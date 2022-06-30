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Оккупанты сознательно нанесли удар по театру в Мариуполе, - Amnesty International

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

театр,маріуполь,драматичний

Международная организация Amnesty International после длительного расследования пришла к выводу, что военные РФ в марте знали о том, что сотни людей укрываются под театром в Мариуполе, и сознательно нанесли удар по ним, совершив военное преступление.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации по результатам опроса свидетелей, изучения многочисленных фото, а также научных расчетов, сообщает Цензор.НЕТ.

"В новом докладе "Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе, Украина", организация задокументировала, как российские военные, очевидно, намеренно разбомбили театр – несмотря на то, что знали о том, что 16 марта там укрывались сотни мирных жителей, что квалифицирует удар как явное военное преступление", - отмечается в публикации.

Команда Amnesty International опросила многих выживших, а также собрала многочисленные цифровые доказательства, придя к выводу, что атаку совершили российские самолеты, "сбросившие две 500-килограммовые бомбы". Они упали близко друг от друга и сдетонировали одновременно.

Кроме того, ученым-физиком была создана математическая модель детонации, позволившая определить мощность взрывов двух бомб.

"Многие люди были ранены и убиты во время этого безжалостного нападения. Очевидно, их гибель стала результатом того, что российские войска намеренно обстреливали мирных украинских граждан", - отметила генеральный секретарь Amnesty International Агнесса Калламард.

Смотрите также: В драмтеатре Мариуполя погибли 600 человек, - расследование Associated Press
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Топ комментарии
+15
Ц інне. Любое дослiдження преступлений росвоенщины и путина-само по себе ценно. И чем больше их будет-тем вероятнее приговор в Гааге.
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30.06.2022 08:39
+12
Яке цінне дослідження...
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30.06.2022 08:30
+8
Конченые УБЛЮДКИ, людьми таких НЕ назовёшь, твари....
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30.06.2022 08:43
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Яке цінне дослідження...
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30.06.2022 08:30 Ответить
Інших коментарів навіть не потрібно
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30.06.2022 08:38 Ответить
Ц інне. Любое дослiдження преступлений росвоенщины и путина-само по себе ценно. И чем больше их будет-тем вероятнее приговор в Гааге.
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30.06.2022 08:39 Ответить
Тобто нам непотрібні докази для суда у Гаазі? Краще б ви нічого не писали.
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30.06.2022 08:44 Ответить
цінне. а шо не так?
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30.06.2022 09:12 Ответить
Ваш сарказм недоречний. Дуже важливо розслідувати і документувати усі злочини. Особливо на міжнародному рівні. Інакше ніякого покарання небуде.
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30.06.2022 09:27 Ответить
Це 5 копійок, воно ******* у каментах до кожної новини. Не звертайте увагу
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30.06.2022 09:34 Ответить
5 копійок вже не в ходу, брись звідси
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30.06.2022 09:33 Ответить
****** русня,пекло пеклом,але вьїбать за поребрік по якомусь ДК - потрібно!
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30.06.2022 08:40 Ответить
А ім то за што?
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30.06.2022 08:42 Ответить
А то "не ми" будемо. Будь-яка бавовна на росії - по-перше це не ми, по-друге вони заслужили, по-трете то вс рф самі по собі.
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30.06.2022 09:35 Ответить
Конченые УБЛЮДКИ, людьми таких НЕ назовёшь, твари....
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30.06.2022 08:43 Ответить
Банда путлера дуже любе дамбас...
Збіговисько було у Северодонецьку...у 2004 році...Боря Колєсніков тоді казав...дамбас єто рабZeя...
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30.06.2022 08:45 Ответить
Не тільки Свідомо,а й цілеспрямовано:- прицільною міткою бомбардування був напис " Діти"
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30.06.2022 09:51 Ответить
Це відомо й без усіляких розслідувань. Найгірше, що рашисти й надалі будуть пуляти ракетами куди захочуть, бо їм уже пох.. - одним воєнним злочином більше, одним менше. Та й колективний Захід не надто радикально на усе це реагує
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30.06.2022 10:39 Ответить
 
 