230 закладів освіти зруйновано, 1180 - під окупацією, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що під окупацією в Україні перебувають 1180 закладів освіти.

Про це він зазначив сьогодні на брифігу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми маємо жахливу картину - 230 закладів освіти повністю зруйновано та 1 981 - пошкоджено. Водночас у нас 1 180 об'єктів, які перебувають під окупацією", - сказав Шкарлет.

Міністр також зазначив, що здійснено переміщення 42 закладів вищої освіти та 67 коледжів до безпечніших регіонів.

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