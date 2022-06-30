УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15534 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 757 16
Amnesty International (92) війна (56544) Маріуполь (2820) театр (125)

Окупанти свідомо завдали удару по театру в Маріуполі, - Amnesty International

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

театр,маріуполь,драматичний

Міжнародна організація Amnesty International після тривалого розслідування дійшла висновку, що військові РФ у березні знали про переховування сотень людей під театром у Маріуполі та свідомо завдали удару по них, вчинивши воєнний злочин.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації за результатами опитування свідків, вивчення численних фото, а також наукових розрахунків, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У новій доповіді "Діти: напад на Донецький обласний академічний драматичний театр у Маріуполі, Україна", організація задокументувала, як російські військові, вочевидь, навмисно розбомбили театр – попри те, що знали про переховування там 16 березня сотень мирних жителів, що кваліфікує удар явний воєнний злочин", - зауважується в публікації.

Команда Amnesty International опитала багатьох людей, які вижили, а також зібрала численні цифрові докази, дійшовши висновку, що атаку здійснили російські літаки, "які скинули дві 500-кілограмові бомби". Вони впали близько одна від іншої і здетонували одночасно.

Крім того, була створена математична модель детонації вченим-фізиком, яка дозволила визначити потужність вибухів двох бомб.

"Багато людей було поранено і вбито під час цього безжального нападу. Очевидно, що їхня загибель стала результатом того, що російські війська навмисно обстрілювали мирних українських громадян", - зауважила генеральний секретар Amnesty International Агнеса Калламард.

Також читайте: У драмтеатрі Маріуполя загинули 600 людей, - розслідування Associated Press

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Ц інне. Любое дослiдження преступлений росвоенщины и путина-само по себе ценно. И чем больше их будет-тем вероятнее приговор в Гааге.
показати весь коментар
30.06.2022 08:39
+12
Яке цінне дослідження...
показати весь коментар
30.06.2022 08:30
+8
Конченые УБЛЮДКИ, людьми таких НЕ назовёшь, твари....
показати весь коментар
30.06.2022 08:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке цінне дослідження...
показати весь коментар
30.06.2022 08:30 Відповісти
Інших коментарів навіть не потрібно
показати весь коментар
30.06.2022 08:38 Відповісти
Ц інне. Любое дослiдження преступлений росвоенщины и путина-само по себе ценно. И чем больше их будет-тем вероятнее приговор в Гааге.
показати весь коментар
30.06.2022 08:39 Відповісти
Тобто нам непотрібні докази для суда у Гаазі? Краще б ви нічого не писали.
показати весь коментар
30.06.2022 08:44 Відповісти
цінне. а шо не так?
показати весь коментар
30.06.2022 09:12 Відповісти
Ваш сарказм недоречний. Дуже важливо розслідувати і документувати усі злочини. Особливо на міжнародному рівні. Інакше ніякого покарання небуде.
показати весь коментар
30.06.2022 09:27 Відповісти
Це 5 копійок, воно ******* у каментах до кожної новини. Не звертайте увагу
показати весь коментар
30.06.2022 09:34 Відповісти
5 копійок вже не в ходу, брись звідси
показати весь коментар
30.06.2022 09:33 Відповісти
****** русня,пекло пеклом,але вьїбать за поребрік по якомусь ДК - потрібно!
показати весь коментар
30.06.2022 08:40 Відповісти
А ім то за што?
показати весь коментар
30.06.2022 08:42 Відповісти
А то "не ми" будемо. Будь-яка бавовна на росії - по-перше це не ми, по-друге вони заслужили, по-трете то вс рф самі по собі.
показати весь коментар
30.06.2022 09:35 Відповісти
Конченые УБЛЮДКИ, людьми таких НЕ назовёшь, твари....
показати весь коментар
30.06.2022 08:43 Відповісти
Банда путлера дуже любе дамбас...
Збіговисько було у Северодонецьку...у 2004 році...Боря Колєсніков тоді казав...дамбас єто рабZeя...
показати весь коментар
30.06.2022 08:45 Відповісти
Не тільки Свідомо,а й цілеспрямовано:- прицільною міткою бомбардування був напис " Діти"
показати весь коментар
30.06.2022 09:51 Відповісти
Це відомо й без усіляких розслідувань. Найгірше, що рашисти й надалі будуть пуляти ракетами куди захочуть, бо їм уже пох.. - одним воєнним злочином більше, одним менше. Та й колективний Захід не надто радикально на усе це реагує
показати весь коментар
30.06.2022 10:39 Відповісти
 
 