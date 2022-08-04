РУС
Аmnesty International обвинила ВСУ в нарушении правил войны: В МИДе заявили, что организация создает "фальшивый баланс между преступником и жертвой"

amnesty,international

Правозащитная организация Аmnesty International заявила, что Вооруженные Силы Украины подвергают опасности мирное население, размещая технику и вооружение в жилых районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на доклад.

"Украинские войска поставили под угрозу гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в частности в школах и больницах, отражая российское вторжение. Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и ставит под угрозу гражданское население, поскольку превращает гражданские объекты в войска. Следующие российские удары по населенным пунктам привели к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры", - отметили в организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовность РФ к мирным переговорам - только дымовой занавес, - Кулеба

"Нахождение в оборонной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные", - заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар.

В организации также отметили, что "практика украинских военных по размещению военных объектов в населенных пунктах никак не оправдывает неизбирательных атак России".

В то же время украинский офис Amnesty International подчеркнул, что как международная организация, AI занимается расследованием и документированием военных преступлений во время российско-украинской войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сознательно нанесли удар по театру в Мариуполе, - Amnesty International

"В частности, атака на Мариупольский драматический театр, нападение на жилой дом и пляжный курорт в Сергеевке, военные преступления в Киевской области и т.д. Amnesty International передаст задокументированные данные в Международный уголовный суд, который будет способствовать международному правосудию и привлечению виновных к ответственности", - проинформировали там.

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила: "Украинский офис адвокатирует расследование и помогает привлечь следователей-криминалистов других стран к расследованиям военных преступлений на территории Украины".

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал доклад организации: "Я так же как и вы видел заявление Amnesty International. Равно как и вы им возмущен и считаю его несправедливым. Понимаю, что в ответ на критику Amnesty скажет: "Так мы же критикуем обе стороны конфликта. Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International это не о поиске и донесении миру правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой. Между страной, которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское население города, территории. И страной , которая отчаянно защищается, спасая свой народ, континент от этого нашествия. Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, что сегодняшняя Россия".

На обвинение AI также отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он заявил, что единственное, что угрожает украинцам – это российская армия палачей и насильников.

"Жизнь людей для Украины является безусловным приоритетом, поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов. Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать ВСУ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде", - сказал Подоляк.

Заявление Amnesty International также вызвало бурную реакцию в сети.

Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в Twitter подчеркнул, что ВСУ защищают украинцев: "Так кто нанес ущерб мирным жителям? Российские солдаты, вторгшиеся в мою страну, или украинские силы, которые ее защищают?".

Активист Сергей Стерненко заявил, что в Amnеsty International "упорно не замечают военные преступления россиян. В частности, там игнорируют факты и заявления самих же оккупантов о том, как они делают из гражданских "живые щиты".

Журналистка Татьяна Николаенко рассказала, что российские оккупанты ее чуть не расстреляли в деревне: "В деревне, где до ВСУ было километров 60? Не очень ли это подходит для отмазывания России? А передвижные крематории, где они жгли своих? А о расстрелах своих, чтобы не отступали?".

Редактор "Европейской Правды" Сергей Сидоренко написал: "Amnesty International всегда были унылым гавном, с минимальной связью мозга с реальностью и стойким желанием упаси боже не обидеть пусню. Но сейчас они поставили очень высокую планку даже на своем уровне. Не так чтобы странно, но противно.

Впрочем, проблема в том, что этих подонков слушают и верят им (как ни дико это звучит для нас) всевозможные правительства и другие пацифисты на Западе. Это та реальность, с которой Украине, нашему МИДу и тому подобному приходится работать. А что поделаешь? И они не могут написать то, что они думают об этих чудаках на букву м и то, что написал, например, я".

Страница 3 из 3
 
 