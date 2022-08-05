Amnesty International зробила "аморальну вибірковість", яка допомагає державі-терористу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни, перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

Насамперед глава держави наголосив, що сьогоднішній обстріл російськими окупантами м. Торецька Донецької області, внаслідок якого загинуло вісім людей, а також зруйновано інфраструктуру, є черговим цинічним та розважливим актом російського терору.

"Вони знали, куди б'ють й, очевидно, хотіли, щоб люди постраждали. Щодо цього та тисяч інших злочинів російських терористів ми не бачимо чітких та своєчасних доповідей від деяких міжнародних організацій. Але ми побачили сьогодні зовсім іншу доповідь від Amnesty International, яка, на жаль, намагається амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аmnesty International звинуватила ЗСУ в порушенні правил війни: В МЗС заявили, що організація створює "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою"

Він зазначив, що немає і не може бути навіть гіпотетичної умови, згідно з якою російські удари по Україні стають виправданими. "Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою та відверто терористичною", - сказав президент.

"І, якщо хтось робить звіт, в якому жертва та агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізують якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час, ігнорують, то із цим не можна миритися", - додав Зеленський.

Він нагадав, що внаслідок російських обстрілів по Україні пошкоджено або повністю знищено майже 200 релігійних споруд різних конфесій, близько 900 медичних закладів, понад 2 200 освітніх закладів, десятки університетів, сотні шкіл та дитячих садків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про звинувачення Amnesty International: Сумнів у праві українців чинити опір діям РФ - це збочення

"Окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей за водою, евакуаційних автобусах, неодноразово били по зупинках громадського транспорту. Російська армія не зупинялася навіть перед ударами по меморіалах Голокосту і кладовищах, по табору з військовополоненими в Оленівці. І доповідей про це чомусь немає", - наголосив Зеленський.

З огляду на це глава держави назвав доповідь Amnesty International "аморальною вибірковысть", яка допомагає державі-терористу.

"Кожен, хто амністує Росію, і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими чи нібито зрозумілими, не може не розуміти, що цим допомагає терористу. А якщо такі маніпулятивні доповіді робите, то й відповідальність за знищення людей поділяєте із ними", - резюмував він.

Також читайте: Український офіс Amnesty International не брав участі у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій ідеться, що ЗСУ наражає цивільних на небезпеку, - речниця