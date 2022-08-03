К обучению в режиме оффлайн готовы около 30% школ, - Шкарлетт

Родители учеников будут выбирать для детей самую оптимальную форму обучения в школе, учитывая прежде всего вопросы безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр образования Сергей Шкарлетт.

"В начале июля было гораздо меньше процентов готовности (школ к началу работы в режиме офлайн - ред.) - в районе 17-18%, на 1 августа мы можем констатировать, что 30% уже готовы к началу офлайн", - сообщил Шкарлет.

Он отметил, что совместно с ГСЧС проведены почти 30 тысяч проверок, и на сегодняшний день государственные органы и местные власти совместно пытаются как можно больше школ обеспечить укрытиями, чтобы учебный процесс был офлайн.

В то же время, министр заверил, что на первом месте остается безопасность детей, и родители сами будут определять, какую форму обучения выбирать.

"Хочу подчеркнуть: безопасность на первом месте. Родители будут выбирать: если отец или мать считает, что у ребенка есть опасность при посещении школы, в этом контексте дети могут учиться по программе онлайн, либо семейной, либо индивидуальной учебе, либо экстернатом, поэтому эти условия предусмотрены", - заявил Шкарлет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили из ПТРК "Стугна-П" бронемашину оккупантов и ее экипаж. ВИДЕО