Плата за паркування у Києві тимчасово не стягуватиметься, - КМДА
У столиці тимчасово не стягуватиметься плата за паркування на муніципальних майданчиках.
Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває.
"Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування", -йдеться у повідомленні.
Перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада обіцяє повідомить киян завчасно.
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Просто очень деньги труханову и его подельникам нужны...
А их у нас сотни!
Асфальт десь за обрієм даже не видно. Стан доріг жесть. Ось така ..ня малята