расєйськім карабльом...
03.08.2022 13:49 Ответить
Пескову одни условия;
- пинком под зад с Украины;
- репарации;
- военный трибунал для преступников, включая его самого
03.08.2022 13:49 Ответить
Видимо память отшибло где русский корабль!
03.08.2022 13:49 Ответить
Пошли на 3 буквы
03.08.2022 13:49 Ответить
.!..
03.08.2022 13:50 Ответить
Криса усата, ти зі своїм 150 сантиметровим окурком, маєте один шлях, піти на х....
03.08.2022 13:50 Ответить
"Если вы сели за стол переговоров с руzzкими,вы уже проиграли!"
(Карл Маннергейм)
03.08.2022 13:54 Ответить
На своих условиях рф может идти только на х..й!
03.08.2022 13:54 Ответить
А ХУ-ХУ не ХО-ХО???
03.08.2022 13:54 Ответить
переговоры о чем? с позиции Ресурсной есть только спецоперация Узурпатора и никакой войны... заключать договором следовательно не может, кроме прекращения того что в одностороннем порядке и начала...
03.08.2022 13:55 Ответить
https://www.facebook.com/donikroman?__cft__[0]=AZUL34sknxa5gtV6wYyn5CvdPtx3GDdQuLLr9kMkN1uTNzu3m1N8nXp64hl-QSGKsBdwv9DlVeqs_KsnUu4Vh1ihGgXZXxQGLQ4GxcK8hChIHiAOutd1HxMeka7hGJJLkqgCtJNCPlYKc2LReaIhADiu5n1zZlMszywdVpIz1F4VNw&__tn__=-UC%2CP-R Роман Донік - Roman Donik https://www.facebook.com/donikroman?__cft__[0]=AZUL34sknxa5gtV6wYyn5CvdPtx3GDdQuLLr9kMkN1uTNzu3m1N8nXp64hl-QSGKsBdwv9DlVeqs_KsnUu4Vh1ihGgXZXxQGLQ4GxcK8hChIHiAOutd1HxMeka7hGJJLkqgCtJNCPlYKc2LReaIhADiu5n1zZlMszywdVpIz1F4VNw&__tn__=%2CO%2CP-R#?dgg

У мене погана новина для тих, хто з насолодженням тягає пост про зрадоньку в Пісках, та обсмоктує це. Ласкаво просимо в реальність.
Може *** нарешті в ваших тупих головах щось переключиться і ви зрозумієте, що зараз таке кругом. Що кожен населений пункт, який ми залишили, ми захищали з такими ж зусиллями.

Кожен кілометр фронту, в 99 випадках зі 100, залишали саме так. І що було ще гірше.

Зараз з артою набагато краще за рахунок натівських калібрів. Просто коли вам *** кричиш криком, що ворог все ще наступає, що є все ще загроза втрати держави, то всі такі - якась ху@ня, та лякалки, а давайте ми срачікі навколополітичні заху@чим.

Ще раз для особливо здібних. В нас повномасштабна війна, якої не було з часу 2 світової.
В нас проблеми з БК для артилерії, та в@обані стволи радянських калібрів.
А брати нема де.
03.08.2022 13:56 Ответить
Перевага в артилерії у росіян. Нам щоб мати перевагу в арті для наступу потрібно гармат більше чим є у всіх країн Європи членів НАТО.
В нас на фронті гармати 777 пріоритетна ціль для ворога. За ними полюють.
Якщо після залпу знаходять орланами, то вже за 2 хвилини пакет "ураганів" касетний летить туди. Цілі дивізіони "ураганів" полюють.

В нас є успіх на окремих ділянках, але це все дуже не стабільно. Бо це за рахунок того, що ворог перекидає сили в інші локації. Зрозумійте це все.

Ми б'ємо по складам, не тому що такі гуманісти. А тому що єдина можливість зменшити тиск на лінію фронту. Кожен день це надлюдські зусилля та втрати на фронті. Що з вами не так, що ви не хочете зрозуміти очевидного?

Стрічка, як суцільний некролог. Половина контактів в телефоні вже ніколи не відповість.
А ви тільки прокинулись через пост в ФБ?
03.08.2022 13:57 Ответить
Так, є обережний оптимизм, щодо того що ми зупинили швидке просування, але нам треба денно і нощно готуватися.
Ще нічого не вирішено.
Ще під загрозою існування України.

І якщо комусь здається, що це стосується тільки Донецької, Луганської та можливо частково Харківської та Миколаївської області, в мене ху@ова новина - вони не зупиняться.
Якщо ми їх не зупинимо.

В них все ще є ресурси. І таборів в Сибіру вистачить для всіх.
03.08.2022 13:59 Ответить
все пропало короче.
Правильно, Анечка?
Чо, сдаваться предлагаешь или сесть поплакать?
03.08.2022 14:08 Ответить
Свіжозареєстрована, Ольга, яка навіть не спроможна правильно прочитати ім'я людини, тим більше, не здатна зрозуміти сенсу написаного волонтером, який знає, бачить на власні очі правду війни.

Потрібно не плакати, а бути готовими до тяжкої, тривалої війни.
І не слухати облудливі брехні арестовичів.
03.08.2022 14:20 Ответить
В це пише воїн, який зараз воює в Пісках.

"Піски. М'ясорубка."

03.08.2022 14:49 Ответить
Зраду сіють подібні тим, хто хотів вже напочатку тікати з Миколаєва і якби не Марченко, то був би і він під московітами. Віримо ЗСУ і все, що робиться, то на межі людських можливостей.
03.08.2022 14:01 Ответить
Марченко якраз був невгодний нинішній владі і переслідувався нею.
І він також говорить правду про те, що влада не готувалась належним чином до оборони країни.
Розганяє зраду?
03.08.2022 14:26 Ответить
За русским военным кораблём, бутте любезны!
03.08.2022 13:57 Ответить
Згинете в небуття так, як і інші імперії. Будуть про вас писати в книжках з історіі, як про варварів і нелюдів, що знищили десятки тисяч УКРАЇНЦІВ. Залишите після себе тільки - кров, сльози, вбитих дітей і "славу" вбивць і нелюдів.
Україна переможе вас упирів і розквітне так, як про це мріяли багато поколінь патріотів, що боролися з московітами. Кожний воїн, хто поклав своє безцінне життя за свою Батьківщину - ЗА УКРАЇНУ, навіки вписав своє ім'я в історію. Бо він віддав його за дітей, батьків, за свою землю.
03.08.2022 13:57 Ответить
на своїх умовах расія може йти к ******* матєрі.
03.08.2022 13:58 Ответить
Если Кремль готов на переговоры, то это значит потенциал армии России иссякает и России нужно время для ремонта техники и формирования новых батальонов, чтобы потом их сформировать и пойти дальше захватывать. Переговорами они хотят зафиксировать за собой новые захваченные территории. Сейчас приближается время, когда Украина должна будет идти в наступление!!!
03.08.2022 13:58 Ответить
"В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте" (Я.Гашек - "
03.08.2022 13:59 Ответить
пусть этот ***** свои условия в очко себе засунет!
03.08.2022 13:59 Ответить
03.08.2022 14:00 Ответить
Довбойоби. Це вже не переговори а ультиматум.
03.08.2022 14:00 Ответить
Кацапские условия засунь своему хозяину у сраку и будет вам счастье!
03.08.2022 14:01 Ответить
Йдіть в пекло,виродки,своїм дипломатичним шляхом.
03.08.2022 14:01 Ответить
Сколько им уже повторять - идите на х*й. Может, им там табличку-напоминание повесить?
03.08.2022 14:01 Ответить
повесить.
просто повесить.
03.08.2022 14:17 Ответить
То як?? Дипломатичним на своїх недипломатичних умовах??
03.08.2022 14:02 Ответить
писюков ижет на ....уй! и только на наших условиях
03.08.2022 14:05 Ответить
Їб@на тюрма народів, людоїди, фашисти кінчені, навіть якщо нас нестане вас також винищать, 1.5% світового ввп, 1.5% населення. Якщо ви ординські виродки завтра всі здохнете світ видихне з полегшенням.
03.08.2022 14:05 Ответить
Ну давай обсудим. На каких условиях вы согласны выдать Путина и прочих террористов трибуналу? На каких условиях вы согласны отвалить из Крыма и Донбасса в этом году?
03.08.2022 14:14 Ответить
песков и *********** идите в жопу!и уберите лохи свой тасс,"совка" уже давно нет они херней страдают......................................
03.08.2022 14:21 Ответить
української проблеми?

може це російська проблема?
03.08.2022 14:24 Ответить
Ви, акуратно зверніть свої умови у трубочку і засуньте собі... щоби не загубились.

03.08.2022 14:28 Ответить
Ще не вечір,а троє:піськов,шредер і путін вже йдуть *****! (вибачаюсь за свій французський)
03.08.2022 14:28 Ответить
Що ж... Почекаємо поки вантус не погодиться на наші умови
03.08.2022 14:30 Ответить
Рисков, на па-рашу!
03.08.2022 14:43 Ответить
Если выражаться дипломатически - песков, иди *****!
03.08.2022 14:54 Ответить
Сподіваюсь, бавовна на арсеналі чф змінить позицію. Якщо ні-список дуже довгий. Вже не довго.
03.08.2022 14:56 Ответить
03.08.2022 15:02 Ответить
Про що з цим нациським бидлом говорити ?
03.08.2022 15:04 Ответить
касапи створили проблеми, але вирішувати їх згодні на своїх умовах.
Типові фашисти.
03.08.2022 15:13 Ответить
03.08.2022 15:34 Ответить
А кто посередине?
03.08.2022 15:39 Ответить
Надеюсь не Ахиджакова...
03.08.2022 15:58 Ответить
Только когда х@йло наконец уже сдохнет и при условии что на его место придет кто-то адекватнее - тогда могут быть переговоры. И то в формате: вы выходите со всех наших территорий нах, а мы не стреляем(почти).
03.08.2022 15:42 Ответить
кажу культурно - параша нафік пліз!
03.08.2022 15:47 Ответить
Унитазный ёршик, а ты знаешь что на вайэнном рюзьгэм карабле "маацьва" не одного ёршика? Исправь ситуацию!
Ах да, чуть не забыл, если свинособаки саботируют переговоры, то не стоит перекладывать ответственность на других! Копростану, сам видишь - пизсец! А виновен в этом ты! со своей моржовой ... !
PS: унитазный, ты в курсе что Крым в самом толстом месте, не превышает 180 км! Пошевели хромосомой...
03.08.2022 15:51 Ответить
Гнус! Иди в дупу!
03.08.2022 16:07 Ответить
Надо было парашу раньше на место ставить как и Китай. Теперь это придется делать но с гораздо большей кровью.
03.08.2022 16:52 Ответить
Кацапский нарратив последних дней пугает: нет ядерной войне, переговоры, опять переговоры...
03.08.2022 17:22 Ответить
"Дипломатическим шляхом" - это на※уй пошли.
03.08.2022 17:43 Ответить
Как число Хаймарсов у нас дойдёт до 40, можете начинать
озвучивать ваши условия - вы нам не мешаете.
03.08.2022 19:29 Ответить
переговори це діалог а не монолог
03.08.2022 19:36 Ответить
Почему только на российских условиях? Пусть обоснует. Экономика в жопе, на фронте тоже к этому идет. И почему в данной ситуации Украина должна жертвовать своей территорией. Я бы предложил россии пожертвовать - курилами, калининградом, выборгом, абхазией, осетией, приднестровьем и далее по списку. Крым и прочие украинские территории само собой и оплата восстановления.
03.08.2022 19:46 Ответить
А ведь понимает что бэвкнул! А где же дипломатический путь, если на условиях одной только стороны?
03.08.2022 21:09 Ответить
РФ готова идти на йух, но своим путём, извилистым, через йух китайцев
04.08.2022 22:16 Ответить
 
 