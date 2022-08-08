230 закладів освіти зруйновано, 1180 - під окупацією, - Шкарлет
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що під окупацією в Україні перебувають 1180 закладів освіти.
Про це він зазначив сьогодні на брифігу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні ми маємо жахливу картину - 230 закладів освіти повністю зруйновано та 1 981 - пошкоджено. Водночас у нас 1 180 об'єктів, які перебувають під окупацією", - сказав Шкарлет.
Міністр також зазначив, що здійснено переміщення 42 закладів вищої освіти та 67 коледжів до безпечніших регіонів.
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Стаття "Російські вуха в докторській дисертації Сергія Шкарлета" тут:
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100