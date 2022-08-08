Плата за паркування у Києві тимчасово не стягуватиметься, - КМДА

У столиці тимчасово не стягуватиметься плата за паркування на муніципальних майданчиках.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває.

"Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування", -йдеться у повідомленні.

Перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада обіцяє повідомить киян завчасно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги, - КМДА