К обучению в режиме оффлайн готовы около 30% школ, - Шкарлетт

Родители учеников будут выбирать для детей самую оптимальную форму обучения в школе, учитывая прежде всего вопросы безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр образования Сергей Шкарлетт.

"В начале июля было гораздо меньше процентов готовности (школ к началу работы в режиме офлайн - ред.) - в районе 17-18%, на 1 августа мы можем констатировать, что 30% уже готовы к началу офлайн", - сообщил Шкарлет.

Он отметил, что совместно с ГСЧС проведены почти 30 тысяч проверок, и на сегодняшний день государственные органы и местные власти совместно пытаются как можно больше школ обеспечить укрытиями, чтобы учебный процесс был офлайн.

В то же время, министр заверил, что на первом месте остается безопасность детей, и родители сами будут определять, какую форму обучения выбирать.

"Хочу подчеркнуть: безопасность на первом месте. Родители будут выбирать: если отец или мать считает, что у ребенка есть опасность при посещении школы, в этом контексте дети могут учиться по программе онлайн, либо семейной, либо индивидуальной учебе, либо экстернатом, поэтому эти условия предусмотрены", - заявил Шкарлет.

о чем это он говорит? даже в относительно новых совковых школах нет бомбоубежищ - максимум тир в подвале.
03.08.2022 11:49 Ответить
Уйобок
03.08.2022 12:00 Ответить
Ви що не розумієте, перевірки різко побудували бомбосховища.
03.08.2022 12:13 Ответить
А скільки відсотків вчителів готові нести відповідальність за життя і здоров'я дітей під бомбами? А скільки батьків ( адекватних) готові відпустити дітей? Порахував, дурень?
03.08.2022 12:50 Ответить
Чому цей плагіатор досі займає посаду? А какая разніца.
03.08.2022 13:24 Ответить
Не ми , а ти. Ти, шкарлет, будеш відповідати.
