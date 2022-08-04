Аmnesty International обвинила ВСУ в нарушении правил войны: В МИДе заявили, что организация создает "фальшивый баланс между преступником и жертвой"
Правозащитная организация Аmnesty International заявила, что Вооруженные Силы Украины подвергают опасности мирное население, размещая технику и вооружение в жилых районах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на доклад.
"Украинские войска поставили под угрозу гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в частности в школах и больницах, отражая российское вторжение. Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и ставит под угрозу гражданское население, поскольку превращает гражданские объекты в войска. Следующие российские удары по населенным пунктам привели к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры", - отметили в организации.
"Нахождение в оборонной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные", - заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар.
В организации также отметили, что "практика украинских военных по размещению военных объектов в населенных пунктах никак не оправдывает неизбирательных атак России".
В то же время украинский офис Amnesty International подчеркнул, что как международная организация, AI занимается расследованием и документированием военных преступлений во время российско-украинской войны.
"В частности, атака на Мариупольский драматический театр, нападение на жилой дом и пляжный курорт в Сергеевке, военные преступления в Киевской области и т.д. Amnesty International передаст задокументированные данные в Международный уголовный суд, который будет способствовать международному правосудию и привлечению виновных к ответственности", - проинформировали там.
Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила: "Украинский офис адвокатирует расследование и помогает привлечь следователей-криминалистов других стран к расследованиям военных преступлений на территории Украины".
Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал доклад организации: "Я так же как и вы видел заявление Amnesty International. Равно как и вы им возмущен и считаю его несправедливым. Понимаю, что в ответ на критику Amnesty скажет: "Так мы же критикуем обе стороны конфликта. Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International это не о поиске и донесении миру правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой. Между страной, которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское население города, территории. И страной , которая отчаянно защищается, спасая свой народ, континент от этого нашествия. Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, что сегодняшняя Россия".
На обвинение AI также отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он заявил, что единственное, что угрожает украинцам – это российская армия палачей и насильников.
"Жизнь людей для Украины является безусловным приоритетом, поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов. Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать ВСУ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде", - сказал Подоляк.
Заявление Amnesty International также вызвало бурную реакцию в сети.
Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в Twitter подчеркнул, что ВСУ защищают украинцев: "Так кто нанес ущерб мирным жителям? Российские солдаты, вторгшиеся в мою страну, или украинские силы, которые ее защищают?".
Активист Сергей Стерненко заявил, что в Amnеsty International "упорно не замечают военные преступления россиян. В частности, там игнорируют факты и заявления самих же оккупантов о том, как они делают из гражданских "живые щиты".
Журналистка Татьяна Николаенко рассказала, что российские оккупанты ее чуть не расстреляли в деревне: "В деревне, где до ВСУ было километров 60? Не очень ли это подходит для отмазывания России? А передвижные крематории, где они жгли своих? А о расстрелах своих, чтобы не отступали?".
Редактор "Европейской Правды" Сергей Сидоренко написал: "Amnesty International всегда были унылым гавном, с минимальной связью мозга с реальностью и стойким желанием упаси боже не обидеть пусню. Но сейчас они поставили очень высокую планку даже на своем уровне. Не так чтобы странно, но противно.
Впрочем, проблема в том, что этих подонков слушают и верят им (как ни дико это звучит для нас) всевозможные правительства и другие пацифисты на Западе. Это та реальность, с которой Украине, нашему МИДу и тому подобному приходится работать. А что поделаешь? И они не могут написать то, что они думают об этих чудаках на букву м и то, что написал, например, я".
Расскажите об этом кацапам, которые на оккупированных территориях вовсю разместились именно в городах и в других жилых массивах не скрывая этого особо! При освобождении своих территорий, как нужно действовать??? Или и тут Украина будет виновата у вас??!!!
Тю. У нас прессекретарка "найвеличнішого лідера **********" ще три роки тому те ж саме говорила. І шо?
ЦІНА ПИТАННЯ СКОРІШЕ ЗА ВСЕ ЦЕ ГАРНЕ ФІНАНСУВАННЯ
Простітутки за Амнесті Інтернешнл вірять в казки (чи роблять вигляд)
що в драмтеатрі Маріуполя був штаб АЗОВА, а на Північній Салтівці
стояла і стоїть дівізія ЗСУ.
мовою "кацапського орігіналу":
ВСУ нанесли удар по колонии №124 в ДНР, в которой находились украинские военнопленные
далі хто хоче хай читає кацапів:
https://topwar.ru/199905-vsu-nanesli-udar-po-kolonii-124-v-dnr-v-kotoroj-nahodilis-ukrainskie-*************.html
це нова Оленівка !!!!!!!!!!!!
І що це тоді за організація, яка ставить на один щабель агресора і жертву?
Почитайте про них в википедии:
https://en.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
Научитесь цивилизованно критиковать, а не просто говном кидаться
Я казав би, хай би раки нажерлися...
РS З огляду на все вище сказане наші хлопці були просто ангелами, тому тепер мають право вести
бойові дії так як вважають за потрібне, це ж стосується і питання взяття в полон...
виступить перед ЗМІ і скаже все про Аmnesty International і пошле їх за кораблем.
Згадав, як вони звинувачували ЗСУ в 2014-2015 в сексуальних злочинах проти цивільного населення і приховуванні.
Продажні гниди Аmnesty International, розкажіть ******* й рашистам, які вбивають, гвалтують та грабують мирне населення, стирають з землі українські міста й села, залишають після себе випалену землю, катують, вбивають і живцем спалюють військовополонених про "дотримання міжнародного гуманітарного права".
Дай Боже, щоб ця генсек Аньєс Калламар і кожна падаль, яка готувала ту доповідь, щоб їх діти й батьки відчули на собі все те, що випало на долю мешканців Бучі, Бородянки, Гостомеля, Маріуполя і всіх українців.
Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що її команда зробила все, щоб звіт про ЗСУ не було оприлюднено https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8?src=hashtag_click #новини https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #війна https://twitter.com/hashtag/liga?src=hashtag_click #liga
І її - не послухалися ... , а можливо і послали : "не заваджай нам заробляти гроші"
https://www.facebook.com/mike.lebed/posts/pfbid02SySCMJdug2pRymuyLy5s9zTZHRB7V9g94btcS7WfghenqtdT84kFwfzefCZmwsAJl?__cft__[0]=AZV9LhuR4NuplNKaIk595WVfdBXlZk069jS4eQGvJ1crpooOY1taIwS-e_RLAAHwFuTT6krG7W1gBcXW75qj_q5rS2RNwyBsKbZkynnxRqgKAJx-ruz319cZyn7-PZsAehw&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·
"Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові" (с) генеральний секретар Amnesty International Аньєс Каламар.
Куди евакуювати все населення України, по якому в будь-яку точку України щодня може прилетіти російська ракета? В штаб-квартиру Емністі в Лондоні? .
Куди військові об'єкти, які були в межах населених пунктів ще до 2014 року, перенести? "В чисте поле"? А заодно і всі об'єкти промисловості і цивільної інфраструктури "в чисте поле" перенести, бо по ним теж прилітає? Причому прилітає навмисно, а не випадково.
Чому це має врятувати мирне населення, якщо по жилим будинкам і вулицям населених пунктів в рамках цілком собі навмисної, а не випадкової терористичної тактики теж чи не щодня прилітають російські ракети?
Як обороняти місто, на яке йде наступ? З "чистих полів" навколо міста? . Волонтери й працівники Емністі допоможуть швидко викопати підземні військові містечка в цих "чистих полях"? Ще б оборонцям блокадного Маріуполя таке сказали, ну серйозно...
Госпіталі для військових теж треба терміново з усіх населених пунктів переносити під землю "чистих полів"? Бо для росіян вони так само - мішені.
А до росіян такі ж претензії з боку Емністі звучать? Бо вони ж не лише те саме в окупованих населених пунктах роблять, а ще й самі по цим населеним пунктам задля пропагандистської "картинки" ж і гатять, щоб сфабрикувати факти "украинских обстрелов". Між іншим, цілком може бути, що Емністі навіть не в курсі цього...
Этой конторе нужно задать один простой вопрос - если вы претендуете на непредвзятость, то почему вы пишете про нарушения ТОЛЬКО на территориях, контролируемых Украиной? Где для баланса доклад о нарушениях на территориях, контролируемях Россией?
да и кураторы не одобряют
"Русня достроили понтонную переправу у Антоновского моста
Дорога с одного берега на другой занимает не один час. Военную технику рашисты переправляют вместе с гражданскими авто, которые берут в качестве живого щита"
Гамнесті цей факт замовчала.