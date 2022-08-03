УКР
До навчання в режимі офлайн готові близько 30% шкіл, - Шкарлет

школа,діти

Батьки учнів обиратимуть для дітей найоптимальнішу форму навчання в школі, зважаючи насамперед на питання безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

"На початку липня було набагато менше відсотків готовності (шкіл до початку роботи в режимі офлайн. - Ред.) - в районі 17-18%, на 1 серпня ми можемо констатувати, що 30% вже готові до початку офлайн", - пояснив він.

Він відзначив, що спільно з ДСНС проведено майже 30 тисяч перевірок, і на сьогодні державні органи й місцева влада спільно намагаються якнайбільше шкіл забезпечити укриттями, щоб навчальний процес був офлайн.

Водночас міністр запевнив, що на першому місці залишається безпека дітей, і батьки самі визначатимуть, яку форму навчання обирати.

"Хочу наголосити: безпека на першому місці. Батьки будуть обирати: якщо батько або мати вважає, що у дитини є небезпека при відвіданні школи, в цьому контексті діти можуть навчатися за програмою онлайн, або сімейною, або індивідуальним навчанням, або екстернатом, тому ці умови передбачені", - додав очільник МОН.

Також читайте: До 1 вересня ми не встигнемо підготувати всі 100% закладів освіти. Але поступово ситуація з укриттями покращуватиметься, - "слуга народу" Гришина

о чем это он говорит? даже в относительно новых совковых школах нет бомбоубежищ - максимум тир в подвале.
Уйобок
Ви що не розумієте, перевірки різко побудували бомбосховища.
А скільки відсотків вчителів готові нести відповідальність за життя і здоров'я дітей під бомбами? А скільки батьків ( адекватних) готові відпустити дітей? Порахував, дурень?
Чому цей плагіатор досі займає посаду? А какая разніца.
Не ми , а ти. Ти, шкарлет, будеш відповідати.
