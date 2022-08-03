РУС
27 262 105

Боевая работа четырех РСЗО "HIMARS" на фронте. ВИДЕО

В сети опубликовано видео фрагмента боевой работы РСЗО "HIMARS" на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пуск ракет происходит сразу из четырех установок "HIMARS".

армия РФ (20325) оружие (10398) уничтожение (7679) HIMARS (294)
Топ комментарии
+66
Парашники, как вам такая арифметика?
показать весь комментарий
03.08.2022 13:37 Ответить
+48
показать весь комментарий
03.08.2022 13:38 Ответить
+36
Привіт, кацапня. Ми з України.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:34 Ответить
по мосту били ночью
показать весь комментарий
03.08.2022 20:40 Ответить
Ваня, нє пєрежівай, стрєлялі холостимі
показать весь комментарий
03.08.2022 22:40 Ответить
Не факт что цель одна, каждая ракета автономна
показать весь комментарий
04.08.2022 01:56 Ответить
некоторые орки: Ыыыыы, как же покурить захотелось то. Ваня, ты будешь?
- Да ты че, тут жа склаб боеприпасов.
- Да забей, кто нас тут доста......фвкжрвеьщимьджыьииываи(мамки в рашке кричат что за безвести утерявшихся орков не дают срублей)
показать весь комментарий
04.08.2022 09:21 Ответить
