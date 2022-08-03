Бойова робота чотирьох РСЗВ "HIMARS" на фронті. ВIДЕО
В мережі опубліковано відео фрагменту бойової роботи РСЗВ "HIMARS" на фронті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису пуск ракет відбувається відразу з чотирьох установок "HIMARS".
Бенина Мама
03.08.2022 13:37
Прощай немытая раССея
03.08.2022 13:38
5 копійок
03.08.2022 13:34
- Да ты че, тут жа склаб боеприпасов.
- Да забей, кто нас тут доста......фвкжрвеьщимьджыьииываи(мамки в рашке кричат что за безвести утерявшихся орков не дают срублей)