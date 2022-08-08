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Ексміністру оборони Єжелю повідомлено про підозру у держзраді за погодження "Харківських угод", - ДБР

єжель

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який, погодивши підписання Харківських угод, сприяв Російській Федерації в окупації АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, адмірал, який свого часу був головнокомандувачем Військово-Морських Сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод.

"Проєкти цих документів міністр оборони України погодив, навіть не відвідавши засідання Кабінету Міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту Угоди Конституції та законам України", - йдеться у повідомленні.

В ДБР акцентують увагу, що через це були створені умови для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил Російської Федерації, модернізації та заміні корабельного складу, літальних апаратів, основних озброєнь Чорноморського флоту Російської Федерації, які перебували на території України та надалі були використані під час анексії АР Крим та міста Севастополя у 2014 році, замість їх зменшення та виведення з території України, відповідно до умов базових Угод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив заочно судити екс-міністра оборони України Єжеля

"Колишній міністр підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - зауважили в ДБР.

Як відомо, 21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав від імені України угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.

У 2021 році про підозру за вчинення державної зради вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову, які оголошені в розшук.

У липні 2022 року про підозру повідомлено колишнім міністрам юстиції та закордонних справ у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Харківських угод.

"Перевіряється роль інших службових осіб у сприянні державі-агресору в посяганні в такий спосіб на суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність, обороноздатність, державну й економічну безпеку України. Розслідування триває", - резюмують в ДБР.

Автор: 

Єжель Михайло (35) Харківські угоди (69) Чорноморський флот рф (625) Янукович Віктор (10782) підозра (781)


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Топ коментарі
+33
а татарову?
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08.08.2022 14:22
+26
Надумали. А Вовочкі Литвину "красівому мущінє"?
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08.08.2022 14:25
+22
Тому що його немає в Україні?
Зелену служку Совгирю, яка робила юридичне заключення Одобрямс на замовлення янукодла для Харківських угод, зеленський зробив суддєю Конституційного суду.
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08.08.2022 14:34
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а татарову?
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08.08.2022 14:22 Відповісти
І Демченку?
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08.08.2022 14:43 Відповісти
а Совгирі - новій судді Конституційного суду від ЗЄлі:
Нова суддя КСУ Совгиря сприяла перебуванню російського флоту в Криму - Схеми
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/sovgirya-spriyala-perebuvannyu-rosiyskogo-flotu-v-krimu-povidomili-shemi-50260626.html
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08.08.2022 14:58 Відповісти
а ще й Литвин, а ще, а ще.....
це ж "дєло Харківської кротівні" !!!!!

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08.08.2022 15:02 Відповісти
народні методи - кіт проти крота

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08.08.2022 15:06 Відповісти
А що, хіба Дємчєнкє не оголосили підозру, коли той з ОПи речі виносив?, 🤢 Щоооо? Не виносив речі? 😨😰 Та що ж то такоє! 🤡😱🤑🤮
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08.08.2022 15:07 Відповісти
і коментувати не хочеться(((не пройшло і 8 років....
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08.08.2022 14:22 Відповісти
Іще не вечір.
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08.08.2022 14:26 Відповісти
та хоч і двадцять, бо

безвідроротність покарання - наріжний камінь правосуддя
дідусь Піночет мертвим скунсом прикидався, коли його за філейні частини в городі Лондоні взяли
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08.08.2022 15:10 Відповісти
пардон, фото з іншого коментаря
по темі скунса тут
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08.08.2022 15:16 Відповісти
Польський прапор?
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08.08.2022 17:49 Відповісти
боронь Боже!
синій трикутничок позаду
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08.08.2022 18:39 Відповісти
нашо мені ваш піночет? ви про дівчат на велосипедах краще розкажіть
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08.08.2022 18:18 Відповісти
щас розскажу !!!

"дівчата на лісапетах то прекрасно !"
докладніше тут
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08.08.2022 18:38 Відповісти
велики без сидухи.у Зели такой есть
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08.08.2022 21:57 Відповісти
ну так всім, хто голосував за харківські угоди, повідомляйте про підозру.
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08.08.2022 14:24 Відповісти
Надумали. А Вовочкі Литвину "красівому мущінє"?
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08.08.2022 14:25 Відповісти
а Литвин ще не втік за кордон...
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08.08.2022 14:31 Відповісти
Була десь фотка, де він в камуфляжі в житомирській теробороні...
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08.08.2022 14:42 Відповісти
еге ж в 66 років боєц Литвін
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08.08.2022 15:18 Відповісти
Україні неПотрібен Литвин
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08.08.2022 19:25 Відповісти
Цим покидькам вже все філолетово. Вони сидять з хряком на падмасковських дачах та жруть віскарик буржуйський. Вони свою роботу зробили находячись при владі в України були на подтанцовкє у *****. За це він їм пообіцяв хатинки та бухло до конца їх вєка. А вигоріло б у ***** окупувати Україну то вони б і до сих пір керували, ссуки...
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08.08.2022 14:25 Відповісти
Да конечно, все верно. И сидят и в Вене, Испании, Маями итд. И бабла море, и не цента пока не выдрали мы, а тырили твари с бюджета. Все поздно. Теперь это все частная собственность и на западе. Там с таким не шутят, и правильно! Поезд ушел. Спасать страну и народ надо сегодня. За свой счёт. Такова цена 30 годам хуторянского менталитета. Пора осознать--- может и поможет, а может и ......
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08.08.2022 15:27 Відповісти
це в Донецьку і Харкові хуторянський менталітет? може совково-жлобський?
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08.08.2022 18:22 Відповісти
ніт, якщо їх тут оголосять в розшук і передадуть в міжнародний, то затримають і віддадуть Україні а бабло крадене на стало привтаною власністю, конфіскують і повернуть, що залишиться, після послуг, ги ги, європейських адвокатів. Але на все птрібне бажання і політична воля, чого у шмарклі і прислуг немає.
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08.08.2022 19:28 Відповісти
Боря всю жизнь проработал барменом на совковых круизных пароходах - у него своё видение "Запада"
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08.08.2022 21:16 Відповісти
Тому що його немає в Україні?
Зелену служку Совгирю, яка робила юридичне заключення Одобрямс на замовлення янукодла для Харківських угод, зеленський зробив суддєю Конституційного суду.
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08.08.2022 14:34 Відповісти
А з боягузливого нікчемного маланця, провладні ЗМІ зробили героя, завдяки якому, ворогу не вдалося реалізувати свої підступні плані. Міфічний образ героя дозволяє йому розставляти на ключові місця в державі відданих особисто йому людей, незважаючи на їх сумнівні репутації.
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08.08.2022 15:26 Відповісти
А Мураєву?
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08.08.2022 14:40 Відповісти
Та дулю покажите жэке мура- мураеву. В Вене сидит, кофеек пьет по венски, скорее с Симоненко комуняшкой, ржут громко--- догадаетесь над кем. Или к вадику- гадику в гости ездят побухать, скупаются в мертвом море. К сожалению правда. А делов то было, пристрелить во время охоты!
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08.08.2022 15:32 Відповісти
Росіян і війну вкупі з цією харківською зрадою в Україну привів Литвин.
Все інше пуста балаканина. До речі, де він?
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08.08.2022 14:40 Відповісти
Вот этого не надо! Убивать всех тварей прорашистских при задержании.
В лоб - при попытке нападения. В затылок - при попытке к бегству.
Свидетели, служебное расследование, все дела... Оружие применено правомерно.
Можно травить, взрывать, и т.д. Следствию списывать на неизвестных. Это нелюди. Они вне цивилизационных рамок, так какого ЗЕбилы с ними цацкаются, пособники?
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08.08.2022 14:44 Відповісти
И что дальше?
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08.08.2022 14:45 Відповісти
А основного лобста "харківських" в Раді, Демченка, посадять? Ні! Бо він тепер радник-нашіпчувач Зе. Та перший заступник голови РНБО.
"Для отбеливания деловой репутации, Руслан Демченко был задокументирован документом прикрытия участника боевыхдействий.
В 2010 году Руслан Демченко, сыграл решающую роль внавязывании Украине «харьковских соглашений», позволившихРоссии создать в Крыму сильнейшие агентурные позиции,расположить свой флот и дали основания для оккупации Крыма.
Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограммузакрытого заседания парламентского комитета по безопасности от26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендоватьли депутатам ратифицировать «харьковские соглашения».
От МИДа на заседание пришел Руслан Демченко - на тот моментзамминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатовподдержать рассмотрение законопроекта о ратификациисоглашения в сессионном зале.
Одним из первых аргументов, приведенных Демченко, былавысокая цена на российский газ для Украины.
«В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти сроссийской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, идоговоренностей, и компромисса», - отметил он."
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08.08.2022 14:54 Відповісти
Совгиря?
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08.08.2022 14:55 Відповісти
Спочатку випустили за кордон, а потім підозра.
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08.08.2022 14:56 Відповісти
кукушкіна, кукушкінай н...
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08.08.2022 19:29 Відповісти
Єжелю підозру, а Совгию в Конституційний суд на 300 тис З/п з наших податків?
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08.08.2022 14:59 Відповісти
Так цього підараса в 1993 році закинули в Україну з Тихоокеанського флоту
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08.08.2022 15:11 Відповісти
Сам ти підорас. Він кадровий офіцер. І як патріот України повернувся на батьківщину.
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08.08.2022 15:31 Відповісти
"І як патріот України повернувся на батьківщину." Он то вернулся но мозги то с рашей остались!
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08.08.2022 18:17 Відповісти
військові із совка в переважній більшості ніколи не були патріотами лише України. А були патріотами України і росії. Таку установку їм давали в училищі. Ми, випускник військових кафедр, мали заняття на військовій кафедрі лише раз на тиждень. А ті бідолахи - цілодобово оброблялися відданості совку ( саме москві зрозуміло).
Що найцінніше в армії совка? - беспрікасловноє подчінєніє камандіру.
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08.08.2022 18:31 Відповісти
не України і росії, а савєцкава саюса
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08.08.2022 19:32 Відповісти
Діла ідуть,контора пише...
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08.08.2022 15:36 Відповісти
Які роботящі всіх кого немає в Україні заочно засудять посадять і розстріляють
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08.08.2022 16:34 Відповісти
Як так розумію, що ДБР, СБУ і решта реформовані учасники шапіто, скоро доберуться з підозрою до Кравчука і угоди про передачу ядерної зброї рашці, бо це теж на часі. А от купівля електроенергії і вугілля в рашки, злив вагнерівців, підписання формули штанмаєра, недофінансування ЗСУ і блокування держзамовлень на виробництво зброї, розмінування Чонгару, то не на часі.
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08.08.2022 16:55 Відповісти
КОЛИ ЧЕРГА ЗААРЕШТОВУВАТИ ВОЛОДЮ ЛИТВИНА - ГОЛОВНОГО ЛОБІСТА ХАРКІВСЬКИХ УГОД ???
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08.08.2022 17:36 Відповісти
Мабудь і пенсію ******** має "За особливі заслуги" не 2500гр... як і всі колишні...
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08.08.2022 17:37 Відповісти
Ви б ще сраліна з леніною засудили придурки,тут живі в наявності зрадник на зраднику і зрадником поганяє,бери сади пачками,очищуй країну від непотребу,але ж ні вистава за виставою!
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08.08.2022 17:43 Відповісти
литвина за ГРАТИ
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08.08.2022 17:44 Відповісти
Мабуть, вальдемар литвин усцикається від сміху, від такого різкого «турбоНадува» привладних та не покарання НІКОГО за Харківські зради України, за стільки років!!
Чекають на Суд Народний за це!!
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08.08.2022 17:51 Відповісти
Что там проверять малохольные)) Вот фамилии: Лебедев, Саламатин, Пляцук, Колесников, Азаров. Это вражеские(про-российские) агенты влияния, которые несут персональную ответственность за развал и разрушение оборонно-промышленного комплекса Украины.
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08.08.2022 17:54 Відповісти
Зє-банатський цирк. Вистава БЕЗ АНТРАКТУ.
ну що, "хоч паржом"?
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08.08.2022 17:58 Відповісти
А Тарану.
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08.08.2022 18:07 Відповісти
а Тарану посольська віла в Словенії, щоб не скучав старий пердун
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08.08.2022 18:41 Відповісти
А Тарану коли???

А Хомчаку???
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08.08.2022 18:48 Відповісти
І як ці шоумени збираються доводити саме тут «державну зраду»?
А вилучення клістронів - це не державна зрада?
А недофінансуваня армії - це теж не державна зрада?
А свідома здача півдня теж не підпадає під державну зраду?
А злиття операції з затримання вагнерівців?
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08.08.2022 18:59 Відповісти
Сциш?
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08.08.2022 19:18 Відповісти
Бред собачий. Как Украина не будучи в НАТО смогла-бы выпереть ЧФ Рашки силой в том состоянии армии (все распроданно и похерено) что было на конец дейсьвия первого договора? Второй договор был подписан вынуждено. Макстимум что могда сделать Украина:пригласить США мли Англию чтобы та сделала свою вокенную базу в Крыму-в пику российской. Но эти страны не спешат ставить свои военные базы в Украине-они боятся России. Ведь это факт Коллективный Запад боится россии и не хочет с ней конфликтовать. Куда уже Украине один на один было справится с Россией. Кто читал историю тот нает что рашкинские войска уходят с захваченной земли только в одном случае-когда их от туда выталкивают силой
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08.08.2022 19:26 Відповісти
Ваня, ты что-то раздухалися! Выпереть очень запросто - отключаются все коммуникации и минируются все входы-входы
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08.08.2022 21:22 Відповісти
Ну да-я это уже видел как сдали Крым вобще без единого выстрела в 14 году. А если-бы начали стрелять то Расссея прислала-бы десант и корабли поддержки а Запад-бы выражал сожаления и 3 мес думал присылать-ли оружие или нет. Реальность такая что Украина никогда ФИЗИЧЕСКИ не контролировала Крым. НИКОГДА. Крым только номинально был украинским-к сожалению. Надеюсь скоро он реально станет Украинским-когда там не будет рашкинских войск
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09.08.2022 21:20 Відповісти
І саме головне-більшість тих кому висуваються підозри в справі "Харківських угод" або в Росії, або в Білорусі і срати вони хотіли з кремлівської зірки на всі підозри.
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08.08.2022 19:34 Відповісти
Всі міністри оборони України мають відповідати за те,що стало з обороною України і хто давав які накази по обороні!!!!
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08.08.2022 20:09 Відповісти
и все Президенты и в первую очередь Кравчук и Кучма-которые собственно и сдали Крым а затем и украинские тактические ракеты в том числе с ЯО
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09.08.2022 21:21 Відповісти
а де зараз цей кацапський ********?
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08.08.2022 20:56 Відповісти

а ще гниду Литвина на цугундер !



Литвин замішаний у багатьох брудних справах проти інтересів України....

воно одно з перших, хто має бути заарештований.
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20.08.2022 03:14 Відповісти
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20.08.2022 03:16 Відповісти

https://argumentua.com/stati/oni-sdali-krym-poimennyi-spisok

Они сдали Крым. Поименный список

СР, 2016-03-02 09:20

Кто дрался за «харьковские соглашения», которые дали возможность паРаше начать оккупацию Украины.

За четыре года до оккупации Крыма в апреле 2010 года в Верховной Раде жестоко дрались. Янукович протягивал ратификацию Харьковских соглашений, которые продлевали срок пребывания военной базы паРаши в Севастополе на 25 лет.

После этого паРаша начала активно модернизировать флот, а местные приспособленцы и сторонники «рюзьге мира» поняли: «рассея из Крыма не уйдет».

С ратификации Харьковских соглашений фактически и началась http://argumentua.com/stati/oni-zakhvatyvali-krym оккупация Крыма . Публикуем список политиков, помогавших оккупантам.

Одним из ведущих инструментов незаконной оккупации полуострова стал http://argumentua.com/novosti/chernomorskii-flot-rf-igrushka-v-tazu-vody-inozemtsev Черноморский флот РФ . В соответствии с соглашениями, эрэфия могла держать в Крыму до 25 000 военнослужащих. Арендованные объекты использовались как база для ведения разведывательно-подрывной, информационно-пропагандистской и другой антиукраинской деятельности«, - указывает директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин в докладе о том, как паРаша годами готовилась к войне с Украиной.

http://news.liga.net/ua/news/politics/9166960-yak_moskva_gotuvalasya_do_aneks_krimu_dan_rozv_dki.htm По данным разведки Минобороны Украины, аннексия Крыма состоялась в три этапа и каждый из них предусматривал использование морских сил Черноморского флота, доступных паРаше в Крыму:

I этап - скрытая переброска подразделений вооруженных сил рашки с территории эрэфии на территорию Крыма морским путем;

II этап - боевые корабли, самолеты морской штурмовой и разведывательной авиации, а также вертолеты Черноморского флота в Крыму были приведены в высшую степень боевой готовности;

III этап - дополнительно в Крыму было сосредоточено более 7000 военнослужащих, прежде всего десантников и сил спецназначения. Они были переброшены на территорию АРК морским и воздушным путем. Были усилены возможности Черноморского флота по проведению морских десантных операций. Десантные корабли, сосредоточенные в Крыму, позволяли провести морскую десантную операцию по всему черноморскому побережью Украины.

«Ситуация с Крымом сформировалась не за один год, и разрешение ее тоже должно было осуществляться десятилетиями. Ключевым моментом должно было стать закрытие базы ЧФ РФ в Севастополе - после чего присущие ему миграционные процессы переместились бы в Новороссийск, а рассеянский анклав в Крыму постепенно терял бы силу и влияние», - писали в издании http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/21837/Gaz_v_obmin_na_flot_Ni_gaz ТЕКСТИ перед ратификацией.

Суть Соглашения заключалась в том, что эрэфия давала Украине скидку на газ в обмен на продление срока базирования. Тогда сумма дисконта оценивалась в 40 млрд долларов.
История возникновения высокой цены на газ и необходимости в такой скидке - другой вопрос; о газовых соглашениях Тимошенко, которые предшествовали Харьковским соглашениям Януковича, писали много.

«Считаю, что это соглашение, подписанное президентами рассеи и Украины 21 апреля, обозначает новый этап взаимоотношений между нашими странами ...» - заявил тогда спикер Госдумы http://argumentua.com/novosti/poroshenko-lichno-priglasil-gryzlova-v-kiev-i-vstretilsya-s-nim боря грызлов .
После оккупации Крыма госДура эрэфии сразу же, в марте 2014 года http://argumentua.com/novosti/gosduma-denonsirovala-soglasheniya-o-prebyvanii-chf-rf-na-territorii-ukrainy денонсировала это соглашение.

В Украине же помогла вводить этот «новый этап» армия помощников пуйла - депутаты Овоща.

Оппозиция противодействовала голосованию, как могла, заблокировав отверстия для голосований карточками и накрыв национальным флагом места регионалов.

27 апреля 2010 года за то, чтобы у пуйла все удалось, дрались в прямом смысле слова регионалы. Дрались упорно, нескольких депутатов-оппозиционеров забрала скорая. «Депутатов били и специально проведенные регионалами в зал заседаний охранники - подобного в этом зале не было за всю историю страны», - http://texty.org.ua/pg/article/yurko/read/22309/Shabash_zradnykiv_i_falsyfikatoriv писали в те дни.

Вспомним поименно тех, кто активно протаскивал это решение и тех, кто тихонько голосовал или молчал, когда его голос причисляли «за».
Ключевые фигуры

Здесь речь идет только о тех, кто протаскивал решение в парламенте.

№ 1 http://argumentua.com/novosti/obrechennyi-litvin-golosovat-za-yazykovoi-zakon-pridetsya Владимир Литвин , в то время Председатель Верховной Рады - нынешний депутат, «Герой Украины». Именно он при отсутствии 226 голосов, не моргнув глазом, открыл заседание - даже несмотря на то, что этот глаз залепило яйцо, брошенное кем-то из оппозиционеров.

Оппозиция бросает яйца, Владимир Литвин прячется под зонтами

«Половина регионалов стояла под трибуной, десятки депутатов коалиции просто не пришли на заседание, карты "мертвых душ" были заблокированы, но на табло висветилось 236 голосов "за". "Решение принято", - провозгласил Литвин», - так мы писали сразу после событий.

№ 2 http://argumentua.com/stati/pochemu-sergei-klyuev-dolzhen-sidet-v-tyurme-ne-v-parlamente Андрей Клюев , выступал с непродолжительным докладом по «Харьковским соглашениям», а в то время был первым вице-премьер-министром Украины и ответственным за «правильные голосования» в Раде. Андрей Клюев сейчас вместе с братом (который также голосовал за «Харьковские соглашения»), скрывается на паРаше.

http://argumentua.com/novosti/klyuev-priznal-chto-partiya-litvina-u-pr-na-podtantsovke-s-momenta-sozdaniya-koalitsii Клюев признал, что партия Литвина у ПР «на подтанцовке» с момента создания коалиции
Самые активные боевики

http://argumentua.com/stati/oleg-tsarev-sozdal-mozg-novorossii Олег Царев - член Политсовета Партии регионов, сейчас скрывается на паРаше, называет себя «председателем парламента Новороссии» и, по его утверждениям , представляет интересы Новороссии в мааскве.

В белом свитере Олег Царев

http://argumentua.com/novosti/kak-pobili-provokatora-nardepa-vadima-kolesnichenko-v-verkhovnoi-rade-24-maya Вадим Колесниченко - в то время был заместителем председателя фракции Партии регионов. В январе 2015-го объявлен в розыск, имеет рассеянское гражданство. После оккупации Крыма баллотировался в Севастопольский горсовет, но проиграл.

http://argumentua.com/stati/vladimir-oleinik-amoralnyi-moralist Владимир Олейник - один из главных спикеров Овоща во время Революции Достоинства. После побега на мааскву - один из организаторов антиукраинского «Комитета спасения Украины».

http://argumentua.com/novosti/zlochevskii-nakhodyashchiisya-v-begakh-ot-pravosudiya-prisvoil-zemlyu-vozle-maidana-nezavisi Николай Злочевский - был министром охраны окружающей среды. Сейчас: подозрение от Генпрокуратуры о хищении государственного имущества и незаконном обогащении, суд арестовывал и снимал арест с его имущества.

http://argumentua.com/novosti/tabachnik-i-lebedev-naznacheny-ministrami-po-kvote-rossii-tomenko Павел Лебедев - министр обороны с 2012-го по 27 февраля 2014 года. Во время Евромайдан исчез из Украины. После побега Овоща покинул Киев еще до официальной отставки. Присутствовал в кремле на собрании по случаю «принятия» Крыма в состав паРашии.

http://argumentua.com/novosti/golomsha-dmitrii-salamatin-srazu-posle-uvolneniya-stal-sovetnikom-putina Дмитрий Саламатин - генеральный директор «Укроборонпрома» (2010-2012), имеет связи со спецслужбами паРаши, живет на паРаше по соседству с боссами ФСБ.

http://argumentua.com/novosti/oppozitsiya-obnaruzhila-v-rade-vadika-rumyna-tolko-s-mandatom Эльбрус Тедеев - профессиональный борец, чемпион мира, главный в группе «бойцов» среди депутатов ПР. Главная задача - драться в Раде, когда нужно. До сих пор президент Ассоциации спортивной борьбы в Украине.

В тему: http://argumentua.com/stati/elbrus-tedeev-syn-dvazhdy-sudimogo-papy-rab-dvazhdy-sudimogo-boga Эльбрус Тедеев: сын дважды судимого «папы», раб дважды судимого «бога»

http://argumentua.com/stati/zakony-16-yanvarya-pochemu-ne-karayut-vinovnykh Нестор Шуфрич - был министром МЧС в 2010-м, когда в Верховной Раде в день ратификации бросили дымовую шашку, лично прибыл «бороться с дымом». Сейчас - депутат от Оппоблока.

http://argumentua.com/stati/ochen-pouchitelnaya-smert-ubiistvu-evgeniya-kushnareva-5-let Дмитрий Ше
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20.08.2022 03:30 Відповісти
 
 