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Плата за паркування у Києві тимчасово не стягуватиметься, - КМДА

паркування

У столиці тимчасово не стягуватиметься плата за паркування на муніципальних майданчиках.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває.

"Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування", -йдеться у повідомленні.

Перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада обіцяє повідомить киян завчасно.

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Автор: 

КМДА (2379) Київ (19632) паркування (292)


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А в Одессе подняли стоимость в 4 раза, с 5 до 20гр, с Августа.
Просто очень деньги труханову и его подельникам нужны...
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08.08.2022 17:20 Відповісти
так у вас деньги в бюджет городской идут, даже если частично их разворовывают, в Днепре дн город стал частной парковкой корбана-филатова зарегистрированной в офшоре
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08.08.2022 17:34 Відповісти
Только 5 автомобильных парковок в центральной части города заключили договора с КП «Одестранспарксервис» и еще 2 площадки КП обслуживает сам, без договора. Все остальные парковки в центре работают незаконно и не приносят ничего в городской бюджет.
А их у нас сотни!
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09.08.2022 00:05 Відповісти
Ау Дніпро, підтримай.
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08.08.2022 17:20 Відповісти
В Дніпрі також не брали...потім по повній деруть. 15-18 грн. В час.
Асфальт десь за обрієм даже не видно. Стан доріг жесть. Ось така ..ня малята
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08.08.2022 19:19 Відповісти
Парковки- це комунальна земля, отже належить всім нам. Ми хочемо паркуватися на нашій землі безкоштовно.
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08.08.2022 20:10 Відповісти
 
 