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У Харкові чути вибухи. Мер просить всіх йти до сховищ

харків

У Харкові чути серію вибухів, мер міста Ігор Терехов просить харків'ян перейти в укриття.

"У місті дуже голосно. Прошу всіх перейти в укриття. Якщо вдома - дотримуватись правил двох стін", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Раніше, близько 22:20, у місті було оголошено загрозу артобстрілу, а трохи пізніше – повітряну тривогу.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про серію з 9-10 вибухів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетних ударів по трьох районах Харкова, є руйнування промислової та критичної інфраструктури, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28993) Харків (5665) Терехов Ігор (314)


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РАКЕТНИЙ УДАР ПО ВІННИЧЧИНІ

Увечері 7 серпня рашисти «привітали» Повітряні Сили із професійним святом.
На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області.
Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби.
З'ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку. https://t.me/operativnoZSU/35490 https://t.me/operativnoZSU/35490

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07.08.2022 23:10 Відповісти
руССкій мір не дає спокою Харкову...
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07.08.2022 23:12 Відповісти
Там де говорять парускі, туди рашисти і приходять асвабаждать.
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07.08.2022 23:22 Відповісти
Ірпінь, Буча, Гостомель, Київ, Чернігів, Охтирка, Суми....?
Сьогодні ще й по Вінницький прилетіло ..
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07.08.2022 23:42 Відповісти
мабуть у Львові багато русськомовних, якщо туді вже не раз прилітало.
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07.08.2022 23:50 Відповісти
в Харкові люди ховаються від обстрілів, а прямо зараз за вікном на дитячому майданчику сидить компанія хлопаків - дівчат і гарлапанить матюки під пиво , тьфу млять , гидко *****... Тил млять(((
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07.08.2022 23:20 Відповісти
вони хочуть жити. Може і їм мало залишилося. Хлопці хочуть залишити по собі нащадків.
Але поліцію б краще викликати, якшо вони вам заважають.
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07.08.2022 23:48 Відповісти
По буху нащадки не дуже виходять... Це з тих про яких кажуть "понаєхалі" - вдень за шторою ховаються , а вночі виходять "горе" залити -одесити, кияни, кіровоградці - ховаються від призову..
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08.08.2022 00:01 Відповісти
 
 