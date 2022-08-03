УКР
Бойова робота чотирьох РСЗВ "HIMARS" на фронті. ВIДЕО

В мережі опубліковано відео фрагменту бойової роботи РСЗВ "HIMARS" на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису пуск ракет відбувається відразу з чотирьох установок "HIMARS".

армія рф (18477) зброя (7685) знищення (7992) HIMARS (315)
Топ коментарі
+66
Парашники, как вам такая арифметика?
показати весь коментар
03.08.2022 13:37 Відповісти
+48
показати весь коментар
03.08.2022 13:38 Відповісти
+36
Привіт, кацапня. Ми з України.
показати весь коментар
03.08.2022 13:34 Відповісти
по мосту били ночью
показати весь коментар
03.08.2022 20:40 Відповісти
Ваня, нє пєрежівай, стрєлялі холостимі
показати весь коментар
03.08.2022 22:40 Відповісти
Не факт что цель одна, каждая ракета автономна
показати весь коментар
04.08.2022 01:56 Відповісти
некоторые орки: Ыыыыы, как же покурить захотелось то. Ваня, ты будешь?
- Да ты че, тут жа склаб боеприпасов.
- Да забей, кто нас тут доста......фвкжрвеьщимьджыьииываи(мамки в рашке кричат что за безвести утерявшихся орков не дают срублей)
показати весь коментар
04.08.2022 09:21 Відповісти
