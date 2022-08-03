Песков о переговорах с Украиной: РФ готова идти по дипломатическому пути, но на своих условиях

В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной, но только на своих условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"РФ была и остается готова к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях", - цитирует издание пресс-секретаря Путина Пескова.

Также, по словам Пескова, Украина якобы создает препятствия для поставок российского газа в Европу "под совершенно надуманным предлогом".

