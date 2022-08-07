У Харкові чути вибухи. Мер просить всіх йти до сховищ

У Харкові чути серію вибухів, мер міста Ігор Терехов просить харків'ян перейти в укриття.

"У місті дуже голосно. Прошу всіх перейти в укриття. Якщо вдома - дотримуватись правил двох стін", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Раніше, близько 22:20, у місті було оголошено загрозу артобстрілу, а трохи пізніше – повітряну тривогу.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про серію з 9-10 вибухів

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