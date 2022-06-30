Оккупанты сознательно нанесли удар по театру в Мариуполе, - Amnesty International

Международная организация Amnesty International после длительного расследования пришла к выводу, что военные РФ в марте знали о том, что сотни людей укрываются под театром в Мариуполе, и сознательно нанесли удар по ним, совершив военное преступление.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации по результатам опроса свидетелей, изучения многочисленных фото, а также научных расчетов, сообщает Цензор.НЕТ.

"В новом докладе "Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе, Украина", организация задокументировала, как российские военные, очевидно, намеренно разбомбили театр – несмотря на то, что знали о том, что 16 марта там укрывались сотни мирных жителей, что квалифицирует удар как явное военное преступление", - отмечается в публикации.

Команда Amnesty International опросила многих выживших, а также собрала многочисленные цифровые доказательства, придя к выводу, что атаку совершили российские самолеты, "сбросившие две 500-килограммовые бомбы". Они упали близко друг от друга и сдетонировали одновременно.

Кроме того, ученым-физиком была создана математическая модель детонации, позволившая определить мощность взрывов двух бомб.

"Многие люди были ранены и убиты во время этого безжалостного нападения. Очевидно, их гибель стала результатом того, что российские войска намеренно обстреливали мирных украинских граждан", - отметила генеральный секретарь Amnesty International Агнесса Калламард.

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