У Харкові чути вибухи. Мер просить всіх йти до сховищ
У Харкові чути серію вибухів, мер міста Ігор Терехов просить харків'ян перейти в укриття.
"У місті дуже голосно. Прошу всіх перейти в укриття. Якщо вдома - дотримуватись правил двох стін", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Раніше, близько 22:20, у місті було оголошено загрозу артобстрілу, а трохи пізніше – повітряну тривогу.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про серію з 9-10 вибухів
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Увечері 7 серпня рашисти «привітали» Повітряні Сили із професійним святом.
На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області.
Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби.
З'ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку. https://t.me/operativnoZSU/35490 https://t.me/operativnoZSU/35490
Сьогодні ще й по Вінницький прилетіло ..
Але поліцію б краще викликати, якшо вони вам заважають.