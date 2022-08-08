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США виділяють Україні додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги

деньги,доллар,доллары

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в понеділок оголосило про виділення уряду України додаткових 4,5 мільярда доларів через механізм Світового банку.

Фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший із них у розмірі 3 мільярдів доларів очікується в серпні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Попередні транші допомоги Україні з боку агентства становлять 1,3 мільярда доларів в червні та 1,7 мільярда доларів у липні. Таким чином, загальна підтримка бюджету України з боку США з початку повномасштабного вторгнення РФ становитиме 8,5 мільярда доларів.

Кошти США мають допомогти українському уряду надавати базові послуги, зокрема соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

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У USAID зазначили, що бюджетна підтримка США дозволила уряду України підтримувати постачання газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури й доставляти терміново необхідні гуманітарні вантажі громадянам. Також кошти пішли на виплати лікарям, вчителям та іншим бюджетним працівникам.

Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням.

Автор: 

Світовий банк (822) допомога (8427) США (23303) фінансування (3142) USAID (213)


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Топ коментарі
+8
Дякуємо. І пані Спартц, для контролю за їх використанням.
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08.08.2022 20:30
+6
ок, от скажіть будь-ласка, як би ви мали би відомості про початок війни і намогалися би сусіда попередити, а сусід би на вас сичав "не нагнітайте", порівнював би вас мало не з рашою тудей? ви би довіряли би тій людині? а як би після всіх бід, ви би попередили сусіда що в його оточенні є агенти ворога, а цей сусід фактично на травив на вас своїх посіпак. Ви бидовіряли і далі такій людині?
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08.08.2022 20:37
+4
о, давайте! у нас же новое "бюро" открывается. мебель нужна да и ваще... по мелочи.
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08.08.2022 20:27
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о, давайте! у нас же новое "бюро" открывается. мебель нужна да и ваще... по мелочи.
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08.08.2022 20:27 Відповісти
Это потому что есть "глибока недовіра" между нашей властью и американцами
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08.08.2022 20:29 Відповісти
Це тому, що американці довіряють українцям. Президент дерьмак тут ні до чого.
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08.08.2022 20:32 Відповісти
Неправда. Гроші ці будут витрачати не українці, а влада України на потреби українців
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08.08.2022 20:34 Відповісти
Влада буде витрачати на українців? Серйозно?
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08.08.2022 20:59 Відповісти
Звичайно, бо буде контроль за витратами цих грошей
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08.08.2022 21:17 Відповісти
Чий?
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08.08.2022 21:42 Відповісти
Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням. Джерело:
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08.08.2022 21:49 Відповісти
ок, от скажіть будь-ласка, як би ви мали би відомості про початок війни і намогалися би сусіда попередити, а сусід би на вас сичав "не нагнітайте", порівнював би вас мало не з рашою тудей? ви би довіряли би тій людині? а як би після всіх бід, ви би попередили сусіда що в його оточенні є агенти ворога, а цей сусід фактично на травив на вас своїх посіпак. Ви бидовіряли і далі такій людині?
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08.08.2022 20:37 Відповісти
Ну дебілам теж інколи можна довіряти. Я думаю, що амери розуміють, що нинішня влада саме некомпетентна та дебільна, але скоріш за все за цими грошами буду нагляд на який некомпетентні дебіли погодилися. Тому і є довіра
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08.08.2022 20:40 Відповісти
Його зірковий час: Арестович зізнався, що став дуже заможною людиною під час війни (відео)(с)
РФ подвоїла доходи від експорту енергоносіїв за час війни з Україною, - радник Зеленського(с)

...совпадение?
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08.08.2022 20:30 Відповісти
Дякуємо. І пані Спартц, для контролю за їх використанням.
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08.08.2022 20:30 Відповісти
Она никому не всралась, а контроль безусловно нужен. Клоунесса которая использует тему Украины для своих политических целей. Пусть лучше своему патрону Трампу рот закрыла бы за его слова об Украине
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08.08.2022 20:33 Відповісти
по-вашому треба всім мовчати, щоб не заважати русскім і совкодрочерам Україну вбивати, да?
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08.08.2022 20:39 Відповісти
Ні не потрібно, але саме цій людині я особисто не довіряю, тим паче їй не довіряють і маститі республіканці, більш того вона прихильниця виродка Трампа
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08.08.2022 20:42 Відповісти
Якщо Ти бачиш "клоунесу" , в людині котра докладала зусилля для того,щоб США надали Україні і її народу ленд- ліз,то скоріш всього Ти закадичний любитель "зеленого квартального балагану".
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08.08.2022 20:52 Відповісти
Конечно без нее ничего бы не было. У нас тоже некоторые депутаты любят вписывать свои фамилии в якобы подготовку толковых законов для пиара. Как думаешь почему она никак не прориагоровала на слова Трампа о том, что УКраина должна была отдать Крым и отказатся от НАТО для избежания войны. Почему и дальше она поддерживает Трампа?
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08.08.2022 20:57 Відповісти
Нєа. Про трампа, не канає. Шукайте, щось новеньке.
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08.08.2022 21:04 Відповісти
Ну для вас не канає, тому що ви надто ненавидите владу України( частково безумовно є за що), щоб бути обьєктивним щодо Спартц. Вона ж в авангарді критики, до речі в 90 відсотків необгрунтованої стосовно нашої влади
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08.08.2022 21:11 Відповісти
Бажаєте дати привід поважати плісняву владу? Прошу.
А Спартц критикує, не безпідставно, завхоза ОПи за узурпацію влади і просить Боневтіка пояснити, на якій підставі це відбулось. Мені, як і багатьом українцям, це теж цікаво.
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08.08.2022 21:28 Відповісти
А можна не поважати Спартц та зелену владу одночасно? Ось узурпація це і є єдина спарвжня обгрунтована критика, але це не ознчає, що він кацапський агент або Україна торгує зброєю. Те що вона висрала про торгівлю зброєю це просто антиукраїнська діяльність
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08.08.2022 21:32 Відповісти
Ось і перевірять, куди дівається зброя і хто такий дерьмак. Порядним людям боятися нічого.
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08.08.2022 21:39 Відповісти
А вона точно кудись діваєтся ця зброя? А перевірки звичайно мають бути як фінансів так і стосовно зброї
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08.08.2022 21:42 Відповісти
Дізнаємось, після перевірки, і про зброю, і про дерьмака.
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08.08.2022 22:07 Відповісти
Коли Спартц відстоювала ленд-ліз для України, ви теж були в протесті, чи лише тоді, коли вона дерьмака за горло взяла, про трампа згадали?
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08.08.2022 21:02 Відповісти
Ні тоді не був. НЕ довіряю ій не за критику Єрмака, хоча і те що він агент кацапії не має доказів а за те що хотіла зірвати поставку зброї нам тупорили бездоказавими накидуваннями, саме тоді коли Хімарси почали валити орків
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08.08.2022 21:13 Відповісти
понятно: дермак - не Козир, бо нема доказів; а критика *ОПи тільки на 10% відповідає дійсності.
Що ще потрібно, щоб класифікувати бота дермакової ферми подляка?
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08.08.2022 21:28 Відповісти
А він Козир бо Піонтковський це сказав? А Порох мабуть агент Лоліта, бо це ще якийсь хароший руцкий сказав?
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08.08.2022 21:34 Відповісти
Ленд-ліз.
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08.08.2022 21:35 Відповісти
Може хто знає-ці гроші кредитні?Якщо так,то який %,і коли повертати?Бо всі пишуть про допомогу,а ясності нема-це в борг,чи справді допомога?Якщо борг,то страшно й думати,як віддавати будемо,тому повинен бути самий великий контороль над клованами при владі,бо крадуть вони,а віддавати нам
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08.08.2022 20:40 Відповісти
Кожен може купити військові облігації під більший процент, ніж США коли-небудь давали Україні.
І тоді вже буде страшно подумати, як можна піднятися на цій темі простому наріду
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08.08.2022 23:04 Відповісти
Я вже задовбався писати до цих грошеи потрібен гауляитер шоб ні в кого не було соблазна
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08.08.2022 20:42 Відповісти
Нужен очень жестокий контроль за расходами, зеленые обезьяны ненадежные
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08.08.2022 20:45 Відповісти
Люба власть як баче такі гроші іі начинає ломати
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08.08.2022 20:48 Відповісти
Ну все, сьогодні дЄрмак "нажереться"
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08.08.2022 20:46 Відповісти
Ага вот это американцы дегенераты, зная что ермак кацапский агент просто тупо на разграбление его шайкой деньги дают
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08.08.2022 20:47 Відповісти
А читать до кінця не пробував ? Тільки задовбався писати ?
"Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням."
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08.08.2022 20:46 Відповісти
Ну так люди у нас тотально не обьективны и настолько ненавидят власть, что сразу обмазыватся зрадой начинают. Тоже самое было во времена Пороха. Безусловно никто и никогда не будет перечислять такие бабки без контроля и кстати не только Украине, а и любой стране
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08.08.2022 20:49 Відповісти
Так уже стільки приишло без сторонніх
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08.08.2022 20:51 Відповісти
Ті що після початку війни під контролем
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08.08.2022 20:53 Відповісти
Аж від серця відлягло
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08.08.2022 21:07 Відповісти
козирю тільки не говорітб, він бабки любе
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08.08.2022 21:07 Відповісти
не можна, не можна зеленим дебілам виділяти ані цента!!!
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08.08.2022 21:23 Відповісти
Особливо приємно, що кошти надійдуть і дітям з обмежиними можливостями. Дітям 1 групи напевно дадуть гривень по 50 (ну щоб вистачило на морозиво), ну а тим що сидять в кабінетах напевно по міліону ( не менше), а то як вони БІДНенькі будуть рухатись - на своїх двох не вміють , на метро і автобус не посадиш. А їх документи, їх в руках не понесеш - тільки в сумку за 20-30$ .
Сумно і дуже цінічно, що завжи прикриваються інвалідами а особливо дітьми, а реально.....
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08.08.2022 21:56 Відповісти
"Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням." - дурні, наші державні "мужі" 30-ть років тільки те й робили що вчились якби то непомітно вкрасти.
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08.08.2022 21:58 Відповісти
А наши защитники по прежнему будут сами себе покупать амуницию, просить купить квадрокоптер или снайперскую винтовку...
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08.08.2022 22:08 Відповісти
 
 