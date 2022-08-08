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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Понад 150 українців загинули на роботі через бойові дії

підприємство

Під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію Росії постраждали 515 працівників, 152 з них загинули.

Про це повідомляє Фонд соціального страхування України в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію Росії постраждали 515 працівників (+26 за останній тиждень), 152 з них загинули", - зазначається повідомленні.

При цьому у Фонді наголосили, що з початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано загалом 243 випадки травмування та/або смерті працівників, більшість з яких групові.

Зокрема, найбільша кількість потерпілих зареєстрована у Києві – 86 постраждалих, 28 з яких травмовані смертельно; у Миколаївській області – 69 постраждалих, 26 смертельно; на Донеччині – 50 постраждалих, 10 смертельно.

Читайте: Близько 300 тис. українців втратили роботу від початку війни, - Центр зайнятості

Як повідомлялося, з початку війни Фонд соціального страхування виплатив майже 6 мільярдів гривень лікарняних і декретних допомог. Матеріальне забезпечення від ФССУ під час війни отримав понад мільйон працюючих українців.

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робота (1244) смерть (6774) страхування (765) робітники (52)


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