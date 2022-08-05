УКР
Amnesty International зробила "аморальну вибірковість", яка допомагає державі-терористу, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни, перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні. 

Насамперед глава держави наголосив, що сьогоднішній обстріл російськими окупантами м. Торецька Донецької області, внаслідок якого загинуло вісім людей, а також зруйновано інфраструктуру, є черговим цинічним та розважливим актом російського терору.

"Вони знали, куди б'ють й, очевидно, хотіли, щоб люди постраждали. Щодо цього та тисяч інших злочинів російських терористів ми не бачимо чітких та своєчасних доповідей від деяких міжнародних організацій. Але ми побачили сьогодні зовсім іншу доповідь від Amnesty International, яка, на жаль, намагається амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аmnesty International звинуватила ЗСУ в порушенні правил війни: В МЗС заявили, що організація створює "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою"

Він зазначив, що немає і не може бути навіть гіпотетичної умови, згідно з якою російські удари по Україні стають виправданими. "Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою та відверто терористичною", - сказав президент.

"І, якщо хтось робить звіт, в якому жертва та агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізують якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час, ігнорують, то із цим не можна миритися", - додав Зеленський.

Він нагадав, що внаслідок російських обстрілів по Україні пошкоджено або повністю знищено майже 200 релігійних споруд різних конфесій, близько 900 медичних закладів, понад 2 200 освітніх закладів, десятки університетів, сотні шкіл та дитячих садків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про звинувачення Amnesty International: Сумнів у праві українців чинити опір діям РФ - це збочення

"Окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей за водою, евакуаційних автобусах, неодноразово били по зупинках громадського транспорту. Російська армія не зупинялася навіть перед ударами по меморіалах Голокосту і кладовищах, по табору з військовополоненими в Оленівці. І доповідей про це чомусь немає", - наголосив Зеленський.

З огляду на це глава держави назвав доповідь Amnesty International "аморальною вибірковысть", яка допомагає державі-терористу.

"Кожен, хто амністує Росію, і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими чи нібито зрозумілими, не може не розуміти, що цим допомагає терористу. А якщо такі маніпулятивні доповіді робите, то й відповідальність за знищення людей поділяєте із ними", - резюмував він.

Також читайте: Український офіс Amnesty International не брав участі у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій ідеться, що ЗСУ наражає цивільних на небезпеку, - речниця

Amnesty International (100) Зеленський Володимир (25217)
Amnesty International була заснована одним з трьох нерозкритих (на той момент) агентів КДБ СРСР,
які відомі як "Кембріджська мережа".

І чого ви від них хочете ?

Це просто агенти російського впливу, які тримаються на газпромівському фінансуванні 😠
05.08.2022 00:56 Відповісти
Інтереси Amnesty International до тактики ЗСУ у війні Росії проти України, з урахуванням її спеціалізації, проглядаються слабко, і не зовсім зрозуміло, з чого це вона раптом вхопилася за цю тему. Хіба що підтягла її до прав біженців, які справді входять у сферу її інтересів і але й у цьому випадку все виглядає досить нарочито. Вуха замовлення стирчать із цієї історії дуже вже відверто.

Загальна репутація Amnesty International вкрай не блискуча. За нею тягнеться хвіст скандалів: надмірна оплата праці менеджерів, недостатній захист закордонних співробітників, зв'язки зі спецслужбами та організаціями з сумнівною репутацією, замовчування тем, незручних для афілійованих з нею організацій та структур, расизм, знущання із співробітників, включаючи кілька випадків доведення їх до самогубства. Серед системних претензій - односторонній підхід та пряма фальсифікація даних. Всі ці неприємні плями в кожному випадку тлумачаться незадоволеною діями Amnesty International стороною як доказ її приналежності до структур іншої сторони. Але оскільки гріхи Amnesty International розподілені відносно рівномірно, це дозволяє їй підтримувати репутацію "нейтральної" та "об'єктивної", змішуючи ці два поняття.

Тим часом "нейтральність" не передбачає "об'єктивності" в обов'язковому порядку. Нейтральність добре поєднується і з необ'єктивністю, що має на меті отримати вигоди для себе, але без постійної прив'язки до будь-якої зі сторін. Вміння в потрібний момент "включити дурня", втрутитися в ситуацію, поза межами компетенції організації, і зрівняти агресора й жертву "в ім'я всього доброго і аби не було війни" чудово вкладається в таку схему дій. Те, що українська філія організації намагалася відмежуватися від прес-релізу головного офісу, явно вказує на розуміння цього.

Amnesty International фінансується за рахунок внесків її членів (які також є НУО) та пожертв з усього світу, але не приймає коштів від урядів чи урядових організацій. Звучить гарно - але що це означає на практиці?

НУО - чудовий інструмент впливу на урядові організації. Чи могли гравці, зацікавлені в тому, щоб надавати такі впливи у своїх інтересах, не спробувати їх використати?

Зрозуміло, не могли. Серед цих гравців неминуче виявляються спецслужби, які працюють на інші уряди, що конкурують, а також неурядові структури, наприклад, ТНК. Через підставні НУО, благодійні фонди та контрольованих ними цивільних активістів вони роблять внески - і купують трохи розкрученої франшизи. У цьому разі, франшизи Amnesty International, яка давно стала бюрократичною структурою, стурбованою насамперед своїм виживанням. І не просто виживанням, а безбідним існуванням міжнародної номенклатури. Така сама ситуація склалася і в інших міжнародних організаціях першого-другого, а, в більшості випадків, і наступних рядів, починаючи з ООН. Всі вони стоять на міцних позиціях морального релятивізму, зліпленого з безмежної, і, як наслідок, безплідної об'єктивності; хибної, по-лівацьки тлумаченої, рівності та вічних гасел боротьби "за все добре, проти всього поганого, але так, щоб у будь-якому випадку не було війни".

Як із цим боротися? У рамках старих організацій, очевидно, вже аж ніяк. Всі вони безнадійні, і найчорніше в цьому сузір'ї безнадійних дір зяє ООН, яка включила Росію до Ради Безпеки з грубими порушеннями власного Статуту. Втім, нацистська РФ у Раді безпеки ООН - лише тухла вишенька на такому ж тухлому торті. Будь-яка організація, у статуті якої записано рівність всіх країн і народів, незалежно від їх розвитку та соціального устрою, вже безнадійна. Тому що це становище миттєво зрівнює Добро та Зло.

Так от, Добро не дорівнює Злу. Добро, що бореться зі Злом, завжди має право і вправі застосувати проти Зла будь-які методи. Включаючи фосфорні снаряди та міни "Лепесток", за застосування яких ООН встигла засудити Україну, хоча ні тих, ні інших на озброєнні Україна не має. Але навіть якби вони й були, і Україна застосувала б їх проти російських агресорів, хай навіть із жертвами серед мирного населення - то що? Що в цьому неправомірного? Це саме той випадок, коли мета повністю виправдовує засоби.

Іншими словами, нам - тій частині світу, яка прагне жити в демократичному та розвиненому суспільстві, потрібні нові міжнародні організації. Побудовані на розумних засадах. Без огляду на марення зрівняльного лівацтва, що багаторазово довело свою нікчемність, і незмінно стає поживним грунтом для чергового варіанту нацизму. Саме такі організації нам і потрібно створювати заново, відходячи від старих, які стали непридатними, та позбавляючи їх підтримки.

https://www.dsnews.ua/ukr/world/anacephaly-international-kak-mezhdunarodnye-organizacii-maskiruyut-prodazhnost-populizmom-i-nekompetentnostyu-04082022-463843
05.08.2022 00:49 Відповісти
Радіо НВ "Залужный не может делать некоторые вещи, окружение президента руководит его процессами "- Кривонос

Досить мити кістки на хайпі просттитуційним організаціям типу Амнестезі . Якщо вже радіо НВ та УП оліграха Фіали заговорили ТАК!!! НВ, котре останнім часом Єрмак клав під себе , обливаючбрудом ту ж Спартц . А ТЕПЕР ВЖЕ Й НВ ЗАГОВОРИЛО З ВЛАДОЮ ( ПРО ВЛАДУ-оточення Єрмака) )- по-дорослому .
05.08.2022 00:49 Відповісти
05.08.2022 00:46 Відповісти
ну так за Оленівку кацапи не проплатили, ось Prastitutki International і мовчать
05.08.2022 00:49 Відповісти
05.08.2022 00:47 Відповісти
05.08.2022 00:49 Відповісти
Амнесті висвітлює те як є, незважаючи
на те сподобатися це комусь чи ні.
Можливо данна стаття й була замовлена але це треба довести. А ось те що ЗСУ розміщуюють техніку у межах міста це правда й притягнути їх до відповідальності через суд буде важко , усе іньше порожні балачки.
Якщо Зєлька такий вумний то хай подають у суд на Amnesty!
Щось він тут чую (Amnesty й іньше) там "нечую" (Спарц й з/п депутатам, Єрмак). Й точно не йому про мораль говорити!
05.08.2022 10:10 Відповісти
05.08.2022 00:49 Відповісти
Кривоніс на НВ цитата - "ВЛАДА ПРОСРАЛА ХЕРСОН "й багаьо ще чого дуже правдивого
05.08.2022 01:04 Відповісти
Сейчас наша не в меру мудрая власть окончательно разозлит руководство этой AI и они выкатят ещё что-то в этом роде. Хотя можно было бы спустить всё на тормозах, заявив, что есть неточности нюансы и т.п., как это обычно делается в странах с адекватным руководством.
05.08.2022 00:50 Відповісти
05.08.2022 00:53 Відповісти
Може ти **** розповіси яку аморальну вибірковість ти зробив????? В Омані??? Або коли поголився на авантюру стати президентом ??????
не знаю як при такий владі Можна виграти війну. Можна,але якою ціною???
вони вбивають Україну.
05.08.2022 00:53 Відповісти
У даному випадку із Зєлєнскім важко не погодитись. Але і сама зелень піьіграла цим чмнестунам, колизяільнила Денисову в незаконний спосіб з поста омбудсмена за буцімто брехню стосовно звірств і ґвалтувань кацапів проти українських громадян. Зелень заявила, що Денисова про зґвалтування бреше.
05.08.2022 00:56 Відповісти
А наразі , після Денисовоі , в нашій краіні тихо , як на цвинтарі 😠
05.08.2022 00:58 Відповісти
Влада зі звільненням Денисової капітально підіграла рашці,а тепер ще ця ху*ня. На сайтах рашки вже розганяють цей наклеп повним ходом, бо рашисти і їх методи там якось не особливо згадуються.
05.08.2022 01:20 Відповісти
Amnesty International була заснована одним з трьох нерозкритих (на той момент) агентів КДБ СРСР,
які відомі як "Кембріджська мережа".

І чого ви від них хочете ?

Це просто агенти російського впливу, які тримаються на газпромівському фінансуванні 😠
05.08.2022 00:56 Відповісти
влада хоче на них хзайпувати аби не діяти а може й саботувати - слухайте Кривоноса на НВ
05.08.2022 01:05 Відповісти
осьо один із таких

Кирилл Хенкин: эмигрант, репатриант и снова эмигрант. Участник Гражданской войны в Испании, знакомый Сергея Эфрона, сотрудник КГБ. https://www.svoboda.org/a/31952755.html
показати весь коментар
З приводу Amnesty International і його позиції по Україні.

Є гарний вислів, який належить знаменитому Фріцу Карлу Вателю - "Якщо ти знаєш коріння, то ти знаєш всю рослину"
Книги потрібно читати , Володимире Олександровичу , а не зачитувати готові , чужі відосики
05.08.2022 01:07 Відповісти
Явні агенти кремля, як і д'єрмак.
05.08.2022 01:10 Відповісти
ОПа платила модним журналам і фотографам за фото Лєнки, а треба було грантовій Amnesty International щоб розганяли по світу правду про злочини рашистів.
Тепер маємо, те що маємо і це погано для суспільної підтримки на Заході.
05.08.2022 01:17 Відповісти
Цікаво, а чи ці грантові курви це помічають, бо в нашої влади на це дій ніяких не спостерігається.

Росія змінює громадянство українських дітей-сиріт і передає їх в російські сім'ї. Офіційні органи РФ повідомляють, що на сьогодні вже понад 100 дітей віддали у прийомні сім'ї, і цей процес триває.

Мова йде і про вивезених дітей з так званих "ДНР" та "ЛНР", і з територій, які Росія захопила після 24 лютого.

Українська влада називає такі дії викраденням, а правозахисники переконані, що діти, яким змінюють громадянство на російське, надалі можуть бути усиновлені. І їх не можна буде повернути.

Однак українські чиновники визнають, що Україна позбавлена можливості займатися поверненням дітей самостійно через розрив дипломатичних відносин з Росією і може покладатися лише міжнародні організації та волонтерів.

Українська влада каже, що серед більш як 230 тисяч дітей, переміщених через російський кордон за час війни, близько двох тисяч - це діти-сироти та діти, розлучені з батьками.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-62391181
05.08.2022 01:27 Відповісти
Ліберальна, а тим більше неоліберальна ідеології є аморальними за своєю суттю! То ж нічого дивуватися новим інтернаціоналістам
.
05.08.2022 01:28 Відповісти
а пам'ятаєте, як 'ріа новасті' чи 'раша єстедей' опублікували розслідування 'амністії' про критику тактики війни москалів в Україні?

і я щось не пригадую.... Це раз.

А два: українська армія НЕ підставляє народ України під удар, а захищає його від удару!
05.08.2022 01:30 Відповісти
А не пора ли Bellingcat и другим расследователям взяться за саму Amnesty International? Мировому сообществу было бы полезно узнать об источникахь финансирования, стандартах сбора информации, гарантиях беспристрастности и незаангажированности, всех нарушениях закона, которые были сделаны сотрудниками AI за всю ситорию его существования и прочих нюансах работы этой организации.
05.08.2022 01:40 Відповісти
Во первых - пусть гражданские побеспокоятся чтобы не мешать военным. Например покинут место боевых действий а не сидят дожидаясь захвата и создавая дополнительную нагрузку.

Во вторых - войска РФ вообще не заморачиваются тем где стоят ВСУ и есть ли они вообще в местах предполагаемых ударов. Более того - наносят удары по гражданским даже просто ради забавы.
05.08.2022 03:24 Відповісти
Як її члени і сама організація за це буде покарана? Ніяк? Значить вони будуть займатись тим чим і раніше, будуть пособниками терористичного утворення російська федерація.

Їх треба силою доставити на суд, судити та винести вирок в точності як ті вироки що були винесені пособникам третього рейху.
05.08.2022 03:39 Відповісти
Да Amnesty International имеют офис в Москве. Amnesty International - это Кремлевская пропагандистская помойка!
05.08.2022 05:37 Відповісти
Маєчня.
05.08.2022 09:59 Відповісти
Amnesty International повторяет кремлевскую пропаганду льет! Их нужно привлекать к ответственности!
05.08.2022 05:44 Відповісти
АІ бреше.
ЗСУ не наражають на небезпеку, а не дають знищити.
05.08.2022 06:20 Відповісти
Кацапы бьют по мирным и без всякого повода

Там где даже боевых действий нет
05.08.2022 08:00 Відповісти
А Спартс відповісти вже майже місяць духу не вистачає.
Чи ти говориш лиш те, що дєрьмак напише і коли напише?
05.08.2022 08:45 Відповісти
Красіво ж кацапи назвали свою консерву --- "Амністія". Про УДО шось уже придумали?
05.08.2022 09:17 Відповісти
Ніякого відношення до кацапів організація немає.
показати весь коментар
05.08.2022 09:58 Відповісти
АІ - ПІДЛІ БРЕХЛИВІ цинічні тварини, нехай вже пробачать справжні тварини.
05.08.2022 09:51 Відповісти
...кремлестерва лягушатская там,нечего обсуждать бред кобылы со связями на болотах мацковии. Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
05.08.2022 09:51 Відповісти
А що аморалтнійше , те що зробили Амнесті чи розповідати усім "війни не буде, готуємось до шашличку" а самому тихенько вивезти родину з України?!
05.08.2022 09:57 Відповісти
Amnesty... заявила , что и впредь будет "беспристрастна " . Ну да . Сотрудник этой организации утром встаёт , разминается на велотренажёре , принимает тёплый душ , кушает диетический завтрак , отправляется в офис . Просматривает информацию . "Ах , да тут украинцы пушку в двухстах метрах от жилого дома поставили ! Нарушение ! Отметим , учтём" . " Ах , российские войска обстреляли Николаев ракетами . Сколько там людей погибло ? Нарушение ! Отметим , учтём" Такая беспристрастность . А то , что точный выстрел из украинской пушки не позволит так Николаев обстреливать и людей там убивать , для этого деятеля - теория , не более. После напряжённой работы он заедет в ресторацию , вкусно поужинает и отправится домой . А жители Николаева , Харькова и далее по сводкам с войны , куда отправятся ? На кладбище ? В больницу ? Развалины разбирать ? Трупы оттуда вытаскивать ? В очередь за водой ? В очередь на эвакуацию ?
Не сдюжит Украина - кто следующий ? В каких городах Amnesty... будет "нарушения" наблюдать ? В Нарве ? В Даугавпилсе ? В Алитусе ? В Белостоке ? Спроси у него , то же самое скажт "Мы и впредь будем беспристрастно фиксировать... Извините , сейчас не могу вдаваться в предположения - факты нужно изучить , Эй, обер ! Ещё парочку тёмного дортмундского ! "
05.08.2022 10:01 Відповісти
Вы всё не про то!
Этой конторе нужно задать один простой вопрос - если вы претендуете на непредвзятость, то почему вы пишете про нарушения ТОЛЬКО на территориях, контролируемых Украиной? Где для баланса доклад о нарушениях на территориях, контролируемях Россией?
05.08.2022 10:19 Відповісти
Володимир Звернится ДО СУДУ, та хай вони Вибачаються. Бо це вдарило по репутації Краіни. Ваше чергове ниття нідочого.
05.08.2022 10:34 Відповісти
Я считаю, что нет смысла возмущаться, они свое мнение не изменят, и выставят Украину еще в худшем свете. На войне святых не бывает, тем более когда война полномаштабная. Снаряды ВСУ не всегда летят исключительно в военные обьееты орков, Я допускаю что бывают прилеты и по мирным районам ОРДЛО и в Мариуполе по гражданским прилетало...... Другой вопрос, что кацапы стреляют по гражданским обьектам специально, а наши только когда имеются неккоректные данные разведки или просто промажут........
05.08.2022 10:44 Відповісти
Les recommandations imaginaires d'Amnesty
" Afin d'éviter toute bavure, les forces armées ukrainiennes devront
_ s'éloigner de toute zone civile,
_ s'installer en rase campagne et signaler clairement ses positions aux forces russes
_ ne pas se déguiser en enfants, en vieillards, en civils,
_ ne pas répliquer aux bombardements et attaques russes
_ subir les exactions russes et les documenter scrupuleusement
_ si c'est possible transmettre ces documents à la section russe d'Amnesty International "
05.08.2022 10:49 Відповісти
Це інформ бл.дство після Оленівки та показних знущань і страти наших захисників!!! Позор цій АІ!!!
05.08.2022 11:18 Відповісти
Amorally International..
05.08.2022 11:27 Відповісти
"Зробити аморальну вибірковість" - так навіть по-білоруському не скажеш. Редакторів треба відправити шаурмою торгувати.
05.08.2022 13:32 Відповісти
Аморальна вибірковість це ти, зе
05.08.2022 13:35 Відповісти
А Зе не робе моральну вибірковість коли у 2019 му діючого президента Україна мішав
з лайном перед всією країною, а зараз навіть за малу критику проти себе закриває всі ЗМІ.

05.08.2022 13:38 Відповісти
05.08.2022 13:40 Відповісти
 
 